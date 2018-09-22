Андрей Скабелка: 0:5 в периоде — это тренерское поражение
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (3:7) подчеркнул, что в этой игре можно найти положительные моменты.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (3:7) подчеркнул, что в этой игре можно найти положительные моменты.
— Поздравляю «Салават» с хорошей победой, команда два периода здорово играла, — приводит официальный сайт «Барыса» слова Скабелки. — Сложно комментировать такой матч, хотя можно найти в этой игре и положительные моменты, и реакцию команды на второй период. Когда команда проигрывает период 0:5 (второй период этой встречи. — Прим. «СЭ») — это в большей степени тренерское поражение. Могу взять на себя этот момент. Но
|Салават Юлаев
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7:3
(2:1, 5:0, 0:2)
|Барыс
|Николай Цулыгин
|Андрей Скабелка
|Юха Метсола
|Доминик Граховина 21:19 (С. Кудрявцев 21:19-40:00, Д. Граховина 40:00)
|1-й период
|00:49
|Дмитрий Кугрышев (И. Назаревич, Л. Умарк)
|Патрис Кормье
|11:13
|13:41
|Вячеслав Основин
|14:12
|Александр Кадейкин
|Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
|15:25
|16:28
|18:09
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Д. Кугрышев)
|2-й период
|21:19
|Артем Сергеев (А. Кадейкин, В. Жарков)
|Кирилл Полохов
|23:43
|25:07
|Теему Хартикайнен (Д. Кугрышев, Л. Умарк)
|27:52
|Филип Ларсен (Т. Хартикайнен, В.Э. Ткачев)
|Павел Акользин
|30:50
|31:03
|Линус Умарк (Т. Хартикайнен)
|Патрис Кормье
|33:25
|35:34
|Йоонас Кемппайнен (Д. Кугрышев, Л. Умарк)
|3-й период
|43:21
|Артем Федоров
|Никита Михайлис
|46:52
|51:36
|Вячеслав Основин
|Дмитрий Шевченко
|53:11
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)