Эмоции «Локомотиву» не помогут, СКА гораздо сильнее. Интриги дня КХЛ
Тем временем в Уфе сойдутся лучшие снайперы сезона.
Тем временем в Уфе сойдутся лучшие снайперы сезона.
Интриги: в Уфе встретятся «Салават» и «Барыс», и наверняка в этом матче стоит ждать веселья. Результативнее атаки астанинцев играет только лидер Востока «Автомобилист», Роман Старченко и Патрис Кормье набирают очки почти в каждом матче. Казахстанский форвард на первом месте в лиге в списке снайперов вместе с уфимцем Антоном Бурдасовым, кто из голеадоров будет успешнее в этой игре?
А вот с обороной у обоих коллективов не всё в порядке. Андрей Скабелка ждёт гораздо большего от основного голкипера Хенрика Карлссона, который
Последние игры команды могут занести себе в актив. Уфимцы без проблем обыграли «Сибирь», а «Барыс» смог отыграться с 0:3 у «Авангарда» и уступил омичам только в серии буллитов. В матче с одним из лидеров сезона астанинцы проявили характер, это дорогого стоит.
Несмотря на то что в снайперской гонке КХЛ лидируют Старченко и Бурдасов, матч в Уфе будет противостоянием легионеров. Кормье, Диц, Петерссон, Валк, Боченски у «Барыса» в полном порядке, а вот от
Наш прогноз: нас ждёт яркая игра, без обороны, с большим количеством заброшенных шайб. Прогнозируем, что в голевой перестрелке удачливее окажутся хоккеисты «Барыса».
Интриги: «ястребы» возвращаются в Балашиху после успешного выезда по маршруту
Матч с «Куньлунем» — отличная возможность для Боба Хартли поэкспериментировать с составом. Алексей Мурыгин в матче с «Сибирью» заслужил повторного выхода на лёд, томятся в запасе Семён Кошелев и Даниил Файзуллин, жаждет большего игрового времени молодой Александр Яремчук. Наверняка в короткой домашней серии с «Куньлунем» и «Амуром» эти хоккеисты получат шанс.
«Драконы» пока выглядят невнятно, Юсси Таполе не удаётся привести свою разномастную команду к единому знаменателю. «Куньлунь» выезжает за счёт индивидуальных действий игроков, но случаются они довольно редко. Китайская команда не побеждала «Авангард» ни при Владимире Юрзинове, ни при Майке Кинэне, поэтому в успех «драконов» в нынешней ситуации не верится совсем.
Наш прогноз: «Авангард» одержит уверенную победу, возможен разгром.
Интриги: центральный матч дня состоится в Ярославле, где СКА проэкзаменует молодёжь «Локомотива». В прошлом
Под руководством Дмитрия Квартальнова в этом сезоне раскрывается целая россыпь талантливых хоккеистов. Александр Елесин, Данил Юртайкин, Георгий Иванов, Николай Коваленко определяют игру «Локомотива» уже даже больше, чем ярославские легионеры, как они будут смотреться в поединке с базовым клубом сборной России?
Последние две встречи «Локомотив» провёл хуже, чем ожидалось. Минскому «Динамо» «железнодорожники» проиграли, с «Витязем» устроили догонялки и выиграли минимально. Ярославской молодёжи зачастую не хватает помощи опытных Козуна, Контиолы, Локтионова, и если старшие товарищи не включатся в игре со СКА, то Ярославль, как и в последние четыре года, не увидит победу над питерцами в регулярном чемпионате.
СКА набрал отличный ход, последние две встречи подопечные Ильи Воробьёва выиграли со счётом 8:0. Отлично работают все линии, питерцы вновь начинают напоминать машину. В предыдущих двух «регулярках» СКА не уезжал из Ярославля без разгрома хозяев, и сейчас есть все шансы закрепить эту традицию.
Наш прогноз: «Локомотив» постарается зацепиться за результат за счёт эмоций и желания, но остановить СКА, поймавший кураж, очень трудно. Очередного разгрома удастся избежать, но победа в основное время достанется гостям.
Интриги: череповчане в последнее время разочаровывают. За поражения от «Локомотива» и СКА их никто не упрекнёт, а вот проигрыш минскому «Динамо» оказался из разряда неприятных сюрпризов. В результате у подопечных Александра Гулявцева уже три неудачи кряду, к тому же, совершенно разладилась игра в атаке. За эти три матча заброшено лишь две шайбы, да и то случились они благодаря изрядной доле везения.
Совершенно потерялся Картер Эштон, которого в Череповец приглашали на роль лидера. После двух голов в первых двух матчах сезона канадец растворился на льду, а ведь он должен помогать команде в трудные моменты. Проснётся ли Эштон в поединке с «Витязем»?
Подольская команда хоть и проиграла последние два матча, но выглядела в них отнюдь не безнадёжно. Подопечные Валерия Белова дали бой и московскому «Динамо», и «Локомотиву». Для положительного результата не хватило немного удачи, но и с игрой в обороне «Витязю» нужно
Наш прогноз: в этой встрече ждём вязкую, упорную борьбу с минимумом заброшенных шайб. По последним матчам «Витязь» выглядит предпочтительнее «Северстали», поэтому предположим успех гостей, возможно, за пределами основного времени.
Интриги: перед динамовским дерби московские
Поражение без шансов от СКА ничего не изменило в позиции руководства «Динамо» относительно тренера, зато вызвало реакцию председателя совета директоров москвичей. В заявлении Виктора Воронина прямым текстом говорится о некомпетентной работе менеджмента
У минчан хватает своих проблем, но последние две игры вселяют оптимизм в белорусских болельщиков. На выезде обыграны «Локомотив» и «Северсталь», неужели у Горди Дуайера самостоятельно получается выбираться из ямы? Надёжнее стала игра в обороне, добавилось опций в нападении — в нынешнем состоянии белорусская команда предстанет фаворитом матча в «Мегаспорте».
Наш прогноз: последнее место на Западе, пусть и промежуточное, — позорный результат для «Динамо», чьи болельщики привыкли к атмосфере больших побед. Ради своей публики