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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После двух выездных подряд побед многие эксперты не исключали возможности удачного исхода встречи для «зубров» и в матче с москвичами, которые также неуверенно стартовали в текущем сезоне.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. В некоторых эпизодах арбитрам приходилось прибегать к видеоповторам, чтобы определить нарушение правил. Счет во встрече открыл Максим Афиногенов, который подставил клюшку под передачу партнера. Белорусская команда смогла ответить в середине второго периода. Куинтон Хауден отдал передачу Олегу Евенко, который мощным броском поразил ворота хозяев — 1:1. Однако после гола минчанам не удалось перехватить инициативу. Заброшенными шайбами отмечались лишь москвичи. Голевой хет-трик в активе нападающего московского «Динамо» Максима Афиногенова.

Минское «Динамо» завершило выездную серию и теперь сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» из Уфы 26 сентября.

ХК Динамо 5:2
(1:0, 2:1, 2:1)
Динамо Мн
22.09.2018, 17:00 Зрители: 4173 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Горди Дуайер
Вратари
Иван Бочаров Юнас Энрот
1-й период
Патрик Уиркош 07:49
12:46 Максим Афиногенов
Кирилл Готовец 13:22
2-й период
Олег Евенко (К. Хауден) 27:00
28:45 Вадим Шипачев
Денис Осипов 30:05
31:28 Максим Афиногенов (М. Койвисто, В. Шипачев)
Патрик Уиркош 35:08
35:48 Дмитрий Кагарлицкий (М. Койвисто, В. Шипачев)
3-й период
Юнас Энрот 42:56
44:42 Максим Афиногенов (Ю. Хиетанен, М. Койвисто)
50:29 Патрик Закриссон
51:29 Владимир Брюквин
Сергей Костицын (К. Хауден) 52:14
55:20 Александр Петунин (П. Закриссон)
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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