Руководство «Сибири» проанализировало поражения с начала сезона и поделилось планами

Источник: Вести - Новосибирск

С начала сезона хоккейная «Сибирь» проиграла девять матчей подряд, команду покинули несколько игроков, а также произошли большие перемены в тренерском составе. Руководство новосибирского клуба проанализировало поражения и поделилось планами на ближайшее будущее в ходе прошедшей 23 сентября пресс-конференции.

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский говоря об отставке бывшего главного тренера Владимира Юрзинова, отметил, что это решение — коллегиальное.

«То, что показывала команда в начале чемпионата, — никого не устраивало и раздражало. Владимир Юрзинов оказался не готов к работе в “стрессовых” клубах. Мы давно привыкли, что у нас после каждого сезона забирают ведущих игроков и к тому, что почти каждый год мы начинаем с нуля, а два года вообще начали с одним нападающим. Да, это стрессовая и специфическая работа. Видно, что-то не получилось в этот раз. Хотя за концовку прошлого сезона Владимиру Владимировичу огромная благодарность», — сказал Кирилл Фастовский.

Анализируя причины неудач с начала сезона, Фастовский отметил, что «всё сошлось в одном месте»: «Это недооценка уровня чемпионата КХЛ и то, что нужно к быть готовыми к самой первой игре. Пошли нелепые травмы, которые не связаны с пробелами в физподготовке, — это несчастные случаи. Плюс проблема с какими-то из игроков в плане их самоотдачи, переоценки. Все сложилось воедино одномоментно».

Журналисты поинтересовались игрой легионеров — в частности, дают ли «иностранцы отдачу, которую от них ждали».

«Среди вполне удачных приобретений — Пелтола и Бертран. Мы сильно рассчитывали на Юнттилу, он начинал очень неплохо, но “вылезла” старая травма, дала рецидив. Он очень сильно переживал и буквально сник. И все наши усилия, чтобы вернуть его обратно, ни к чему не привели. Это уже особенности его характера. Что касается других легионеров — понятно, что нужно время для адаптации», — сказал Кирилл Фастовский.

Генеральный менеджер «Сибири» отметил, что клуб подбирает игроков «по деньгам, по бюджету»: «Замену Юнттилле непросто найти в сезоне. Все игроки, свободные от контрактов, находятся в лагерях НХЛ».

Говоря о ротации игроков, Кирилл Фастовский отметил: «Будем менять игроков, которые нас не устраивают, которые по уровню оказались не готовы. У нас точечный подход, массовости быть не может. Это центральный нападающий, крайний нападающий, решаем вопрос по защитникам, хотя с этой линией чуть лучше».

Комментируя кадровые перестановки в тренерском составе и назначении на пост главного тренера Александра Андриевского, Фастовский сказал: «Андриевский представлялся тем человеком, который в состоянии изменить положении, учитывая его прошлое как хоккеиста и его работу на тренерском мостике».