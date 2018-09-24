«Динамо» сорвало рекорд КХЛ! Но остановить «Барыс» не смогло

Источник: Советский спорт

В понедельник в гости к «Динамо» пожаловала чуть ли не самая загадочная команда нынешнего сезона. «Барыс», набрав в состав легионеров-бомбардиров уже успел блеснуть в первых матчах весьма высокой результативностью.

Казахстанцы пока еще ни разу в сезоне не уходили с площадки, забросив менее трех шайб. Вот только пропускают они при этом порой еще больше. К примеру, в прошлом матче «Салават Юлаев» огорчил болельщиков «Барыса» аж семь раз!

Еще один феномен в составе клуба из Астаны — Роман Старченко. Этот 32-летний форвард выступает за «Барыс» с момента основания «Барыса». И в общем-то всегда был на виду. Роман — лидер сборной Казахстана. И на ЧМ-2018 в Будапеште (второй дивизион), где сражалась его команда, Старченко стал лучшим бомбардиром турнира — 8 (6+2) очков. На его счету также покер в ворота сборной Польши.

Увы, вернуться в элиту хоккея сборной Казахстана это не помогло. Но в том, что Старченко именно сейчас переживает свой звездный час — сомнений нет.

11 (7+4) очков в первых же восьми матчах чемпионата КХЛ. В столицу России форвард прилетел, находясь на второй строчке в списке лучших бомбардиров лиги.

Турнирные баллы Старченко набирал до этого в каждой встрече. Однако его результативная серия началась еще в прошлом сезоне и насчитывала 14 матчей! Напомню, что рекорд КХЛ — у прославленного нападающего Александра Радулова, которому удавалось зарабатывать очки в 17 играх кряду. Но было это уже очень давно, когда Раду в 2010-м сражался за «Салават Юлаев».

По идее, «Динамо» против такого противника должно было сделать акцент на обороне и в том числе сыграть против Старченко персонально. Однако, главная сила бело-голубых сейчас опять-таки в атакующем ударном звене, а не в крепкой защите. Лидер москвичей Вадим Шипачев отстает от Старченко всего на один балл — 11 (1+10) очков.

Поэтому матч стал дуэлью двух лидеров, и соревнованием двух атак — чья круче?

Первым отличился Старченко. На 10-й минуте встречи Роман, подловил москвичей на пересменке и «прошил» Бочарова насквозь. Динамовцам в этот момент очень повезло, что шайба в итоге скользнула рядом со штангой, а не влетела в уже пустые ворота.

Шипачев же должен был заработать очередной балл во втором периоде, когда хозяева играли в большинстве. Вадим вывел Афиногенова на убойный бросок с хода великолепным пасом. И Максим бросил точно! Но отсидевший почти две недели в запасе Карлссон, который получил шанс вернуться аккурат в поединке с «Динамо», сотворил чудо и эту шайбу взял.