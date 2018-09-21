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19:12 (мск), источник: Советский спорт

«Безобразный вымысел. Это ведь диверсия в адрес Олега Знарка!»

Вокруг Олега Знарка разразился большой скандал. Что за этим стоит? Обозреватель «Советского спорта» позвонил представителю известного тренера.

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Источник: Советский спорт

Сегодня в одном из СМИ появилась информация, что дескать московское «Динамо» начало переговоры с Олегом Знарком, и со стороны тренера, который привел сборную России к золоту Олимпиады, прозвучало требование: «Два миллиона евро до конца года, плюс по миллиону — за победу в каждом раунде плей-офф».

Так ли это?

— Два миллиона евро?! — восклицает Петр Приходько, адвокат и представитель Олега Знарка. — Эти цифры — просто фантастика! Вы ведь знаете современную экономику российского хоккея? Таких зарплат не было даже в лучшие годы КХЛ. Это такой безобразный вымысел, что диву даешься.

Кроме этого, информация по переговорам Знарка с московским «Динамо» не соответствует действительности. Кто-то очень хочет дискредитировать руководство клуба, а также Олега Валерьевича. Эти слухи бьют по имиджу самого успешного тренера в России. Очень похоже на диверсию.

— Подождите, давайте по порядку. Кто не хочет, чтобы Знарок пришел в «Динамо»?
— Даже ума не приложу кому нужна эта интрига!

— А вот скажите, если Знарок не ведет переговоры с динамовцами, то у других клубов есть к нему интерес? Он с ними общается?
— Поступают звонки из разных клубов, но они пока не приводят к конкретным логическим решениям. Я, как его официальный представитель, никаких переговоров ни с кем не вел. А теперь московское «Динамо» играет нестабильно и начинают воспаленные умы передергивать любую информацию. Вот и летят заказные статьи в адрес Знарка, у которых еще цель — поднять рейтинг. Оно и понятно, Олег Валерьевич — наш самый титулованный тренер, который сейчас сидит без работы.

— Знарок готов завтра вылететь с чемоданчиком на работу в новый клуб, если вы быстро договоритесь о контракте?
— Давайте это сейчас не обсуждать. Но Знарок еще в этом году работал в СКА и сборной России. Он не видит своей жизни без хоккея. Но насколько это будет мобильно и сиюминутно — я вам тут ничего сказать не могу. Давайте сначала дождемся достойных предложений.

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