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24 сентября, источник: ТАСС

«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу»

ТАСС, 24 сентября. Казанский «Ак Барс» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28) и Роб Клинкхаммер (43). У проигравших отличились Шарль Бертран (7) и Даниил Романцев (33). «Сибирь» потерпела 10-е поражение подряд в КХЛ, повторив антирекорд по числу поражений на старте сезоне. Столько же поражений было у подольского «Витязя» в сезоне-2010/11.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место, набрав 14 очков. «Сибирь» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу конференции.

В следующем матче «Ак Барс» примет пекинский «Куньлунь», «Сибирь» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 26 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:5;.

«Нфтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2;.

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ.

Ак Барс 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
Сибирь
24.09.2018, 19:30 Зрители: 6119 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Александр Андриевский
Вратари
Владислав Подъяпольский Алексей Красиков 59:30 (А. Красиков 59:38)
1-й период
03:13 Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Ландер)
Шарль Бертран (Кон. Алексеев, И. Морозов) 06:31
10:41 Федор Малыхин
Шарль Бертран 11:23
2-й период
23:49 Станислав Галиев
27:36 Алексей Потапов (А. Лукоянов)
Данил Романцев 32:29
3-й период
42:57 Роб Клинкхаммер (Дж. Азеведо)
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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