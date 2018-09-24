Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард1
Амур3
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс2
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо1
Барыс1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик0
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор0
Салават Юлаев5
Хоккей. КХЛ
25.09
Автомобилист
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата» в Челябинске

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел крупное поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 0:5.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу подряд.

Счёт во встрече был открыт во втором периоде, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.

Во время загрузки произошла ошибка.
Трактор 0:5
(0:1, 0:1, 0:3)
Салават Юлаев
24.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Герман Титов Николай Цулыгин
Вратари
Василий Демченко Юха Метсола
1-й период
09:37
Григорий Панин 13:01
Петр Хохряков 13:46
15:38 Александр Шаров
2-й период
28:30 Артем Пеньковский
Линус Умарк 31:52
Максим Майоров 35:43
Вячеслав Основин 39:38
Александр Кадейкин 39:59
3-й период
Теему Хартикайнен (П. Коледов, А. Федоров) 43:42
Максим Майоров (Ф. Ларсен, Ю. Метсола) 49:44
Алексей II Семенов 52:30
52:33 Райан Стоа
53:41 Артем Бородкин
Антон Бурдасов (П. Хохряков, М. Майоров) 58:28
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Верно ли это?
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов»
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Вернувшаяся из Белоруссии биатлонистка выиграла летний ЧР: видео
«Реал» предложит 80 миллионов за игрока «Аякса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь