Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СочиОТ3
Трактор4
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН3
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит0
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Слован5
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
ЦСКА4
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
22:22 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе хозяев забросили Данил Вердяев (3-я и 27-я минуты) и Денис Паршин (29). У гостей отличились Виктор Антипин (10) и Деннис Расмуссен (18). Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин отметился результативной передачей и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков в матчах лиги.

После 10 игр регулярного чемпионата «Металлург» с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» набрало 12 очков в девяти играх и идет на третьем месте.

В следующем матче «Металлург» 25 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь». «Торпедо» 26 сентября проведет домашний матч с владивостокским «Адмиралом».

В других матчах дня «Адмирал» уступил братиславскому «Словану» (4:5), а екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл финский «Йокерит» (3:0), одержав девятую победу со старта чемпионата.

Торпедо НН 3:2
(1:1, 2:1, 0:0)
Металлург Мг
21.09.2018, 19:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Йозеф Яндач
Вратари
Станислав Галимов Артем Загидулин 59:00 (А. Загидулин 59:42)
1-й период
02:17 Данил Веряев (К. Ураков)
08:28 Станислав Галимов
Виктор Антипин (С. Мозякин, М. Эллисон) 09:18
Иван Верещагин 11:32
Сергей Мозякин 14:01
2-й период
26:53 Данил Веряев (Д. Жафяров)
Деннис Расмуссен (Вик. Антипин) 27:50
28:15 Денис Паршин (В. Галузин, Ф. Хольм)
Денис Платонов 33:16
3-й период
49:02 272
Евгений Бирюков 54:25
Алексей Береглазов 59:42
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?
Сборная России по волейболу выдала лучший матч на ЧМ-2018
Нападающий «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков
Грасия: В России ощущалось давление от работы политика
Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь