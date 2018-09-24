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24 сентября, источник: Vesti.kz

Дубль Фрэттина принес «Барысу» волевую победу над московским «Динамо»

Хоккеисты «Барыса» обыграли московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время игры в столице России завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказались гости.

Первый период команды провели всухую, а вот во втором обменялись шайбами. У «Барыса» на 23-й минуте отличился канадский нападающий Мэтт Фрэттин, а у «Динамо» на 36-й большинство реализовал защитник Илья Никулин.

В третьем периоде сценарий игры повторился, но только в обратную сторону. Команды обменялись шайбами, но в большинстве: у «Динамо» на 47-й минуте забил финский защитник Юусо Хиетанен, а «Барыс» ответил на это голом Кевина Даллмэна на 53-й, который был засчитан после видеопросмотра.

В овертайме победу «Барысу» принес Фрэттин, который оформил дубль на 54-й минуте в большинстве. Причем и на этот раз шайба астанинцев была засчитана лишь после видеопросмотра.

Следующий матч «Барыс» проведет в гостях против «Витязя» — игра пройдет 26 сентября и начнется в 22:30 по времени Астаны.

ХК Динамо 2:3 ОТ
(0:0, 1:1, 1:1)
Барыс
24.09.2018, 19:30 Зрители: 2763 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Скабелка
Вратари
Иван Бочаров Хенрик Карлссон
1-й период
13:51 Илья Никулин
Павел Акользин 13:51
Андре Петерссон 19:45
2-й период
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, А. Петерссон) 22:44
24:39 Максим Афиногенов
Алихан Асетов 34:24
35:43 Илья Никулин (П. Закриссон, Е. Мозер)
Даррен Дитц 36:26
3-й период
Андре Петерссон 43:36
Патрис Кормье 45:43
46:30 Юусо Хиетанен (М. Койвисто)
50:56 Евгений Мозер
Кевин Даллмэн (Б. Боченски, М. Фраттин) 52:51
Овертайм
62:37 Илья Никулин
63:31
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис) 63:31
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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