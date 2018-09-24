«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28) и Роб Клинкхаммер (43). У проигравших отличились Шарль Бертран (7) и Даниил Романцев (33). «Сибирь» потерпела 10-е поражение подряд в КХЛ, повторив антирекорд по числу поражений на старте сезоне. Столько же поражений было у подольского «Витязя» в сезоне-2010/11.