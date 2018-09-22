«Барыс» пропустил семь шайб от «Салават Юлаева» и потерпел самое крупное поражение в сезоне
Ключевым стал второй период.
Ключевым стал второй период.
Астанинский «Барыс» потерпел крупное поражение от уфимского «Салават Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 7:3 (2:1, 5:0,0:2) в пользу хозяев.
Начало разгрому уже на 49-й секунде игры положил Дмитрий Кугрышев. На 15-й минуте «Барыс» усилиями Андре Петерссона сравнял счет. Однако еще до перерыва Тему Хартикайнен (18-я) вновь вывел «Салават Юлаев» вперед.
Во втором периоде уфимцы забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Отличились Артем Сергеев (21-я), Хартикайнен (25-я), Филип Ларсен (28-я), Линус Умарк (31-я) и Йоонас Кемппайнен (35-я).
Заключительный период остался за «Барысом», сумевшим дважды огорчить соперника. Сначала на 47-й минуте отличился Никита Михайлис, а спустя шесть минут в большинстве забросил Дмитрий Шевченко. Но на большее у гостей времени не хватило.
Для «Барыса» это поражение стало пятым в восьми матчах и самым крупным в текущем сезоне. Команда с девятью очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Салават Юлаева», одержавшего шестую победу в девяти играх, 13 баллов и третья строчка на «Востоке».