Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив0
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев7
Барыс3
Хоккей. КХЛ
23.09
Динамо Р
Спартак
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил семь шайб от «Салават Юлаева» и потерпел самое крупное поражение в сезоне

Ключевым стал второй период.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» потерпел крупное поражение от уфимского «Салават Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 7:3 (2:1, 5:0,0:2) в пользу хозяев.

Начало разгрому уже на 49-й секунде игры положил Дмитрий Кугрышев. На 15-й минуте «Барыс» усилиями Андре Петерссона сравнял счет. Однако еще до перерыва Тему Хартикайнен (18-я) вновь вывел «Салават Юлаев» вперед.

Во втором периоде уфимцы забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Отличились Артем Сергеев (21-я), Хартикайнен (25-я), Филип Ларсен (28-я), Линус Умарк (31-я) и Йоонас Кемппайнен (35-я).

Заключительный период остался за «Барысом», сумевшим дважды огорчить соперника. Сначала на 47-й минуте отличился Никита Михайлис, а спустя шесть минут в большинстве забросил Дмитрий Шевченко. Но на большее у гостей времени не хватило.

Для «Барыса» это поражение стало пятым в восьми матчах и самым крупным в текущем сезоне. Команда с девятью очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Салават Юлаева», одержавшего шестую победу в девяти играх, 13 баллов и третья строчка на «Востоке».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Главный тренер "Барыса" взял на себя вину за самое крупное поражение в сезоне от "Салават Юлаева"
«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»
Много жести и оскорблений. Что говорят Хабиб и Конор перед боем
Тим сыграет с Клижаном в финале St. Petersburg Open
Евгения Медведева проиграла на турнире в Канаде
«Поставил бы ЦСКА в пример» Агенты — о трансферах РПЛ
Лучший футболист чемпионата мира получил срок
«Ростов» принимает «Уфу» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь