Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.09
АвангардОТ4
Амур3
Хоккей. КХЛ
24.09
Ак Барс3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
24.09
ХК ДинамоОТ2
Барыс3
Хоккей. КХЛ
24.09
Нефтехимик0
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
24.09
Трактор0
Салават Юлаев5
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
24 сентября, источник: Советский спорт

«Динамо» сорвало рекорд КХЛ! Но остановить «Барыс» не смогло

Москвичи остановили результативную серию лидера «Барыса» Романа Старченко, длившуюся 14 матчей. Но победа досталась все же гостям — 3:2 ОТ.

Наверх
Источник: Советский спорт

В понедельник в гости к «Динамо» пожаловала чуть ли не самая загадочная команда нынешнего сезона. «Барыс», набрав в состав легионеров-бомбардиров уже успел блеснуть в первых матчах весьма высокой результативностью.

Казахстанцы пока еще ни разу в сезоне не уходили с площадки, забросив менее трех шайб. Вот только пропускают они при этом порой еще больше. К примеру, в прошлом матче «Салават Юлаев» огорчил болельщиков «Барыса» аж семь раз!

Еще один феномен в составе клуба из Астаны — Роман Старченко. Этот 32-летний форвард выступает за «Барыс» с момента основания «Барыса». И в общем-то всегда был на виду. Роман — лидер сборной Казахстана. И на ЧМ-2018 в Будапеште (второй дивизион), где сражалась его команда, Старченко стал лучшим бомбардиром турнира — 8 (6+2) очков. На его счету также покер в ворота сборной Польши.

Увы, вернуться в элиту хоккея сборной Казахстана это не помогло. Но в том, что Старченко именно сейчас переживает свой звездный час — сомнений нет.

11 (7+4) очков в первых же восьми матчах чемпионата КХЛ. В столицу России форвард прилетел, находясь на второй строчке в списке лучших бомбардиров лиги.

Турнирные баллы Старченко набирал до этого в каждой встрече. Однако его результативная серия началась еще в прошлом сезоне и насчитывала 14 матчей! Напомню, что рекорд КХЛ — у прославленного нападающего Александра Радулова, которому удавалось зарабатывать очки в 17 играх кряду. Но было это уже очень давно, когда Раду в 2010-м сражался за «Салават Юлаев».

По идее, «Динамо» против такого противника должно было сделать акцент на обороне и в том числе сыграть против Старченко персонально. Однако, главная сила бело-голубых сейчас опять-таки в атакующем ударном звене, а не в крепкой защите. Лидер москвичей Вадим Шипачев отстает от Старченко всего на один балл — 11 (1+10) очков.

Поэтому матч стал дуэлью двух лидеров, и соревнованием двух атак — чья круче?

Первым отличился Старченко. На 10-й минуте встречи Роман, подловил москвичей на пересменке и «прошил» Бочарова насквозь. Динамовцам в этот момент очень повезло, что шайба в итоге скользнула рядом со штангой, а не влетела в уже пустые ворота.

Шипачев же должен был заработать очередной балл во втором периоде, когда хозяева играли в большинстве. Вадим вывел Афиногенова на убойный бросок с хода великолепным пасом. И Максим бросил точно! Но отсидевший почти две недели в запасе Карлссон, который получил шанс вернуться аккурат в поединке с «Динамо», сотворил чудо и эту шайбу взял.

В общем, лидеры сохранили позиции, а забивали в этом матче совсем другие игроки. А победу в овертайме вырвали все же гости. «Барыс» верен себе — не меньше трех шайб в матче!

ХК Динамо 2:3 ОТ
(0:0, 1:1, 1:1)
Барыс
24.09.2018, 19:30 Зрители: 2763 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Скабелка
Вратари
Иван Бочаров Хенрик Карлссон
1-й период
13:51 Илья Никулин
Павел Акользин 13:51
Андре Петерссон 19:45
2-й период
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, А. Петерссон) 22:44
24:39 Максим Афиногенов
Алихан Асетов 34:24
35:43 Илья Никулин (П. Закриссон, Е. Мозер)
Даррен Дитц 36:26
3-й период
Андре Петерссон 43:36
Патрис Кормье 45:43
46:30 Юусо Хиетанен (М. Койвисто)
50:56 Евгений Мозер
Кевин Даллмэн (Б. Боченски, М. Фраттин) 52:51
Овертайм
62:37 Илья Никулин
63:31
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис) 63:31
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
ФИФА: Отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь