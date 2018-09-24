«Сибирь» обыграет чемпиона, иначе будет полный провал. Интриги дня КХЛ
А изменения в тренерском штабе не помогут «Трактору» в матче с «Салаватом».
А изменения в тренерском штабе не помогут «Трактору» в матче с «Салаватом».
Интрига: в Челябинске сойдутся команды, показывающие схожий хоккей. Хозяева в прошлой встрече прервали неудачную серию из двух поражений подряд с общим счетом 1:14. Старт у «Трактора» не задался. Команда играет в открытый, бесшабашный хоккей. А в защите царит хаос. Ошибки игроков обороны вряд ли можно
Игру «юлаевцев» тоже нельзя назвать скучной. Но порядка и дисциплины в их игре больше. Подбор игроков сильнее, от этого и результат. Подопечным Николая Цулыгина также характерны провалы в игре, как в недавнем «зеленом» дерби. Однако в строй вернулся стержневой игрок Александр Кадейкин, на подходе Григорий Панин. Так что игра в защите должна наладиться. Оставят ли уфимцы свои ворота в неприкосновенности впервые в сезоне?
Прогноз: коллективы не умеют играть в скучный хоккей, поэтому нейтральному болельщику встреча понравится. На предсезонке клуб из столицы Башкортостана дважды разгромил своего сегодняшнего оппонента. С того времени мало что изменилось кроме того, что команды вышли
Интрига: обе команды стартовали неуверенно, что было вполне ожидаемо по их летней селекции. В Нижнекамске решили еще больше довериться собственной молодежи. В желании ей не откажешь, однако мастерства и опыта хватает далеко не всегда. Тем не менее, с каждой игрой команда смотрится все более симпатично. В последних матчах начинает обретать себя один из главных творцов прошлогоднего успеха — Илья Ежов. Смогут ли «волки» выиграть на классе?
У подопечных Юсси Таполы дела обстоят менее радужно. У команды нет цельной игры, все зависит от куража вратарей. В итоге, две победы в восьми матчах. При этом одна — над ещё более проблемным «Слованом». На прошлую встречу с «Авангардом» было заявлено пять хоккеистов с китайским паспортом, сколько будет в этот раз?
Прогноз: за историю КХЛ команды встречались четырежды. И каждый коллектив выиграл по два раза. Однако сегодня хозяева будут более голодны до двух очков, поэтому и одержат победу с минимальным преимуществом в основное время.
Интрига: москвичи в последней встрече с минскими одноклубниками сыграли весьма неплохо и заслуженно выиграли. Однако игра команды
Астанчане на удивление стартовали бодро. Коллектив идёт в зоне
Прогноз: несмотря на то, что мастерство и опыт на стороне подопечных Владимира Воробьева, у их оппонента больше порядка. Да и после конфуза в Уфе необходимо реабилитироваться. Поэтому гости и завоюют два очка за пределами основного времени.
Интрига: действующий чемпион стартовал в своём привычном вальяжном ритме. Но с каждой игрой «барсы» набирают обороты и начинают напоминать прошлогоднюю команду. Опасения вызывает лишь вратарская линия. После травмы Эмиля Гарипова, на последнем рубеже иногда царит паника. Вернётся ли в ворота хозяев основной голкипер?
У «Сибири» дела хуже не придумаешь. Ноль побед и очков в девяти матчах- звучит катастрофически. Однако на самом деле не все так плохо. Команда играет весьма неплохо, просто жутко не везёт. В самый неподходящий момент сломался Юкка Пелтола, а другие легионеры проваливаются. Интересно, как проявят себя крайне мотивированные новички Дмитрий Саюстов и Максим Казаков?
Прогноз: психологическое преимущество явно на стороне хозяев, однако любая серия рано или поздно заканчивается. Сегодня гостям воздастся за девятиматчевое невезение. Новосибирцы одержат трудную, но такую важную в эмоциональном плане победу в основное время. И не повторят антирекорд «Витязя».
Интрига:
Хабаровчане на старте сезона не удивляют и не разочаровывают. Клуб играет ровно так, как и должна действовать команда, не получившая никого взамен после потери ключевых игроков. На Востоке «тигры» забили меньше всех, поэтому Николаю Борщевскому надо срочно
Прогноз: разрыв в классе между командами достаточно велик. Ко всему прочему гости проведут первый матч после перелета из Хабаровска. «Амур» будет бороться, но этого не хватит. Хозяева одержат разгромную победу.