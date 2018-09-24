«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата» в Челябинске
Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел крупное поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 0:5.
Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел крупное поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 0:5.
Подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу подряд.
Счёт во встрече был открыт во втором периоде, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.
|Трактор
|
0:5
(0:1, 0:1, 0:3)
|Салават Юлаев
|Герман Титов
|Николай Цулыгин
|Василий Демченко
|Юха Метсола
|1-й период
|09:37
|Григорий Панин
|13:01
|Петр Хохряков
|13:46
|15:38
|Александр Шаров
|2-й период
|28:30
|Артем Пеньковский
|Линус Умарк
|31:52
|Максим Майоров
|35:43
|Вячеслав Основин
|39:38
|Александр Кадейкин
|39:59
|3-й период
|Теему Хартикайнен (П. Коледов, А. Федоров)
|43:42
|Максим Майоров (Ф. Ларсен, Ю. Метсола)
|49:44
|Алексей II Семенов
|52:30
|52:33
|Райан Стоа
|53:41
|Артем Бородкин
|Антон Бурдасов (П. Хохряков, М. Майоров)
|58:28
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)