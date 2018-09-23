«Путь в неизвестность я уже прошел». Бобков не спешит в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

На старте сезона КХЛ одним из тех, кто удивил своей игрой, стал Игорь Бобков. Чемпион мира среди молодёжи три года назад вернулся из Северной Америки и до недавнего времени выступал за «Адмирал». В межсезонье Бобков перешёл в «Авангард», но поначалу рассматривался как сменщик Карри Рямё. Однако после травмы финского вратаря Игорь стал первым номером «ястребов». На данный момент он провёл семь матчей «Авангарде» на старте сезона и входит в пятёрку лучших голкиперов лиги по разным показателям. Мы пообщались с Бобковым накануне дерби с «Сибирью».

«Авангард» играет в агрессивный и умный хоккей, у вратаря не так много работы"

— Уже ощущаете, что «Авангард» весь сезон будет в одной большой командировке?

— Дом есть дом. «Авангард» — это Омск. Всё, что случилось, — трагедия для города и команды. Но играть надо. Считаю, что руководство проделало огромную работу. Нашли место, обустроили арену, раздевалку. Всё красиво, всё под нас. Спасибо большое болельщикам из Омска и Балашихи за то, что собрали арену на первый домашний матч.

— Вам, как новичку, наверное, проще, чем ребятам, у кого есть жильё в Омске, семья?

— Конечно. В команде много ребят, которые планировали жить дома. Я уже успел себе найти в Омске квартиру, пришлось всё делать заново, но это не так страшно.

— Два года назад вы в составе «Адмирала» играли против «Авангарда» в плей-офф. Могли даже пройти во второй раунд. Как команда изменилась с той серии?

— «Авангард» — всегда топ. С ними всегда играть тяжело, настраиваешься по-особому. Но с приходом Боба Хартли, на мой взгляд, команда стала играть агрессивнее. Сейчас тактика такая, что мы никогда не откатываемся, всегда идём в давление.

— Агрессивный хоккей связан с риском. Как это отражается на вратаре?

— Наш хоккей не только агрессивный, но и умный. Никаких провалов нет. У вратаря при такой игре не так много работы, но нужно находиться в тонусе и быть готовым совершить сейв, который перевернёт игру.

— Три сезона в «Адмирале», где вы сталкивались с совершенно с другой нагрузкой, наверняка закалили?

— Разумеется. С «Адмиралом» было по 15 моментов за игру, и пропускал по две-три шайбы, а в «Авангарде» при шести моментах нужно выручать во всех. Потому что ответственность другая. Команды в лиге в этом сезоне намного ровнее, так что каждое очко на вес золота.

«Я стал опытнее и взрослее. Дело только в голове»

— В прошлом сезоне у вас были хорошие матчи, но не было ни одного «сухаря». Когда в первой же игре за «Авангард» в Ярославле сыграли на ноль — отлегло?

— Да нет, я особенно об этом не думал. Сыграли с «Локомотивом» здорово, сблокировали много бросков. В прошлом сезоне — да, иногда такие мысли закрадывались. Но ничего страшного, некоторые вратари по два-три года не могу сыграть на ноль.

— Вас признали лучшим вратарём первой недели чемпионата КХЛ. Да и многие эксперты отмечают ваш прогресс. Что изменилось за лето? Может быть, подготовка?

— План подготовки я не меняю уже много лет. Мне кажется, я просто стал опытнее, взрослее. Вратарская позиция она такова, что важна психологическая устойчивость, умение поймать стабильную игру.

— То есть этот тот случай, что вы созрели? У вратарей, как принято считать, это случается позже, чем у полевых игроков.

— Абсолютно. Я уверен, что тут дело только в голове.

— Что подумали, когда Карри Рямё выбыл на полгода?

— Во-первых, мне жалко Карри. Травма очень серьёзная. Мы вратари всегда друг за друга. С моей стороны ничего особенного не поменялось. Я продолжил тренироваться так же, как и до травмы Рямё, но уже осознавал, что буду играть намного чаще. Надо хвататься за шанс.

— В «Адмирале» была уникальная ситуация, когда одновременно в команде было четыре вратаря. Как удавалось уживаться?

— Это была уже забота тренеров. Кто будет играть — решал главный. Если ты плохо сыграл, он долго думать не будет и посадит тебя на скамейку.

— Неужели не было трений между вами и другими вратарями?

— Нет, ничего подобного. Между вратарями такого не бывает. Только здоровая конкуренция.

— Вы, Налимов, Третьяк и Серебряков сейчас в разных клубах. Встречу с кем ждёте особенно?

