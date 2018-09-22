Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели поражение от одноклубников из Москвы со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
После двух выездных подряд побед многие эксперты не исключали возможности удачного исхода встречи для «зубров» и в матче с москвичами, которые также неуверенно стартовали в текущем сезоне.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе. В некоторых эпизодах арбитрам приходилось прибегать к видеоповторам, чтобы определить нарушение правил. Счет во встрече открыл Максим Афиногенов, который подставил клюшку под передачу партнера. Белорусская команда смогла ответить в середине второго периода. Куинтон Хауден отдал передачу Олегу Евенко, который мощным броском поразил ворота хозяев — 1:1. Однако после гола минчанам не удалось перехватить инициативу. Заброшенными шайбами отмечались лишь москвичи. Голевой
Минское «Динамо» завершило выездную серию и теперь сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» из Уфы 26 сентября.
|Владимир Воробьев
|Горди Дуайер
|Иван Бочаров
|Юнас Энрот
|1-й период
|Патрик Уиркош
|07:49
|12:46
|Максим Афиногенов
|Кирилл Готовец
|13:22
|2-й период
|Олег Евенко (К. Хауден)
|27:00
|28:45
|Вадим Шипачев
|Денис Осипов
|30:05
|31:28
|Максим Афиногенов (М. Койвисто, В. Шипачев)
|Патрик Уиркош
|35:08
|35:48
|Дмитрий Кагарлицкий (М. Койвисто, В. Шипачев)
|3-й период
|Юнас Энрот
|42:56
|44:42
|Максим Афиногенов (Ю. Хиетанен, М. Койвисто)
|50:29
|Патрик Закриссон
|51:29
|Владимир Брюквин
|Сергей Костицын (К. Хауден)
|52:14
|55:20
|Александр Петунин (П. Закриссон)
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)