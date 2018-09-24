Федерацию хоккея Беларуси и клуб «Динамо-Минск» ждет интеграция

«Главе государства было доложено о развитии хоккейной отрасли в стране, перспективах работы хоккейного клуба “Динамо-Минск” и Федерации хоккея Беларуси. Одно из предложений, которое глава государства поручил в дальнейшем разрабатывать, — интеграция этих двух подразделений, чтобы ликвидировать конфликт интересов, который, мы все это понимаем, существует сегодня между этими субъектами хоккейной индустрии», — рассказал Игорь Шуневич.
Каким образом планируется интегрировать эти структуры, он пока не стал рассказывать, однако отметил, что «формула очень простая». «Сегодня о ней говорить рано, поскольку предложения, безусловно, системные, но они на будущее. Когда мы будем готовы об этом сказать, то вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси мы об этом заявим. Это будет в ближайшее время», — пообещал председатель наблюдательного совета.
Все принимаемые решения, подчеркнул Игорь Шуневич, должны быть направлены на развитие этого вида спорта и воспитание сильных игроков. Особое внимание необходимо уделить подготовке к предстоящему в 2021 году чемпионату мира по хоккею. «Я подготовил документ о создании организационного комитета во главе с премьер-министром и внес его на рассмотрение. Думаю, эту работу нужно начинать уже сегодня», — добавил министр.