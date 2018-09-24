В «Тракторе» сообщили о переменах в тренерском штабе
В ХК «Трактор» сообщили о переменах в тренерском штабе.
В ХК «Трактор» сообщили о переменах в тренерском штабе.
В челябинском хоккейном клубе «Трактор» сообщили о первых выводах матчей старта сезона КХЛ, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Отдел информации и PR клуба.
В руководстве проанализировали первые матчи, сыгранные на старте чемпионата в первой домашней и выездной сериях. По словам Генерального менеджера «Трактора» Евгения Губарева, кадровые решения затронули тренерский состав. В качестве тренера защитников в команду вернулся Андрей Соколов, чья значительность подтвердилась взятой «бронзой» «Трактора» прошедшего сезона, но, к сожалению, не вошел в обновленный тренерский штаб. Он уже приступил к исполнению обязанностей.
Равилю Гусманову предложено возглавить команду ВХЛ «Челмет». Со времен Валерия Белоусова Равиль Мидехатович работал ассистентом главного тренера. Сейчас ему предоставляется отличная возможность выйти на новый качественный уровень специалиста.
В свою очередь, Алексей Тертышный переходит в помощники Германа Титова. Алексей Викторович
Руководство также выражает благодарность всем болельщикам клуба за поддержку команды и приглашает на предстоящие домашние игры «Трактора». Сегодня, 24 сентября, «черное-белые» встретятся с «Салаватом Юлаевым».