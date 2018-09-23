«Трактор», «Локо», «Спартак». За кого на самом деле болеет Бузова
Ольга Бузова вновь оказалась рядом со спортом.
Ольга Бузова вновь оказалась рядом со спортом.
Телеведущая, актриса, дизайнер, певица и еще много кто Ольга Бузова вновь оказалась рядом со спортом. На концерте в Челябинске ей вручили свитер хоккейного клуба «Трактор», чем она, недолго думая, поделилась в своем Инстаграме. На свитере фамилия Бузовой на латинице, 1-й номер (в команде, кстати, этот номер вакантный), а внизу — титульные спонсоры клуба ЧТПЗ и производственная группа «Конар».
Фотография ни с того, ни с сего вызвала настоящее сумасшествие в Инстаграме. Две популярные темы этой социальной сети нашли друг на друга: люди еще не отошли от
Сам концерт в Челябинске, говорят, тоже прошел неидеально. Его начало задержали на 45 минут, 7-тысячная «Арена Трактор» не заполнилась, а сама Бузова после концерта долго не выходила, чтобы пообщаться со своими маленькими поклонниками и принять драгоценные подарки, многие из которых сделаны своими руками.
«Трактор» — не единственный клуб, который прикоснулся к святому. Более того, даже не единственный хоккейный клуб в КХЛ. В конце прошлого года Бузова обменялась теплыми сообщениями с хабаровским «Амуром». Защитник и капитан дальневосточников Виталий Атюшов, забив гол в матче с «Нефтехимиком», отпраздновал его движениями из клипа Бузовой «Мало половин».
Запись этого момента появилась в Инстаграме певицы. Следом находчивая
Движения Атюшова спровицировали
Но все же в мире спорта Бузова известна своим отношением к футболу. Будучи замужем за полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, она постоянно носила атрибутику железнодорожников. Она часто выходила в прямой эфир из Черкизова, поддерживая своего супруга и его партнеров.
Все изменилось после громкого развода в конце 2016 года. Певица перестала ездить на стадион «Локомотива», сделав исключение только во время встречи со «Спартаком», когда на поле должен был вернуться Тарасов. Позже она сама призналась, что болеет за
Разумеется, в среде
Во время чемпионата мира Бузова не осталась в стороне от успеха сборной России по футболу. Узнав, что среди неженатых игроков в команде есть Денис Черышев, она решила захомутать именно его. «Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в
Увы, но тут