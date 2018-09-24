Дубль Фрэттина принес «Барысу» волевую победу над московским «Динамо»

Основное время игры в столице России завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказались гости.

Первый период команды провели всухую, а вот во втором обменялись шайбами. У «Барыса» на 23-й минуте отличился канадский нападающий Мэтт Фрэттин, а у «Динамо» на 36-й большинство реализовал защитник Илья Никулин.

В третьем периоде сценарий игры повторился, но только в обратную сторону. Команды обменялись шайбами, но в большинстве: у «Динамо» на 47-й минуте забил финский защитник Юусо Хиетанен, а «Барыс» ответил на это голом Кевина Даллмэна на 53-й, который был засчитан после видеопросмотра.

В овертайме победу «Барысу» принес Фрэттин, который оформил дубль на 54-й минуте в большинстве. Причем и на этот раз шайба астанинцев была засчитана лишь после видеопросмотра.