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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Скабелка: 0:5 в периоде — это тренерское поражение

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (3:7) подчеркнул, что в этой игре можно найти положительные моменты.

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Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю «Салават» с хорошей победой, команда два периода здорово играла, — приводит официальный сайт «Барыса» слова Скабелки. — Сложно комментировать такой матч, хотя можно найти в этой игре и положительные моменты, и реакцию команды на второй период. Когда команда проигрывает период 0:5 (второй период этой встречи. — Прим. «СЭ») — это в большей степени тренерское поражение. Могу взять на себя этот момент. Но где-то и неплохо сыграли. Это первая игра в поездке и я надеюсь, мы сделаем правильные выводы из этого поражения.

Салават Юлаев 7:3
(2:1, 5:0, 0:2)
Барыс
22.09.2018, 14:30 Зрители: 6185 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Скабелка
Вратари
Юха Метсола Доминик Граховина 21:19 (С. Кудрявцев 21:19-40:00, Д. Граховина 40:00)
1-й период
00:49 Дмитрий Кугрышев (И. Назаревич, Л. Умарк)
Патрис Кормье 11:13
13:41 Вячеслав Основин
14:12 Александр Кадейкин
Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко) 15:25
16:28
18:09 Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Д. Кугрышев)
2-й период
21:19 Артем Сергеев (А. Кадейкин, В. Жарков)
Кирилл Полохов 23:43
25:07 Теему Хартикайнен (Д. Кугрышев, Л. Умарк)
27:52 Филип Ларсен (Т. Хартикайнен, В.Э. Ткачев)
Павел Акользин 30:50
31:03 Линус Умарк (Т. Хартикайнен)
Патрис Кормье 33:25
35:34 Йоонас Кемппайнен (Д. Кугрышев, Л. Умарк)
3-й период
43:21 Артем Федоров
Никита Михайлис 46:52
51:36 Вячеслав Основин
Дмитрий Шевченко 53:11
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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