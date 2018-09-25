Скабелка: Бойд очень интересен «Барысу», но сейчас это игрок «Динамо»

«Интересен ли нам Бойд? Конечно, очень интересен. Это сильный игрок, которого мы бы не отказались видеть в своих рядах. Разговаривали ли мы уже с ним? Он игрок “Динамо”. Как мы можем с ним общаться?», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.