— Ни с кем особо не жду встречи. Притом, что ко всем ребятам хорошо откошусь. Каждый день — новая игра. Если будешь ждать особенно встречу с кем-то — обязательно перегоришь.

— В «Адмирале» ни в одном из сезонов вы не провели и 40 матчей. Сейчас же играете без замен. Такой темп идёт вам больше по нраву?

— Всегда хочется играть как можно больше. Я сыграл 7 матчей подряд, и могу сказать, что чувствую себя абсолютно нормально. Быть может, усталость и накапливается, но я её не ощущаю. Тренеры моё состояние отслеживают, я им доверяю.

«Звягин показывает Кошечкина, но играть, как Гашек, может только Гашек»

— Сергей Звягин последние годы работал с Василием Кошечкиным и довёл его до первого номера сборной на Олимпиаде. Он вам не ставит его в пример?

— Да, есть такие моменты. Что-то Звягин мне показывает из действий Кошечкина.

Но все вратари индивидуальны. Нельзя сказать «играй, как он». Как Гашек может играть только Гашек!

Иногда мне показывают элементы из игры Кошечкина, но говорю, что так не могу, и мы пробуем по-другому. Всё равно есть адаптация.

— Матч с «Магниткой», в связи с этим, для вас был наверняка особенно интересен.

— Мне, кстати, матчи с «Металлургом» части удаются. Вроде бы три «сухаря» уже с ними. Вообще, встреча с «Магниткой» была интересна тем, что мы играли второй день подряд. Важно было проверить себя в таком игровом ритме. Проиграли 0:1, Вася сыграл на ноль, подтащил, но и Сергей Евгеньевич сказал своё слово (смеётся).

— Звягин хорошо знает нападающих «Магнитки». Наверняка раскрыл все секреты.

— Мы с ним разбираем не только нападающих «Магнитки», но и игроков других команд. Играли с «Барысом», он подсказал, что один нападающий скидывает шайбу в центр, другой действует так, третий — так. Плюс он помогает полевым, делая разборы вратаря соперников.

— Сергея Мозякина невозможно разгадать?

— Нет. Даже не пытайтесь! Он просто забивает и забивает.

— Понятно, что с тренером вратарей вы в полном контакте. А с Хартли как-то взаимодействуете?

— Мы с ним много разговариваем. Он в курсе, что я неплохо знаю английский. Есть моменты, когда вратарь включается в игру, выходит за ворота. Боб, скажем, просит убрать кое-что убрать из моей игры клюшкой.

— Вратарям в связи с новыми правилами приходится активнее играть клюшкой. Иначе могут и удалить. У вас с этим как обстоят дела?

— Я-то люблю клюшкой играть, но на предсезонном турнире мне два раза свистнули удаление, а один раз отменили. Там была интересная ситуация, что на тебя бегут два игрока и тебе нужно выбрасывать шайбу, вместо того чтобы её прижать.

— В «регулярке» были пограничные моменты, когда вас порывались удалить за задержку?

— Нет. С судьями много разговаривали на предсезонке, и я так понял, что если шайба после броска летит в створ ворот, то прижимать её можно. Мало ли, она застряла где-то в амуниции. Но если шайба летит мимо ворот и я её целенаправленно останавливаю клюшкой, то прижать её после этого уже не имею права.

«КХЛ сокращается, петух клюёт очень сильно в одно место»

— В середине мая вы подписали с «Адмиралом» новый двухлетний контракт, и в этот же день вас обменяли. Вы знали о сделке? Или готовы были остаться во Владивостоке?

— Это всё технические моменты. Когда подписывал контракт, будучи ограниченно свободным агентом, то уже знал, что перейду в «Авангард». Сразу после окончания сезона я дал знать агенту, что пора двигаться дальше. Хотелось играть поближе к центру России. Было несколько вариантов, потом они начали отпадать, и Омск оказался в приоритете.

— Когда в дедлайн «Адмирал» покинули почти все лидеры, от Владимира Ткачёва до Джонатона Блума, у вас не было варианта покинуть Владивосток?

— Нет. Тогда главным тренером стал Фредрик Стиллман. Он сказал, что рассчитывает на меня, как на основного вратаря. Это была возможность играть много. Почему бы и нет?

— Волосы дыбом не вставали от всего, что творилось в «Адмирале» в прошлом сезоне? Все эти собрания, травмированных игроков держали на арене как офисных работников…

— Не хочу, если честно, сейчас об этом говорить. Из трёх сезонов во Владивостоке два с половиной были просто супер. Нас поддерживали болельщики, в команде были отличные тренеры во главе с Александром Андриевским.

