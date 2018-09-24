«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата» в Челябинске

Подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу подряд.



Счёт во встрече был открыт во втором периоде, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.