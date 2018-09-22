Андрей Скабелка: 0:5 в периоде — это тренерское поражение

— Поздравляю «Салават» с хорошей победой, команда два периода здорово играла, — приводит официальный сайт «Барыса» слова Скабелки. — Сложно комментировать такой матч, хотя можно найти в этой игре и положительные моменты, и реакцию команды на второй период. Когда команда проигрывает период 0:5 (второй период этой встречи. — Прим. «СЭ») — это в большей степени тренерское поражение. Могу взять на себя этот момент. Но где-то и неплохо сыграли. Это первая игра в поездке и я надеюсь, мы сделаем правильные выводы из этого поражения.