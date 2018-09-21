Нападающий «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков

Он отметился результативной передачей, став первым игроком, который достиг подобной отметки в КХЛ. На счету 37-летнего форварда 368 шайб и 432 результативные передачи в 674 матчах лиги.

Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Ранее хоккеист играл за московский ЦСКА и подмосковные клубы «Химик» и «Атлант». Он является рекордсменом КХЛ по заброшенным шайбам и голевым передачам.

Сергей Мозякин — рекордсмен лиги по заброшенным шайбам в регулярных сезонах (306) и плей-офф (62), по передачам в регулярных чемпионатах (340) и Кубке Гагарина (92), по числу очков в одном регулярном чемпионате (85 в сезоне-2016/17), по количеству шайб в одном регулярном чемпионате (48 в сезоне-2016/17) и розыгрыше плей-офф (15 в сезоне-2016/17), по передачам в одном розыгрыше плей-офф (20 в сезоне-2013/14), по общему количеству очков в одном сезоне в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина (109 в сезоне-2016/17) и количеству шайб (55 в сезоне-2016/17).