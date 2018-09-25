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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Скабелка: Бойд очень интересен «Барысу», но сейчас это игрок «Динамо»

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка после победы в матче с московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал об интересе к нападающему бело-голубых Дастину Бойду.

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Источник: РИА "Новости"

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«Интересен ли нам Бойд? Конечно, очень интересен. Это сильный игрок, которого мы бы не отказались видеть в своих рядах. Разговаривали ли мы уже с ним? Он игрок “Динамо”. Как мы можем с ним общаться?», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.

Ранее хоккеист шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.

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