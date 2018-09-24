Теперь Быков — в «Ак Барсе». Бывший тренер сборной России — о новой работе и старте сезона в КХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший главный тренер сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков с этого сезона работает вместе с Игорем Захаркиным в академии «Ак Барса» — в качестве консультанта. В интервью «СЭ» он рассказал о своих обязанностях в казанском клубе и последних событиях чемпионата КХЛ. Быков не вернется в КХЛ в следующем сезоне. Жаль В «Ак Барсе» помогаю с индивидуальной техникой и тактикой, а не групповой.

— Моя деятельность сводится к тому, что по необходимости я каждый месяц буду приезжать и заниматься работой, которую предложат, — рассказал Быков. — Темы бывают разные, во многом мы занимаемся консультативной работой с тренерами академии и тех клубов, которые входят в расширенный состав «Ак Барса». В Альметьевске, например.

— Значит, работа охватывает всю систему всей с фармами?

— Да. Плюс работа на льду с перспективными ребятами из системы «Ак Барса». Вообще, с одаренными хоккеистами всегда интересно и приятно заниматься. Можно рассказывать им о каких-то нюансах, что-то показать, а они быстро схватывают и быстрее прогрессируют. Еще мы беседуем с ними, чтобы подготовить молодых игроков при переходе во взрослый хоккей, это ведь тоже требует определенных моральных и психологических усилий.

— Не секрет, что стиль ваших команд обычно отличался от того, который проповедует Зинэтула Билялетдинов.

— Сразу скажу, в команду мы не залезаем и не занимаемся командой тактикой. Только индивидуальной тактикой и техникой. Все базируется на катании, работе с клюшкой, принятии решений в коротких игровых эпизодах. Важно, чтобы молодой хоккеист хорошо ощущал себя на льду и был полностью оснащен. Потом уже игроки будут готовы адаптироваться к любой системе, будь она оборонительной или атакующей, будь это вертикальный хоккей или еще какой.

— Вы говорили, что финские площадки делают хоккей прямолинейным. В нашей лиге их стало больше. Ваше мнение не изменилось?

— У нас очень талантливые игроки, им свойственна нестандартность в действиях, я считаю, это нужно развивать с детского возраста. Необходимо, чтобы мы воспитывали творческих личностей, как в спорте, так и в жизни, чтобы эта составляющая преобладала над желанием во что бы то ни стало добиться результата. Тогда нестандартность мышления будет проявляться даже в таких, более жестких условиях, как укороченные площадки.

Если пойти по прагматичному пути развития и загонять ребят в какие-то тактические рамки и уделять меньше внимания творческой составляющей, возникнут проблемы. Надо давать ребятам творить на льду, благодаря этому они смогут быстро адаптироваться к таким площадкам и будут иметь преимущество над другими.

— Илья Ковальчук, который скоро дебютирует за «Лос-Анджелес» в НХЛ, поздравляя вас с днем рождения, пожелал вам вернуться на тренерский мостик. Готовы сейчас?

— Пока работа с молодежью в академии меня сейчас устраивает. Я нахожусь в хоккее, занимаюсь почетным и важным делом.

— В такое же положение сейчас попал Олег Знарок. Нашему хоккею его сейчас не хватает?

— Сложно сказать, ведь именно ему решать, с кем и когда работать.

— Наверняка, поработав со СКА и сборной России, сложно соглашаться на предложения средней руки.

— За себя могу сказать — любая работа в хоккее почетна, мы (с Игорем Захаркиным) никогда не гнушались работой с молодежью или в сборной Польши. Сейчас в моем возрасте есть возможность передавать опыт, который я сам получил в хоккее. Где и на каком уровне — каждый решает сам.

— Одним из главных разочарований на старте сезона стало московское «Динамо». При этом бело-голубые хорошо усилились — Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким. Первому приходится проводить на льду по 25 за матч.

— Это нормально, если он готов к такой работе. Вадим приносит пользу команде и готов играть много, так что почему нет?

