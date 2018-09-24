10 лучших легионеров на старте сезона КХЛ
«Автомобилист» и здесь в лидерах.
«Автомобилист» и здесь в лидерах.
Старт регулярного чемпионата КХЛ позади. Самое время сделать выводы, кто из легионеров, выступающих в российских клубах, проявил себя с лучшей стороны. На игру этих иностранцев должен равняться каждый хоккеист. Иностранные команды в расчёт не берём.
н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 31 год
Статистика: 9 матчей, 6 голов + 5 передач (11), «-2»
Нападающий «Салавата» Линус Умарк — постоянный участник подобных
н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 31 год
Статистика: 9 матчей, 6 голов + 4 передачи (10), «+4»
Андрею Мартемьянову удалось реанимировать американского форварда Дэна Секстона, который провалил прошлогодний
Посмотрим, останется ли запал к
з. Патрик Херсли (СКА), 32 года
Статистика: 9 матчей, 5 голов + 5 передач (10), «+3»
Уму непостижимо, как в своё время «Локомотив» отказался от услуг этого защитника. В СКА Херсли стал безоговорочным хоккеистом основы и незаменимым игроком в спецбригаде большинства. Его пушечный бросок часто застаёт вратарей соперников врасплох, такие люди нужны в каждой команде. Помимо результативности, Херсли и в обороне успевает отрабатывать. КХЛ признала Херсли лучшим защитником прошедшей игровой недели.
н. Миро Аалтонен («Витязь»), 25 лет
Статистика: 10 матчей, 4 гола + 6 передач (10), «+2»
«Витязь» и Аалтонен созданы друг для друга. Стоило финну уехать в Северную Америку, как в его карьере наступил спад. Вернулся — сразу пошло. Миро — светлое пятно в нынешнем «Витязе», проигравшем три встречи подряд. Именно легионеры в последние годы были основной ударной силой подмосковного клуба. Сейчас Валерий Белов и весь тренерский штаб тоже ждут от них полной самоотдачи. Вряд ли к Аалтонену могут быть
н. Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), 30 лет
Статистика: 8 матчей, 6 голов + 3 передачи (9), «+1»
Если генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский не угадал с легионерами (Юнттила уже отчислен, Пельтола тоже не впечатляет и получил травму), то в «Нефтехимике» диаметрально противоположная ситуация. Финское трио тащит команду, а форвард Пуустинен лучший игрок «волков» на данный момент. Именно Юусо стал автором первого
в. Якуб Коварж («Автомобилист»), 30 лет
Статистика: 7 матчей, 96,1% отражённых бросков, 1,13 коэффициент надёжности
Партнёры Коваржа по команде постоянно отмечают, что за счёт чеха им удаётся выигрывать большинство матчей. Защитники уверенны в голкипере, Коварж привык к серьёзным нагрузкам и может проводить максимальное количество игр в сезоне. В предыдущей встрече Коварж впервые в нынешнем сезоне отыграл на ноль. «Сухарь» Якуба пришёлся на выезд в Хельсинки, что уже говорит о многом.
з. Пол Постма («Ак Барс»), 29 лет
Статистика: 9 матчей, 2 гола + 2 передачи (4), «+7»
У «Ак Барса» можно выделить не только Постму, но и нападающих Ландера с Секачем. Но если швед и чех знакомы с реалиями КХЛ, играют в целом неплохо, но точно могут прибавить, то к Постме предъявляли особые требования. Канадец был призван заменить в обороне покинувшего Казань финна Атте Охтамаа. Пока Постма здорово справляется с возложенными на него обязанностями. И очки набирает, и в плане полезности многим даст фору.
н. Стефан Да Коста («Автомобилист»), 29 лет
Статистика: 9 матчей, 5 голов + 2 передачи (7), «+3»
«Автомобилист» — лидер регулярного чемпионата. Единственная команда, которая
н. Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), 30 лет
Статистика: 9 матчей, 5 гола + 3 передачи (8), «0»
Центральный финский нападающий — связующее звено между Умарком и Хартикайненом. Йоонас достаточно результативен, любит и умеет играть в большинстве. Кемппайнен не звезда КХЛ, но после перехода из «Сибири» он вырос и прилично прибавил. Иначе бы этому форварду не нашлось места в ведущих звеньях уфимской команды.
в. Александр Салак («Локомотив»), 31 год
Статистика: 6 матчей, 93,9% отражённых бросков, 1,67 коэффициент надёжности
Правда, в последней игре со СКА Салак, по словам Дмитрия Квартальнова, не играл
Павел Панышев