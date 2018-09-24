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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» подтвердил обмен Николая Тимашова в «Нефтехимик»

Защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов продолжит карьеру в «Нефтехимике», информирует пресс-служба екатеринбургской команды.

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Ранее «Чемпионат» сообщал, что 24-летнего хоккеиста обменяли на денежную компенсацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Тимашов провёл три матча в «регулярке» и отметился одной результативной передачей. Хоккеист заработал шесть минут штрафа при показателе полезности «0».

Тимашов выступал за клуб из Екатеринбурга с сезона-2015/16, до этого он защищал цвета магнитогорского «Металлурга».

Защитник выходил на лёд в 164 матчах Континентальной хоккейной лиги, забросил 14 шайб и отдал 30 голевых передач при 80 минутах штрафного времени. Его показатель полезности «-21».

«Автомобилист» лидирует в таблице Восточной конференции, одержав на старте девять побед подряд.

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