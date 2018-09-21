«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 21 сентября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 21 сентября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе хозяев забросили Данил Вердяев (3-я и 27-я минуты) и Денис Паршин (29). У гостей отличились Виктор Антипин (10) и Деннис Расмуссен (18). Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин отметился результативной передачей и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков в матчах лиги.
После 10 игр регулярного чемпионата «Металлург» с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» набрало 12 очков в девяти играх и идет на третьем месте.
В следующем матче «Металлург» 25 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь». «Торпедо» 26 сентября проведет домашний матч с владивостокским «Адмиралом».
В других матчах дня «Адмирал» уступил братиславскому «Словану» (4:5), а екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл финский «Йокерит» (3:0), одержав девятую победу со старта чемпионата.
|Торпедо НН
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3:2
(1:1, 2:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Дэвид Немировски
|Йозеф Яндач
|Станислав Галимов
|Артем Загидулин 59:00 (А. Загидулин 59:42)
|1-й период
|02:17
|Данил Веряев (К. Ураков)
|08:28
|Станислав Галимов
|Виктор Антипин (С. Мозякин, М. Эллисон)
|09:18
|Иван Верещагин
|11:32
|Сергей Мозякин
|14:01
|2-й период
|26:53
|Данил Веряев (Д. Жафяров)
|Деннис Расмуссен (Вик. Антипин)
|27:50
|28:15
|Денис Паршин (В. Галузин, Ф. Хольм)
|Денис Платонов
|33:16
|3-й период
|49:02
|272
|Евгений Бирюков
|54:25
|Алексей Береглазов
|59:42
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)