«Барыс» пропустил семь шайб от «Салават Юлаева» и потерпел самое крупное поражение в сезоне

Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» потерпел крупное поражение от уфимского «Салават Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 7:3 (2:1, 5:0,0:2) в пользу хозяев.

Начало разгрому уже на 49-й секунде игры положил Дмитрий Кугрышев. На 15-й минуте «Барыс» усилиями Андре Петерссона сравнял счет. Однако еще до перерыва Тему Хартикайнен (18-я) вновь вывел «Салават Юлаев» вперед.

Во втором периоде уфимцы забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Отличились Артем Сергеев (21-я), Хартикайнен (25-я), Филип Ларсен (28-я), Линус Умарк (31-я) и Йоонас Кемппайнен (35-я).

Заключительный период остался за «Барысом», сумевшим дважды огорчить соперника. Сначала на 47-й минуте отличился Никита Михайлис, а спустя шесть минут в большинстве забросил Дмитрий Шевченко. Но на большее у гостей времени не хватило.