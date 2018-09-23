«Трактор», «Локо», «Спартак». За кого на самом деле болеет Бузова

Источник: РИА "Новости"

Скандал в Челябинске

Телеведущая, актриса, дизайнер, певица и еще много кто Ольга Бузова вновь оказалась рядом со спортом. На концерте в Челябинске ей вручили свитер хоккейного клуба «Трактор», чем она, недолго думая, поделилась в своем Инстаграме. На свитере фамилия Бузовой на латинице, 1-й номер (в команде, кстати, этот номер вакантный), а внизу — титульные спонсоры клуба ЧТПЗ и производственная группа «Конар».

Источник: Instagram

Фотография ни с того, ни с сего вызвала настоящее сумасшествие в Инстаграме. Две популярные темы этой социальной сети нашли друг на друга: люди еще не отошли от пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а тут Бузова с ее «Конаром» на свитере. Поклонников и, особенно, поклонниц поп-дивы не смутило разное написание «Конор» и «Конар». Скандал разросся настолько, что Бузовой пришлось закрыть Инстаграм!

Сам концерт в Челябинске, говорят, тоже прошел неидеально. Его начало задержали на 45 минут, 7-тысячная «Арена Трактор» не заполнилась, а сама Бузова после концерта долго не выходила, чтобы пообщаться со своими маленькими поклонниками и принять драгоценные подарки, многие из которых сделаны своими руками.

«Мало половин» и хоккей

«Трактор» — не единственный клуб, который прикоснулся к святому. Более того, даже не единственный хоккейный клуб в КХЛ. В конце прошлого года Бузова обменялась теплыми сообщениями с хабаровским «Амуром». Защитник и капитан дальневосточников Виталий Атюшов, забив гол в матче с «Нефтехимиком», отпраздновал его движениями из клипа Бузовой «Мало половин».

Запись этого момента появилась в Инстаграме певицы. Следом находчивая пресс-служба «Амура» отправила ей клубный свитер, который также был опубликован в социальных сетях. «Спасибо большое хоккейному клубу “Амур” за такие подарочки. Я как раз в год тигра родилась, поэтому все идеально. В следующем году у меня будет тур по Дальнему Востоку, Хабаровск — один из городов, так что заранее приглашаю всю команду на свой концерт», — написала Бузова. Концерт в марте вызвал огромный резонанс, а по городу поп-дива передвигалась в кепке «Амура».

Движения Атюшова спровицировали флэш-моб в маленьком хоккейном мире. Записи с движениями из «Мало половин» выкладывали молодые хоккеисты из «Снежных барсов» и «Капитана». В середине апреля Бузова выступала на дне рождения бывшего нападающего СКА Ильи Ковальчука. На праздновании 35-летия форварда присутствовал нападающий «Далласа» Александр Радулов, с которым певица исполнила один из своих хитов — «Мало половин».

Между Тарасовым и Черышевым

Но все же в мире спорта Бузова известна своим отношением к футболу. Будучи замужем за полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, она постоянно носила атрибутику железнодорожников. Она часто выходила в прямой эфир из Черкизова, поддерживая своего супруга и его партнеров.

Источник: РИА "Новости"

Все изменилось после громкого развода в конце 2016 года. Певица перестала ездить на стадион «Локомотива», сделав исключение только во время встречи со «Спартаком», когда на поле должен был вернуться Тарасов. Позже она сама призналась, что болеет за красно-белых, о чем стала все чаще и чаще повторять ближе к чемпионству красно-белых.

Разумеется, в среде фан-движения Бузова, которая не верна одному клубу, не пользуется особой популярностью. Хотя кое-кто даже рискнул набить татуировку, где Бузова в форме с «ромбиком» на груди. В сети можно найти изображения Бузовой и в майках других клубов. Например, мадридского «Реала».

Во время чемпионата мира Бузова не осталась в стороне от успеха сборной России по футболу. Узнав, что среди неженатых игроков в команде есть Денис Черышев, она решила захомутать именно его. «Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили», — написала Бузова.