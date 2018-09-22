«Лодочка» для Квартальнова. Как СКА выиграл у «Локомотива»
Гости не изменили себе и одержали девятую подряд победу над «Локомотивом» на его поле.
Гости не изменили себе и одержали девятую подряд победу над «Локомотивом» на его поле.
КЛУБОК ИНТРИГ
Матч Ярославля и Питера — запутанный клубок интриг. Сосчитать палец двух рук не хватит. Но
Для ярославской молодежи выстрелить на глазах Ильи Воробьева и его помощников — распрекрасный шанс попасть на заметку тренерам сборной. В первую очередь это касается Красковского и Елесина, в меньшей степени — Локтионова, сумевшего завоевать золото в Минске-2014, сыграв всего одну смену. Сделать это не удалось.
ШЕСТЕРКИН И КОНОВАЛОВ
В отсутствие Салака Квартальнов бросил в бой 20-летнего Коновалова. Он против СКА до этого не играл, прошлой весной прокладывал для «Локо» путь к Кубку Харламова, главному трофею МХЛ.
У СКА пост номер один сохранил за собой Шестеркин, засушивший сухарь в московском матче против «Динамо». Неужели тренер вратарей Питера и сборной Рашит Давыдов услышал крик души нашего обозревателя Павла Лысенкова, обеспокоившегося тем, что Шестеркин может вырасти в
Вратари жгли, почти полматча сохраняя нули на табло. Но после
Шестеркин же действовал безупречно все 60 минут. В четверг он лишил заброшенной шайбы претендента на роль лидера атак «Динамо» Кагарлицкого, а теперь — технаря Локтионова. Лучший бомбардир железнодорожников вышел 1 в 0, но олимпийского чемпиона перехитрить не смог. В отличие от своего партнера по минской сборной Тихонова, который в похожей ситуации сначала оставил с носом защитника Кутузова (тоже ведь героя Минска-2014), а потом и Коновалова.
ТРИ ЗВЕНА ДЛЯ СБОРНОЙ
Легенда Борис Михайлов любит термин «сумма мастерства». Она выше у СКА. Еще раз доказано этим матчем. Похоже, у СКА сложились три тройки для сборной. Первая, Кетов — Каблуков — Тихонов, не только сдерживает лидеров соперников, но и сама решает исход матчей. Так было в Москве (решающим стал гол Тихонова в меньшинстве), та же картина повторилась и в Ярославле.
Молодое звено Барабанов — Прохоркин — Кузьменко ныне хвалят хором. А ведь летом в разговоре со мной наставник СКА выразил сомнение в этой «химии». Фирменная «лодочка» Барабанова (это вираж с расположенными на 180 градусов друг относительно друга коньками) и
А
…Квартальнов на лавке жадно глотал минералку, потирал руки, требуя от своего «детского сада» невозможного. Молодой Иванов без тени робости втыкался в титулованных армейцев, а Гавриков едва не задушил в жарких объятиях вышедшего из берегов Ильенко. Только все это никак не отразилось на результате. «Локомотив» не снял проклятие родных стен в матчах против СКА. Девять поражений подряд от Питера в Ярославле!
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Илья Коновалов
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Илья Каблуков
|03:51
|18:00
|Андрей Локтионов
|2-й период
|Николай Прохоркин (Ант. Белов, А. Барабанов)
|27:46
|32:49
|Петри Контиола
|Виктор Тихонов (Е. Кетов, В. Гавриков)
|35:39
|37:15
|Николай Коваленко
|3-й период
|44:30
|Степан Санников
|Евгений Кетов
|47:21
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)