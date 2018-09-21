«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе хозяев забросили Данил Вердяев (3-я и 27-я минуты) и Денис Паршин (29). У гостей отличились Виктор Антипин (10) и Деннис Расмуссен (18). Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин отметился результативной передачей и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков в матчах лиги.

После 10 игр регулярного чемпионата «Металлург» с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» набрало 12 очков в девяти играх и идет на третьем месте.

В следующем матче «Металлург» 25 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь». «Торпедо» 26 сентября проведет домашний матч с владивостокским «Адмиралом».