— Команда даже успела свалиться на последнее место на «Западе» и пока не входит в зону плей-офф. Не пора ли увольнять Владимира Воробьева?

— Важно видеть ситуацию со стороны спортивного менеджмента. Если есть развитие и движение вперед, стоит потерпеть и дать человеку поработать. Если нет — надо принять меры. В любом коллективе так происходит.

Конечно, можно собрать сильных исполнителей, но все далеко не сразу строится. Нужно, чтобы наладилось взаимопонимание, а для этого нужно терпение.

— Первая отставка сезона — Владимир Юрзинов из «Сибири». В конце прошлого сезона команда выдала победную серию, а в этом стартовала с семи поражений подряд. Вы наверняка обсуждали ситуацию с Кириллом Фастовским, с которым знакомы по работе в ЦСКА?

— Общаемся по мере возможности, у него в «Сибири» работы непочатый край. Фастовский — профессионал, и я представляю, как ему непросто. Но спортивные руководители должны реагировать, анализировать ситуацию, принимать правильные решения. Я представляю, как тяжело Владимиру Юрзинову, но это спортивная жизнь. Все тренеры знают, что в любой момент может произойти инцидент, за которым последует отставка.

— ЦСКА стартовал не лучшим образом. Несмотря на множество классных игроков и победы, команда не показывает зрелищной игры. Это вряд ли привлечет зрителей на новую большую арену.

— Согласен, зрелищный хоккей безусловно необходим. Но сейчас же еще регулярный чемпионат, так что у каждого могут возникать проблемы и травмы, которые приводят к спадам. Нужно просто терпеливо готовиться к плей-офф. Вообще зрелищная игра — дело вкуса болельщиков и руководства.

— Главным сюрпризом стал старт «Автомобилиста», команда пока не потеряла ни одного очка, показывает красивую, интересную игру.

— За короткий срок там смогли создать хорошую атмосферу вокруг коллектива, а успех это только закрепил. Появляется уверенность в себе, в тренерах, в игроках — в команде, а зрители ее поддерживают. Я просто рад за Андрея Мартемьянова, который смог все это создать, и дай бог, чтобы и дальше все так шло. Спортивного директора Олега Гросса я знаю еще по Уфе, это специалист высокого уровня, интеллигентный человек, знающий свое дело. Надеюсь, они и дальше будут также стабильно выступать. Тем более, в Екатеринбурге будут строить новый ледовый дворец, так что городу нужна сильная хоккейная команда.

— В «Авангарде» — новое руководство и тренер. Как вам команда из Омска, перебравшаяся в Подмосковье?

— Александр Крылов — близкий к спорту человек, сам играл в хоккей, добивался успехов с гоночной командой, он знает вкус побед и как выстраивать систему, а это один из ключевых моментов в результате команды. Нужно собрать коллектив единомышленников, которые стремятся к победе, подобрать тренерский штаб. Боб Хартли — интересный специалист, он уже добивался побед, как в Европе, так и в Америке. Он подобрал хороших игроков, так что успешное начало «Авангарда» вполне логично.

— «Ак Барс» нельзя сбрасывать со счетов?

— Ни в коем случае! «Авангард» и «Ак Барс» — закаленные кубковые бойцы, а «Автомобилист» — действительно сюрприз. Это показатель хорошей работы и отличный пример для других команд.

— После олимпийского сезона календарь был разгружен. В чемпионате появилась дополнительная конкуренция?

— Так и есть, стало больше конкурентной борьбы и меньше проходных матчей. Важно, чтобы мы сейчас увидели больше молодых игроков, которые выходят на главные роли.

— КХЛ пошло на пользу введение двухочковой системы?

— С одной стороны, она дает возможность нивелировать разницу в финансовых взаимоотношениях и повысить конкуренцию. Клубы, которые не могут позволить сильных исполнителей, могут надеяться на хорошую позицию в лиге. С другой, если в будущем жесткий потолок будут соблюдать все, то КХЛ придет к равномерному распределению хороших хоккеистов по клубам, благодаря чему уровень команд повысится, а хоккей станет интереснее. Только конкуренция создает эволюцию.