— На днях Дмитрий Саюстов и Максим Казаков подписали контракты с «Сибирью». Вас не удивляет, что они так долго сидели без работы, а другие ваши бывшие партнёры Оскар Бартулис и Виктор Александров до сих пор не нашли новый клуб?

— Конечно удивляет! Ребята точно уровня КХЛ. Но надо понимать, что две команды исключили. Мест для игроков стало значительно меньше. Это бизнес.

— Журналисты и многие болельщики считают, что сокращение лиги пошло КХЛ на пользу. Появилась конкуренция, стало больше интересных матчей. Вы, игроки, как относитесь к тому, что на каком-то этапе было больше 70 свободных агентов?

— Петух клюёт очень сильно в одно место (смеётся). Надо больше работать. Ещё с того сезона Андрей Разин нам говорил, что трудоустроиться будет сложнее. Конкуренция увеличилась, ребята начали готовиться раньше и относиться к своему делу профессиональнее. Никто тебе просто так место в КХЛ не отдаст, его надо заслужить.

«Я наездился по ECHL и AHL, если возвращаться, то в другом статусе»

— За три года, что вы играли в «Адмирале», у вас были предложения из клубов НХЛ?

— Были контакты с парой скаутов. Звонили, интересовались. Не более того. Но в НХЛ такая система, что пока ты чётко не скажешь «я еду», никто предлагать контракт не будет.

— А особого желания возвращаться в Америку, как я понимаю, у вас не было?

— Я уже прошёл этот путь в неизвестность, наездился по ECHL и AHL. Если возвращаться, то в другом статусе.

— Хартли на кого-то из тренеров, с кем вы работали в Северной Америке, похож?

— У Боба, даже по сравнению с другими североамериканскими тренерами, очень трепетное отношение к дисциплине. Всё расписано по секундам. Хартли всегда заходит в раздевалку в определённое время. Все это знают. Если он говорит, то игроки должны отложить дела.

— На чемпионате мира в Кёльне я разговаривал с игроками сборной Латвии, и они отмечали, что главное, что сделал Хартли, это привнёс профессиональное отношение к делу, вывел организацию дел в команде на уровень НХЛ. В «Авангарде» сейчас происходит то же самое?

— Я могу под этим мнением подписаться. Боб привносит дисциплину в раздевалке. Еда, переезды — он пытается привнести в наш быт то, как это принято в НХЛ. Там лига старая, с традициями, и есть мелочи, отсутствию которых в России Хартли удивляется. Например, в НХЛ никогда не возят с собой полотенца, шампуни, ленту для клюшек и так далее. Потому что есть правила и уверенность, что на выезде всё это будет. В России немного не так.

— Помню, что в «Адмирале» Дэвид Немировски запрещал игрокам пить морс. На что запрет в «Авангарде»?

— Морс всё-таки был, но почти не сладкий. А у нас пару блюд убрали. Я сам не привередливый, но некоторые ребята удивлялись, почему этого нет, почему этого.

— У вас в команде много канадцев с опытом НХЛ, вы играли в Северной Америке, такой же опыт есть у Петрова, Медведева, немного у Широкова. Можно сказать, что «Авангард» — самая энхаэловская команда КХЛ?

— Может быть, да. «Авангард» играет агрессивно, в давление, но тяжело наш стиль назвать чисто энхаэловским, потому что здесь другие площадки, и это вносит коррективы в тактику. Мы с Петровым и Широковым, конечно, ездили за океан, кое-что повидали, но особо НХЛ на вкус не распробовали. Так что всё равно много расспрашиваем ребят, того же Макса Тальбо, который в 2009 году забил победный гол за «Питтсбург».

«Всегда рад играть за сборную, даже на Евротуре»

— В позапрошлом сезоне вы ездили в сборную, но просто тренировались, не играли. От такого вообще может быть польза?

— Безусловно, она есть! Это возможность посмотреть уровень, узнать требования. Теперь я прекрасно знаю, какой должен быть уровень подготовки, когда в следующий раз меня вызовут в сборную.

— Рашит Давыдов переделывает вратарей, которые попадают к нему в сборную?

— Не переделывает, а корректирует. У него есть свои требования. Я прекрасно помню, что он мне говорил, и стараюсь это выполнять.

— С вашей сегодняшней игрой удивитесь, если не получите вызов на Кубок Карьяла?

— Если так тренеры решат, то им виднее. Я всегда рад играть за сборную и к этому стремлюсь.