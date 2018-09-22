Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы

После двух выездных подряд побед многие эксперты не исключали возможности удачного исхода встречи для «зубров» и в матче с москвичами, которые также неуверенно стартовали в текущем сезоне.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. В некоторых эпизодах арбитрам приходилось прибегать к видеоповторам, чтобы определить нарушение правил. Счет во встрече открыл Максим Афиногенов, который подставил клюшку под передачу партнера. Белорусская команда смогла ответить в середине второго периода. Куинтон Хауден отдал передачу Олегу Евенко, который мощным броском поразил ворота хозяев — 1:1. Однако после гола минчанам не удалось перехватить инициативу. Заброшенными шайбами отмечались лишь москвичи. Голевой хет-трик в активе нападающего московского «Динамо» Максима Афиногенова.