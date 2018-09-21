«Безобразный вымысел. Это ведь диверсия в адрес Олега Знарка!»
Вокруг Олега Знарка разразился большой скандал. Что за этим стоит? Обозреватель «Советского спорта» позвонил представителю известного тренера.
Вокруг Олега Знарка разразился большой скандал. Что за этим стоит? Обозреватель «Советского спорта» позвонил представителю известного тренера.
Сегодня в одном из СМИ появилась информация, что дескать московское «Динамо» начало переговоры с Олегом Знарком, и со стороны тренера, который привел сборную России к золоту Олимпиады, прозвучало требование: «Два миллиона евро до конца года, плюс по миллиону — за победу в каждом раунде плей-офф».
— Два миллиона евро?! — восклицает Петр Приходько, адвокат и представитель Олега Знарка. — Эти цифры — просто фантастика! Вы ведь знаете современную экономику российского хоккея? Таких зарплат не было даже в лучшие годы КХЛ. Это такой безобразный вымысел, что диву даешься.
Кроме этого, информация по переговорам Знарка с московским «Динамо» не соответствует действительности.
— Подождите, давайте по порядку. Кто не хочет, чтобы Знарок пришел в «Динамо»?
— Даже ума не приложу кому нужна эта интрига!
— А вот скажите, если Знарок не ведет переговоры с динамовцами, то у других клубов есть к нему интерес? Он с ними общается?
— Поступают звонки из разных клубов, но они пока не приводят к конкретным логическим решениям. Я, как его официальный представитель, никаких переговоров ни с кем не вел. А теперь московское «Динамо» играет нестабильно и начинают воспаленные умы передергивать любую информацию. Вот и летят заказные статьи в адрес Знарка, у которых еще цель — поднять рейтинг. Оно и понятно, Олег Валерьевич — наш самый титулованный тренер, который сейчас сидит без работы.
— Знарок готов завтра вылететь с чемоданчиком на работу в новый клуб, если вы быстро договоритесь о контракте?
— Давайте это сейчас не обсуждать. Но Знарок еще в этом году работал в СКА и сборной России. Он не видит своей жизни без хоккея. Но насколько это будет мобильно и сиюминутно — я вам тут ничего сказать не могу. Давайте сначала дождемся достойных предложений.