Дубль Фрэттина принес «Барысу» волевую победу над московским «Динамо»
Хоккеисты «Барыса» обыграли московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время игры в столице России завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказались гости.
Первый период команды провели всухую, а вот во втором обменялись шайбами. У «Барыса» на 23-й минуте отличился канадский нападающий Мэтт Фрэттин, а у «Динамо» на 36-й большинство реализовал защитник Илья Никулин.
В третьем периоде сценарий игры повторился, но только в обратную сторону. Команды обменялись шайбами, но в большинстве: у «Динамо» на 47-й минуте забил финский защитник Юусо Хиетанен, а «Барыс» ответил на это голом Кевина Даллмэна на 53-й, который был засчитан после видеопросмотра.
В овертайме победу «Барысу» принес Фрэттин, который оформил дубль на 54-й минуте в большинстве. Причем и на этот раз шайба астанинцев была засчитана лишь после видеопросмотра.
Следующий матч «Барыс» проведет в гостях против «Витязя» — игра пройдет 26 сентября и начнется в 22:30 по времени Астаны.
|Владимир Воробьев
|Андрей Скабелка
|Иван Бочаров
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|13:51
|Илья Никулин
|Павел Акользин
|13:51
|Андре Петерссон
|19:45
|2-й период
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, А. Петерссон)
|22:44
|24:39
|Максим Афиногенов
|Алихан Асетов
|34:24
|35:43
|Илья Никулин (П. Закриссон, Е. Мозер)
|Даррен Дитц
|36:26
|3-й период
|Андре Петерссон
|43:36
|Патрис Кормье
|45:43
|46:30
|Юусо Хиетанен (М. Койвисто)
|50:56
|Евгений Мозер
|Кевин Даллмэн (Б. Боченски, М. Фраттин)
|52:51
|Овертайм
|62:37
|Илья Никулин
|63:31
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис)
|63:31
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)