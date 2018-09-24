«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28) и Роб Клинкхаммер (43). У проигравших отличились Шарль Бертран (7) и Даниил Романцев (33). «Сибирь» потерпела 10-е поражение подряд в КХЛ, повторив антирекорд по числу поражений на старте сезоне. Столько же поражений было у подольского «Витязя» в сезоне-2010/11.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место, набрав 14 очков. «Сибирь» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу конференции.
В следующем матче «Ак Барс» примет пекинский «Куньлунь», «Сибирь» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 26 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:5;.
«Нфтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2;.
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ.