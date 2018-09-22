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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Старченко: Закончу с хоккеем в 48 лет, как Яромир Ягр

Нападающий «Барыса» Роман Старченко рассказал об ожиданиях от нынешнего сезона лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Летом эксперты записали нас в аутсайдеры? И поспешили. Ведь команде требовалось время. Много новых игроков, другой тренерский штаб, все пятёрки сформированы заново. На предсезонке мы не достигли оптимальной физической формы, играли под нагрузками. Поэтому принимать близко к сердцу результаты летних матчей болельщикам не стоило. Да, проигрывать неприятно, но самое главное на летних турнирах — подготовиться к сезону, чтобы хорошо начать его.

Чем буду заниматься по окончании карьеры? Не люблю загадывать. Пока хочу играть. Буду как Яромир Ягр — закончу в 48 лет (смеётся). Да, иногда беру на себя роль советчика, подсказываю что-то тем же Никите Михайлису, Диме Гренцу, Алихану Асетову, могу “напихать”, если косячат. Ну, а так — поживём-увидим, быть может, и стану тренером», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

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