Афиногенов три раза забил с метра! Есть первый хет-трик ветерана в КХЛ
Интервью с 39-летним форвардом
Интервью с 39-летним форвардом
Это был лучший поединок московского «Динамо» с начала сезона. Все тройки провели его на одном дыхании. Но результат, как обычно сделало звено Шипачева.
Перед этим поединком
Это парадокс, в который трудно поверить. Но, тем не менее, динамовцы вновь доказали свою состоятельность в неравных составах, трижды реализовав лишнего. А героем этой встречи стал форвард Максим Афиногенов, который все три шайбы затолкал в ворота с пятачка, буквально с метра, оформив свой первый
После матча обозреватель «Советского спорта» подошел поздравить Максима с удачной игрой…
— Здорово, что так уверенно выиграли, — сказал Афиногенов в ответ. — Нам нужны победы, поэтому за любую игру цепляемся. Это очень важный матч был для нас.
— Со стороны, казалось, что не только важный, но и лучший матч в сезоне — для московского «Динамо».
— Пожалуй… Мы как раз перед этой встречей разговаривали с ребятами. О том, что все надо начать с чистого листа. Мы же сейчас находимся в таблице не там, где хотели. И не там, где можем. Надо было выкарабкиваться.
— С первых минут игра в атаке пошла.
— А я бы сказал, что не только в нападении все хорошо было. Мы и в защите сегодня уверенно и надежно сыграли. Ничего сопернику в контратаках не позволили сделать.
— Прощу прощения за уже бородатую шутку. Но сегодня вы действительно все три гола с метра забили, напомнив о своем знаменитом некогда рекламном ролике. Это теперь ваша постоянная роль в большинстве — биться на пятачке?
— Ну так я же попал! А что касается нашей тактики в большинстве, зачем же я все секреты сейчас буду раскрывать? У нас есть свои варианты розыгрыша, но рассказывать о них я не буду.
— В КХЛ у вас первый
— В НХЛ
— Теперь болельщики ждут от «Динамо» победных серий, которых в этом сезоне пока не было.
— Мы тоже об этом думаем. Надо любые матчи выигрывать, цепляться за результат. Сегодня ведь тоже было тяжело. Но мы все преодолели. Надеюсь, что с таким же настроем выйдем и на «Барыс». Очки нужны! И все от нас зависит.
— Какие ошибки после СКА удалось исправить?
— Не волнуйтесь за ошибки. Мы их все в команде разобрали и выводы сделали.
— Для передач Шипачева какой эпитет подберете?
— Да молодцы партнеры! Дима Кагарлицкий и Вадим Шипачев… Приятно с ними играть. Могли ведь и больше сегодня забить. Моментов много было.