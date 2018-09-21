«Автомобилист» обыграл «Йокерит» и продлил победную серию до девяти матчей
«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.
Зрителям, которые собрались на трибунах арены в столице Финляндии, пришлось ждать первой заброшенной шайбы вплоть до середины третьего игрового отрезка. Илья Крикунов реализовал численное преимущество и вывел екатеринбургский клуб вперёд. В концовке встречи Стефан Да Коста и Анатолий Голышев закрепили успех гостей, поразив пустые ворота. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 28 бросков.
«Автомобилист» одержал девятую победу кряду и продолжает идти без очковых потерь, возглавляя турнирную таблицу Восточной конференции. «Йокерит» потерпел первое поражение в основное время, но при этом сохранил лидерство на Западе.
|Йокерит
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0:3
(0:0, 0:0, 0:3)
|Автомобилист
|Лаури Марьямяки
|Андрей Мартемьянов
|Райан Запольски 57:36 (Р. Запольски 57:48-58:00, Р. Запольски 58:16)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Станислав Егоршев
|08:10
|2-й период
|30:59
|Томми Кивисте
|3-й период
|44:25
|Никлас Йенсен
|49:28
|Оливер Лауридсен
|Илья Крикунов (Д. Секстон, А. Кучерявенко)
|50:41
|Денис Бодров
|51:25
|Кирилл Лямин
|55:04
|Стефан Да Коста (Д. Секстон, Н. Доус)
|п.в.
|57:48
|Анатолий Голышев (Ф. Паре)
|п.в.
|58:16
|59:11
|Джефф Плэтт
|Найджел Доус
|59:11
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)