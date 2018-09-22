Старченко: Закончу с хоккеем в 48 лет, как Яромир Ягр
Нападающий «Барыса» Роман Старченко рассказал об ожиданиях от нынешнего сезона лиги.
Нападающий «Барыса» Роман Старченко рассказал об ожиданиях от нынешнего сезона лиги.
«Летом эксперты записали нас в аутсайдеры? И поспешили. Ведь команде требовалось время. Много новых игроков, другой тренерский штаб, все пятёрки сформированы заново. На предсезонке мы не достигли оптимальной физической формы, играли под нагрузками. Поэтому принимать близко к сердцу результаты летних матчей болельщикам не стоило. Да, проигрывать неприятно, но самое главное на летних турнирах — подготовиться к сезону, чтобы хорошо начать его.
Чем буду заниматься по окончании карьеры? Не люблю загадывать. Пока хочу играть. Буду как Яромир Ягр — закончу в 48 лет (смеётся). Да, иногда беру на себя роль советчика, подсказываю