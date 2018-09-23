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19:53 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (4-я минута), Робин Ганзл (14) и Александр Хохлачев (15). По две результативные передачи на своей счет записали Максим Трунев и Бен Максвелл. В составе хозяев отличился Линус Виделль (41).

«Спартак» поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах. «Динамо», в активе которого 11 очков, занимает пятое место.

В следующем матче 25 сентября «Спартак» на своем льду сыграет с братиславским «Слованом». «Динамо» 25 сентября дома встретится с хельсинкским «Йокеритом».

Динамо Р 1:3
(0:3, 0:0, 1:0)
Спартак
23.09.2018, 17:00 Зрители: 10027 Регулярный чемпионат "Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Вадим Епанчинцев
Вратари
Кристерс Гудлевскис 14:13 (Т. Билялов 14:13-55:44, Т. Билялов 55:50-56:22) Юлиус Гудачек
1-й период
Анатолий Никонцев (М. Трунев, Б. Максвелл) 03:52
Робин Ганзл (М. Карсумс) 13:28
Александр Хохлачев (М. Трунев, Б. Максвелл) 14:13
15:26 Мартиньш Дзиеркалс
19:32
2-й период
Каспарс Даугавиньш 38:23
3-й период
40:24 Линус Виделль (М. Майоне)
45:06
52:17 Робертс Липсбергс
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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