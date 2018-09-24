«Сибирь» обыграет чемпиона, иначе будет полный провал. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Трактор» — «Салават Юлаев»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 24.09.2018, 17:00 Трактор - Салават Юлаев -

Интрига: в Челябинске сойдутся команды, показывающие схожий хоккей. Хозяева в прошлой встрече прервали неудачную серию из двух поражений подряд с общим счетом 1:14. Старт у «Трактора» не задался. Команда играет в открытый, бесшабашный хоккей. А в защите царит хаос. Ошибки игроков обороны вряд ли можно чем-то оправдать. У нападающих дела обстоят не лучше, да ещё и Пол Щехура похоже выбыл надолго. Руководство «Трактора» уже сменило помощников главному тренеру. Будет ли Герман Титов следующим?

Игру «юлаевцев» тоже нельзя назвать скучной. Но порядка и дисциплины в их игре больше. Подбор игроков сильнее, от этого и результат. Подопечным Николая Цулыгина также характерны провалы в игре, как в недавнем «зеленом» дерби. Однако в строй вернулся стержневой игрок Александр Кадейкин, на подходе Григорий Панин. Так что игра в защите должна наладиться. Оставят ли уфимцы свои ворота в неприкосновенности впервые в сезоне?

Прогноз: коллективы не умеют играть в скучный хоккей, поэтому нейтральному болельщику встреча понравится. На предсезонке клуб из столицы Башкортостана дважды разгромил своего сегодняшнего оппонента. С того времени мало что изменилось кроме того, что команды вышли из-под нагрузки. Гости выглядят предпочтительнее по всем линиям. Да и в эмоциональном плане тоже преимущество на их стороне. Победа «Салавата» в основное время.

«Нефтехимик» — «Куньлунь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 24.09.2018, 19:00 Нефтехимик - Куньлунь -

Интрига: обе команды стартовали неуверенно, что было вполне ожидаемо по их летней селекции. В Нижнекамске решили еще больше довериться собственной молодежи. В желании ей не откажешь, однако мастерства и опыта хватает далеко не всегда. Тем не менее, с каждой игрой команда смотрится все более симпатично. В последних матчах начинает обретать себя один из главных творцов прошлогоднего успеха — Илья Ежов. Смогут ли «волки» выиграть на классе?

У подопечных Юсси Таполы дела обстоят менее радужно. У команды нет цельной игры, все зависит от куража вратарей. В итоге, две победы в восьми матчах. При этом одна — над ещё более проблемным «Слованом». На прошлую встречу с «Авангардом» было заявлено пять хоккеистов с китайским паспортом, сколько будет в этот раз?

Прогноз: за историю КХЛ команды встречались четырежды. И каждый коллектив выиграл по два раза. Однако сегодня хозяева будут более голодны до двух очков, поэтому и одержат победу с минимальным преимуществом в основное время.

«Динамо» Москва — «Барыс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 24.09.2018, 19:30 ХК Динамо - Барыс -

Интрига: москвичи в последней встрече с минскими одноклубниками сыграли весьма неплохо и заслуженно выиграли. Однако игра команды по-прежнему вызывает много вопросов. Вся нагрузка ложится на плечи звена Вадима Шипачёва. И если у этой тройки не получается, то помощи ждать неоткуда. Легионеры-нападающие откровенно разочаровывают. А Дастин Бойд и вовсе «доигрался» до драфта отказов. Продолжит ли свои голевые подвиги ветеран Максим Афиногенов после хет-трика в субботней игре?

Астанчане на удивление стартовали бодро. Коллектив идёт в зоне плей-офф. Нападающие свою работу выполняют исправно, и команда идёт на втором месте в конференции по забитым шайбам. Однако в обороне ситуация хуже. Защитники допускают порой детские ошибки, а вратари не всегда надёжны, что и доказал последний матч с «юлаевцами». Тем не менее, при Андрее Скабелке коллектив выглядит симпатично, а молодые казахстанские игроки прогрессируют. Сумеют ли гости что-либо противопоставить лучшему большинству лиги?

Прогноз: несмотря на то, что мастерство и опыт на стороне подопечных Владимира Воробьева, у их оппонента больше порядка. Да и после конфуза в Уфе необходимо реабилитироваться. Поэтому гости и завоюют два очка за пределами основного времени.

«Ак Барс» — «Сибирь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 24.09.2018, 19:30 Ак Барс - Сибирь -

Интрига: действующий чемпион стартовал в своём привычном вальяжном ритме. Но с каждой игрой «барсы» набирают обороты и начинают напоминать прошлогоднюю команду. Опасения вызывает лишь вратарская линия. После травмы Эмиля Гарипова, на последнем рубеже иногда царит паника. Вернётся ли в ворота хозяев основной голкипер?

У «Сибири» дела хуже не придумаешь. Ноль побед и очков в девяти матчах- звучит катастрофически. Однако на самом деле не все так плохо. Команда играет весьма неплохо, просто жутко не везёт. В самый неподходящий момент сломался Юкка Пелтола, а другие легионеры проваливаются. Интересно, как проявят себя крайне мотивированные новички Дмитрий Саюстов и Максим Казаков?

Прогноз: психологическое преимущество явно на стороне хозяев, однако любая серия рано или поздно заканчивается. Сегодня гостям воздастся за девятиматчевое невезение. Новосибирцы одержат трудную, но такую важную в эмоциональном плане победу в основное время. И не повторят антирекорд «Витязя».

«Авангард» — «Амур»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 24.09.2018, 19:30 Авангард - Амур -

Интрига: команда-открытие старта сезона из Балашихи сойдётся с аутсайдером турнира. У омичей длинная скамейка, отличный подбор игроков. В команде все спокойно, нет раздоров. Боб Хартли прививает клубу североамериканский агрессивный хоккей. И это работает. Классно смотрится молодежь, а Артем Манукян и вовсе — одно из главных открытий начала сезона. Продолжит ли легионерская пятёрка свою голевую серию?

Хабаровчане на старте сезона не удивляют и не разочаровывают. Клуб играет ровно так, как и должна действовать команда, не получившая никого взамен после потери ключевых игроков. На Востоке «тигры» забили меньше всех, поэтому Николаю Борщевскому надо срочно что-то придумывать иначе можно остаться без работы. Что придумает тренер?