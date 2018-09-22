Ковальчук — о КХЛ: Меня там ничего не разочаровало, молодая отличная лига

«КХЛ — отличная лига. Не каждый парень может играть в НХЛ. Некоторые парни из Европы хотят играть ближе к дому. Это молодая лига и она быстро растёт, много новых стадионов и новых поклонников. Хоккей — самый популярный вид спорта в России. Я играл за отличный клуб СКА, которая делал всё для победы. Мне нравилось всё в КХЛ, меня ничего не разочаровало.



ОИ-2018? Когда у тебя забирают твой флаг и гимн, в этом нет ничего хорошего. Но хоккей — главный спорт на Олимпиаде, и туда приехала российская сборная. Все знали, откуда мы. Тяжело было ходить без российского флага, но на льду мы думали только об игре», — цитирует Ковальчука ESPN.