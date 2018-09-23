«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 23 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 23 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (4-я минута), Робин Ганзл (14) и Александр Хохлачев (15). По две результативные передачи на своей счет записали Максим Трунев и Бен Максвелл. В составе хозяев отличился Линус Виделль (41).
«Спартак» поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах. «Динамо», в активе которого 11 очков, занимает пятое место.
В следующем матче 25 сентября «Спартак» на своем льду сыграет с братиславским «Слованом». «Динамо» 25 сентября дома встретится с хельсинкским «Йокеритом».
|Гиртс Анкипанс
|Вадим Епанчинцев
|Кристерс Гудлевскис 14:13 (Т. Билялов 14:13-55:44, Т. Билялов 55:50-56:22)
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Анатолий Никонцев (М. Трунев, Б. Максвелл)
|03:52
|Робин Ганзл (М. Карсумс)
|13:28
|Александр Хохлачев (М. Трунев, Б. Максвелл)
|14:13
|15:26
|Мартиньш Дзиеркалс
|19:32
|2-й период
|Каспарс Даугавиньш
|38:23
|3-й период
|40:24
|Линус Виделль (М. Майоне)
|45:06
|52:17
|Робертс Липсбергс
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)