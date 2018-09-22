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22 сентября, источник: Советский спорт

Афиногенов три раза забил с метра! Есть первый хет-трик ветерана в КХЛ

Интервью с 39-летним форвардом бело-голубых Максимом Афиногеновым после победы московского «Динамо» над минчанами — 5:2.

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Источник: Советский спорт

Это был лучший поединок московского «Динамо» с начала сезона. Все тройки провели его на одном дыхании. Но результат, как обычно сделало звено Шипачева.

Перед этим поединком бело-голубые занимали последнее место в Западной конференции. И при этом были лучшим клубом КХЛ по реализации большинства.

Это парадокс, в который трудно поверить. Но, тем не менее, динамовцы вновь доказали свою состоятельность в неравных составах, трижды реализовав лишнего. А героем этой встречи стал форвард Максим Афиногенов, который все три шайбы затолкал в ворота с пятачка, буквально с метра, оформив свой первый хет-трик в КХЛ. Ни в СКА, ни в «Витязе» ему так мощно выступить в одном матче не удавалось. И вот в 39 лет снайперский успех пришел в родном «Динамо».

После матча обозреватель «Советского спорта» подошел поздравить Максима с удачной игрой…

— Здорово, что так уверенно выиграли, — сказал Афиногенов в ответ. — Нам нужны победы, поэтому за любую игру цепляемся. Это очень важный матч был для нас.

— Со стороны, казалось, что не только важный, но и лучший матч в сезоне — для московского «Динамо».
— Пожалуй… Мы как раз перед этой встречей разговаривали с ребятами. О том, что все надо начать с чистого листа. Мы же сейчас находимся в таблице не там, где хотели. И не там, где можем. Надо было выкарабкиваться.

— С первых минут игра в атаке пошла.
— А я бы сказал, что не только в нападении все хорошо было. Мы и в защите сегодня уверенно и надежно сыграли. Ничего сопернику в контратаках не позволили сделать.

— Прощу прощения за уже бородатую шутку. Но сегодня вы действительно все три гола с метра забили, напомнив о своем знаменитом некогда рекламном ролике. Это теперь ваша постоянная роль в большинстве — биться на пятачке?
— Ну так я же попал! А что касается нашей тактики в большинстве, зачем же я все секреты сейчас буду раскрывать? У нас есть свои варианты розыгрыша, но рассказывать о них я не буду.

— В КХЛ у вас первый хет-трик. А до этого года по три шайбы в матче забивали?
— В НХЛ хет-трики точно были. Не помню точно, когда… По-моему, даже в последнем сезоне, перед возвращением в Россию.

— Теперь болельщики ждут от «Динамо» победных серий, которых в этом сезоне пока не было.
— Мы тоже об этом думаем. Надо любые матчи выигрывать, цепляться за результат. Сегодня ведь тоже было тяжело. Но мы все преодолели. Надеюсь, что с таким же настроем выйдем и на «Барыс». Очки нужны! И все от нас зависит.

— Какие ошибки после СКА удалось исправить?
— Не волнуйтесь за ошибки. Мы их все в команде разобрали и выводы сделали.

— Для передач Шипачева какой эпитет подберете?
— Да молодцы партнеры! Дима Кагарлицкий и Вадим Шипачев… Приятно с ними играть. Могли ведь и больше сегодня забить. Моментов много было.

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