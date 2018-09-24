Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Хоккей. КХЛ
23.09
Динамо Р1
Спартак3
Все события
Фоторепортажи
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
13:38 (мск), источник: ТАСС

Шестёркин, Хёрсли и Ржепик признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 24 сентября. Российский голкипер санкт-петербургского СКА Игорь Шестёркин признан лучшим вратарем прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шестёркин на прошлой неделе одержал две победы на выезде — против московского «Динамо» (4:0) и ярославского «Локомотива (2:0). Оба матча вратарь отстоял «на ноль», отразив 47 бросков по своим воротам. Шестёркин не пропускает уже 131 минуту 11 секунд.

Читайте также
«Лодочка» для Квартальнова. Как СКА выиграл у «Локомотива»

Лучшим защитником признан шведский хоккеист СКА Патрик Хёрсли, в состав команды победивший в трех выездных матчах. Швед забросил три шайбы, что является лучшим результатом среди всех защитников лиги за неделю, и отдал одну результативную передачу. Шайбы Хёрсли в ворота «Динамо» и череповецкой «Северстали» (5:0) стали победными для СКА.

Среди нападающих лучшим стал чех Михал Ржепик из братиславского «Слована», который забросил пять шайб и отдал одну передачу в трех выездных играх. В матче с пекинским «Куньлунем» (4:3) чех оформил хет-трик, а его шайба в ворота владивостокского «Адмирала» (5:4) принесла победу «Словану».

18-летний нападающий «Локомотива» Николай Коваленко стал лучшим новичком недели. «Локомотив» одержал две победы в трех матчах. Коваленко оформил дубль в игре с подмосковным «Витязем» (4:3), также забросив победную шайбу. Ни в одной встрече показатель полезности хоккеиста не был отрицательным, а общий показатель полезности «+3».

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
Нурмагомедов: Я уничтожу Макгрегора
«Я не зазвездилась»: что возомнила о себе Загитова
Клуб Овечкина подписал еще одного русского
Кучеров: Какая разница, кто получает больше?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь