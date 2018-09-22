Эмоции «Локомотиву» не помогут, СКА гораздо сильнее. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» — «Барыс»

Интриги: в Уфе встретятся «Салават» и «Барыс», и наверняка в этом матче стоит ждать веселья. Результативнее атаки астанинцев играет только лидер Востока «Автомобилист», Роман Старченко и Патрис Кормье набирают очки почти в каждом матче. Казахстанский форвард на первом месте в лиге в списке снайперов вместе с уфимцем Антоном Бурдасовым, кто из голеадоров будет успешнее в этой игре?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 22.09.2018, 14:30 Салават Юлаев - Барыс -

А вот с обороной у обоих коллективов не всё в порядке. Андрей Скабелка ждёт гораздо большего от основного голкипера Хенрика Карлссона, который из-за неудачной игры уже три матча не попадает даже в заявку «Барыса». Да и в целом защита астанинцев далека от идеала. «Салават» также пропускает достаточно, но хотя бы в строй вернулся Юха Метсола, пропустивший почти две недели после столкновения с Даниилом Апальковым.

Последние игры команды могут занести себе в актив. Уфимцы без проблем обыграли «Сибирь», а «Барыс» смог отыграться с 0:3 у «Авангарда» и уступил омичам только в серии буллитов. В матче с одним из лидеров сезона астанинцы проявили характер, это дорогого стоит.

Несмотря на то что в снайперской гонке КХЛ лидируют Старченко и Бурдасов, матч в Уфе будет противостоянием легионеров. Кормье, Диц, Петерссон, Валк, Боченски у «Барыса» в полном порядке, а вот от шведско-финской тройки «Салавата» ждут большего. Умарк, Кемппайнен и Хартикайнен львиную долю своих очков зарабатывают в большинстве, а вот в равных составах их порой незаметно. Теэму так и вовсе ещё не забросил ни одной шайбы в сезоне. Прервётся ли эта неприятная для финна серия в отчётной встрече?

Наш прогноз: нас ждёт яркая игра, без обороны, с большим количеством заброшенных шайб. Прогнозируем, что в голевой перестрелке удачливее окажутся хоккеисты «Барыса».

«Авангард» — «Куньлунь»

Интриги: «ястребы» возвращаются в Балашиху после успешного выезда по маршруту Астана-Новосибирск. Обе встречи «ястребы» постарались выиграть на классе, правда, в столице Казахстана едва не поплатились за самоуверенность. У «Авангарда» набирает мощь Крис Верстиг, сделавший дубль в Новосибирске, а эксперимент с канадской тройкой нападения получился весьма удачным. Может, настала пора забросить первую шайбу в КХЛ и Давиду Деарне?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 22.09.2018, 17:00 Авангард - Куньлунь -

Матч с «Куньлунем» — отличная возможность для Боба Хартли поэкспериментировать с составом. Алексей Мурыгин в матче с «Сибирью» заслужил повторного выхода на лёд, томятся в запасе Семён Кошелев и Даниил Файзуллин, жаждет большего игрового времени молодой Александр Яремчук. Наверняка в короткой домашней серии с «Куньлунем» и «Амуром» эти хоккеисты получат шанс.

«Драконы» пока выглядят невнятно, Юсси Таполе не удаётся привести свою разномастную команду к единому знаменателю. «Куньлунь» выезжает за счёт индивидуальных действий игроков, но случаются они довольно редко. Китайская команда не побеждала «Авангард» ни при Владимире Юрзинове, ни при Майке Кинэне, поэтому в успех «драконов» в нынешней ситуации не верится совсем.

Наш прогноз: «Авангард» одержит уверенную победу, возможен разгром.

«Локомотив» — СКА

Интриги: центральный матч дня состоится в Ярославле, где СКА проэкзаменует молодёжь «Локомотива». В прошлом плей-офф железнодорожники в прямом и переносном смысле дали бой гранду КХЛ, как будет на этот раз?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 22.09.2018, 17:00 Локомотив - СКА -

Под руководством Дмитрия Квартальнова в этом сезоне раскрывается целая россыпь талантливых хоккеистов. Александр Елесин, Данил Юртайкин, Георгий Иванов, Николай Коваленко определяют игру «Локомотива» уже даже больше, чем ярославские легионеры, как они будут смотреться в поединке с базовым клубом сборной России?

