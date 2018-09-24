10 лучших легионеров на старте сезона КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Старт регулярного чемпионата КХЛ позади. Самое время сделать выводы, кто из легионеров, выступающих в российских клубах, проявил себя с лучшей стороны. На игру этих иностранцев должен равняться каждый хоккеист. Иностранные команды в расчёт не берём.

н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 31 год

Статистика: 9 матчей, 6 голов + 5 передач (11), «-2»

Нападающий «Салавата» Линус Умарк — постоянный участник подобных хит-парадов. Здорово, что уфимцы сумели сохранить шведа в своём составе, продлив с ним контракт. Да, порой у него не всё получается, а главный тренер юлаевцев Николай Цулыгин даже разбивал легионерское звено, однако ниже своего уровня Умарк не опускается. Недавний матч с «Барысом» скандинав и вовсе провёл отлично, заработав 5 (1+4) баллов за результативность. Особенно Умарк хорош при игре в большинстве.

н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 31 год

Статистика: 9 матчей, 6 голов + 4 передачи (10), «+4»

Андрею Мартемьянову удалось реанимировать американского форварда Дэна Секстона, который провалил прошлогодний плей-офф в «Нефтехимике», в результате чего был отстранён Андреем Назаровым от работы с командой.

Сейчас Секстон исправно набирает очки в «регулярке», демонстрируя классный и результативный хоккей.

Посмотрим, останется ли запал к плей-офф, куда клуб из Екатеринбурга непременно попадёт.

з. Патрик Херсли (СКА), 32 года

Статистика: 9 матчей, 5 голов + 5 передач (10), «+3»

Уму непостижимо, как в своё время «Локомотив» отказался от услуг этого защитника. В СКА Херсли стал безоговорочным хоккеистом основы и незаменимым игроком в спецбригаде большинства. Его пушечный бросок часто застаёт вратарей соперников врасплох, такие люди нужны в каждой команде. Помимо результативности, Херсли и в обороне успевает отрабатывать. КХЛ признала Херсли лучшим защитником прошедшей игровой недели.

н. Миро Аалтонен («Витязь»), 25 лет

Статистика: 10 матчей, 4 гола + 6 передач (10), «+2»

«Витязь» и Аалтонен созданы друг для друга. Стоило финну уехать в Северную Америку, как в его карьере наступил спад. Вернулся — сразу пошло. Миро — светлое пятно в нынешнем «Витязе», проигравшем три встречи подряд. Именно легионеры в последние годы были основной ударной силой подмосковного клуба. Сейчас Валерий Белов и весь тренерский штаб тоже ждут от них полной самоотдачи. Вряд ли к Аалтонену могут быть какие-то претензии.

н. Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), 30 лет

Статистика: 8 матчей, 6 голов + 3 передачи (9), «+1»

Если генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский не угадал с легионерами (Юнттила уже отчислен, Пельтола тоже не впечатляет и получил травму), то в «Нефтехимике» диаметрально противоположная ситуация. Финское трио тащит команду, а форвард Пуустинен лучший игрок «волков» на данный момент. Именно Юусо стал автором первого хет-трика в новом сезоне КХЛ. Символично, что оформил он его в матче с «Сибирью». Андрей Назаров доволен иностранным десантом нижнекамцев. А вот россияне должны выступать сильнее.

в. Якуб Коварж («Автомобилист»), 30 лет

Статистика: 7 матчей, 96,1% отражённых бросков, 1,13 коэффициент надёжности

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж является лучшим в КХЛ по проценту отражённых бросков и вторым после Шестёркина по коэффициенту надёжности.

Партнёры Коваржа по команде постоянно отмечают, что за счёт чеха им удаётся выигрывать большинство матчей. Защитники уверенны в голкипере, Коварж привык к серьёзным нагрузкам и может проводить максимальное количество игр в сезоне. В предыдущей встрече Коварж впервые в нынешнем сезоне отыграл на ноль. «Сухарь» Якуба пришёлся на выезд в Хельсинки, что уже говорит о многом.

з. Пол Постма («Ак Барс»), 29 лет

Статистика: 9 матчей, 2 гола + 2 передачи (4), «+7»

У «Ак Барса» можно выделить не только Постму, но и нападающих Ландера с Секачем. Но если швед и чех знакомы с реалиями КХЛ, играют в целом неплохо, но точно могут прибавить, то к Постме предъявляли особые требования. Канадец был призван заменить в обороне покинувшего Казань финна Атте Охтамаа. Пока Постма здорово справляется с возложенными на него обязанностями. И очки набирает, и в плане полезности многим даст фору.

н. Стефан Да Коста («Автомобилист»), 29 лет

Статистика: 9 матчей, 5 голов + 2 передачи (7), «+3»

«Автомобилист» — лидер регулярного чемпионата. Единственная команда, которая по-прежнему не потеряла ни одного очка. Такой рывок коллектива Андрея Мартемьянова объясняется просто — в клубе отлично поработали над селекцией и собрали сильных легионеров. Француз Да Коста — известный мастер. Техничный и умный хоккеист, способный как забить, так и отдать. Стефан — один из сильнейших центральных нападающих в лиге. В последние годы у него были проблемы со здоровьем, мешавшие вернуться на высокий уровень. Теперь все болячки позади.

н. Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), 30 лет

Статистика: 9 матчей, 5 гола + 3 передачи (8), «0»

Центральный финский нападающий — связующее звено между Умарком и Хартикайненом. Йоонас достаточно результативен, любит и умеет играть в большинстве. Кемппайнен не звезда КХЛ, но после перехода из «Сибири» он вырос и прилично прибавил. Иначе бы этому форварду не нашлось места в ведущих звеньях уфимской команды.

в. Александр Салак («Локомотив»), 31 год

Статистика: 6 матчей, 93,9% отражённых бросков, 1,67 коэффициент надёжности

У Салака лишь одно поражение в составе «Локомотива». Он, как и вся ярославская команда, неудачно сыграл в первой встрече с «Авангардом». В остальном же ставка на чеха оправдывается.

Правда, в последней игре со СКА Салак, по словам Дмитрия Квартальнова, не играл из-за травмы, так что главное, чтобы здоровье не подкачало. В «Сибири» Александр много времени проводил в лазарете.