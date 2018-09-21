Нападающий «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков
ТАСС, 21 сентября. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в гостевом матче с нижегородским «Торпедо» набрал 800-е очко в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
ТАСС, 21 сентября. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в гостевом матче с нижегородским «Торпедо» набрал 800-е очко в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Он отметился результативной передачей, став первым игроком, который достиг подобной отметки в КХЛ. На счету 37-летнего форварда 368 шайб и 432 результативные передачи в 674 матчах лиги.
Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Ранее хоккеист играл за московский ЦСКА и подмосковные клубы «Химик» и «Атлант». Он является рекордсменом КХЛ по заброшенным шайбам и голевым передачам.
Сергей Мозякин — рекордсмен лиги по заброшенным шайбам в регулярных сезонах (306) и
В составе сборной России Мозякин стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009), дважды завоевывал серебряные и бронзовые медали турнира. Также форвард является олимпийским чемпионом 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.