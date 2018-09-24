Шестёркин, Хёрсли и Ржепик признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шестёркин на прошлой неделе одержал две победы на выезде — против московского «Динамо» (4:0) и ярославского «Локомотива (2:0). Оба матча вратарь отстоял «на ноль», отразив 47 бросков по своим воротам. Шестёркин не пропускает уже 131 минуту 11 секунд.

Лучшим защитником признан шведский хоккеист СКА Патрик Хёрсли, в состав команды победивший в трех выездных матчах. Швед забросил три шайбы, что является лучшим результатом среди всех защитников лиги за неделю, и отдал одну результативную передачу. Шайбы Хёрсли в ворота «Динамо» и череповецкой «Северстали» (5:0) стали победными для СКА.

Среди нападающих лучшим стал чех Михал Ржепик из братиславского «Слована», который забросил пять шайб и отдал одну передачу в трех выездных играх. В матче с пекинским «Куньлунем» (4:3) чех оформил хет-трик, а его шайба в ворота владивостокского «Адмирала» (5:4) принесла победу «Словану».