Последние две встречи «Локомотив» провёл хуже, чем ожидалось. Минскому «Динамо» «железнодорожники» проиграли, с «Витязем» устроили догонялки и выиграли минимально. Ярославской молодёжи зачастую не хватает помощи опытных Козуна, Контиолы, Локтионова, и если старшие товарищи не включатся в игре со СКА, то Ярославль, как и в последние четыре года, не увидит победу над питерцами в регулярном чемпионате.

СКА набрал отличный ход, последние две встречи подопечные Ильи Воробьёва выиграли со счётом 8:0. Отлично работают все линии, питерцы вновь начинают напоминать машину. В предыдущих двух «регулярках» СКА не уезжал из Ярославля без разгрома хозяев, и сейчас есть все шансы закрепить эту традицию.

Наш прогноз: «Локомотив» постарается зацепиться за результат за счёт эмоций и желания, но остановить СКА, поймавший кураж, очень трудно. Очередного разгрома удастся избежать, но победа в основное время достанется гостям.

«Северсталь» — «Витязь»

Интриги: череповчане в последнее время разочаровывают. За поражения от «Локомотива» и СКА их никто не упрекнёт, а вот проигрыш минскому «Динамо» оказался из разряда неприятных сюрпризов. В результате у подопечных Александра Гулявцева уже три неудачи кряду, к тому же, совершенно разладилась игра в атаке. За эти три матча заброшено лишь две шайбы, да и то случились они благодаря изрядной доле везения.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 22.09.2018, 17:00 Северсталь - Витязь -

Совершенно потерялся Картер Эштон, которого в Череповец приглашали на роль лидера. После двух голов в первых двух матчах сезона канадец растворился на льду, а ведь он должен помогать команде в трудные моменты. Проснётся ли Эштон в поединке с «Витязем»?

Подольская команда хоть и проиграла последние два матча, но выглядела в них отнюдь не безнадёжно. Подопечные Валерия Белова дали бой и московскому «Динамо», и «Локомотиву». Для положительного результата не хватило немного удачи, но и с игрой в обороне «Витязю» нужно что-то делать. Впрочем, сдерживать хромающую атаку «Северстали» подольчанам будет гораздо проще.

Наш прогноз: в этой встрече ждём вязкую, упорную борьбу с минимумом заброшенных шайб. По последним матчам «Витязь» выглядит предпочтительнее «Северстали», поэтому предположим успех гостей, возможно, за пределами основного времени.

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск

Интриги: перед динамовским дерби московские бело-голубые опустились на самое дно Западной конференции. В клубе далеко не лучшая атмосфера, но резких шагов в отношении главного тренера Владимира Воробьёва никто не предпринимает. Гендиректор «Динамо» Валерий Шанцев считает, что «сапог начальства» в отношениях команды и тренера может всё испортить, и ждёт исправления ситуации без хирургического вмешательства. А вот с игроками в «Динамо» разговор короче. Дастин Бойд, валяющий дурака с начала сезона, будет помещён в список отказов, недалеко от этой меры и Патрик Закриссон, если продолжит играть в том же духе.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 22.09.2018, 17:00 ХК Динамо - Динамо Мн -

Поражение без шансов от СКА ничего не изменило в позиции руководства «Динамо» относительно тренера, зато вызвало реакцию председателя совета директоров москвичей. В заявлении Виктора Воронина прямым текстом говорится о некомпетентной работе менеджмента бело-голубых. Интересно, как события будут развиваться после матча «Динамо» с минскими одноклубниками?

У минчан хватает своих проблем, но последние две игры вселяют оптимизм в белорусских болельщиков. На выезде обыграны «Локомотив» и «Северсталь», неужели у Горди Дуайера самостоятельно получается выбираться из ямы? Надёжнее стала игра в обороне, добавилось опций в нападении — в нынешнем состоянии белорусская команда предстанет фаворитом матча в «Мегаспорте».