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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» обыграл «Йокерит» и продлил победную серию до девяти матчей

«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Зрителям, которые собрались на трибунах арены в столице Финляндии, пришлось ждать первой заброшенной шайбы вплоть до середины третьего игрового отрезка. Илья Крикунов реализовал численное преимущество и вывел екатеринбургский клуб вперёд. В концовке встречи Стефан Да Коста и Анатолий Голышев закрепили успех гостей, поразив пустые ворота. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 28 бросков.

«Автомобилист» одержал девятую победу кряду и продолжает идти без очковых потерь, возглавляя турнирную таблицу Восточной конференции. «Йокерит» потерпел первое поражение в основное время, но при этом сохранил лидерство на Западе.

Йокерит 0:3
(0:0, 0:0, 0:3)
Автомобилист
21.09.2018, 18:30 Зрители: 9107 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Андрей Мартемьянов
Вратари
Райан Запольски 57:36 (Р. Запольски 57:48-58:00, Р. Запольски 58:16) Якуб Коварж
1-й период
Станислав Егоршев 08:10
2-й период
30:59 Томми Кивисте
3-й период
44:25 Никлас Йенсен
49:28 Оливер Лауридсен
Илья Крикунов (Д. Секстон, А. Кучерявенко) 50:41
Денис Бодров 51:25
Кирилл Лямин 55:04
Стефан Да Коста (Д. Секстон, Н. Доус) п.в. 57:48
Анатолий Голышев (Ф. Паре) п.в. 58:16
59:11 Джефф Плэтт
Найджел Доус 59:11
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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