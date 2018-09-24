«Динамо» сорвало рекорд КХЛ! Но остановить «Барыс» не смогло
Москвичи остановили результативную серию лидера «Барыса» Романа Старченко, длившуюся 14 матчей. Но победа досталась все же гостям — 3:2 ОТ.
Москвичи остановили результативную серию лидера «Барыса» Романа Старченко, длившуюся 14 матчей. Но победа досталась все же гостям — 3:2 ОТ.
В понедельник в гости к «Динамо» пожаловала чуть ли не самая загадочная команда нынешнего сезона. «Барыс», набрав в состав
Казахстанцы пока еще ни разу в сезоне не уходили с площадки, забросив менее трех шайб. Вот только пропускают они при этом порой еще больше. К примеру, в прошлом матче «Салават Юлаев» огорчил болельщиков «Барыса» аж семь раз!
Еще один феномен в составе клуба из Астаны — Роман Старченко. Этот 32-летний форвард выступает за «Барыс» с момента основания «Барыса». И в
Увы, вернуться в элиту хоккея сборной Казахстана это не помогло. Но в том, что Старченко именно сейчас переживает свой звездный час — сомнений нет.
11 (7+4) очков в первых же восьми матчах чемпионата КХЛ. В столицу России форвард прилетел, находясь на второй строчке в списке лучших бомбардиров лиги.
Турнирные баллы Старченко набирал до этого в каждой встрече. Однако его результативная серия началась еще в прошлом сезоне и насчитывала 14 матчей! Напомню, что рекорд КХЛ — у прославленного нападающего Александра Радулова, которому удавалось зарабатывать очки в 17 играх кряду. Но было это уже очень давно, когда Раду в 2010-м сражался за «Салават Юлаев».
По идее, «Динамо» против такого противника должно было сделать акцент на обороне и в том числе сыграть против Старченко персонально. Однако, главная сила
Поэтому матч стал дуэлью двух лидеров, и соревнованием двух атак — чья круче?
Первым отличился Старченко. На 10-й минуте встречи Роман, подловил москвичей на пересменке и «прошил» Бочарова насквозь. Динамовцам в этот момент очень повезло, что шайба в итоге скользнула рядом со штангой, а не влетела в уже пустые ворота.
Шипачев же должен был заработать очередной балл во втором периоде, когда хозяева играли в большинстве. Вадим вывел Афиногенова на убойный бросок с хода великолепным пасом. И Максим бросил точно! Но отсидевший почти две недели в запасе Карлссон, который получил шанс вернуться аккурат в поединке с «Динамо», сотворил чудо и эту шайбу взял.
В общем, лидеры сохранили позиции, а забивали в этом матче совсем другие игроки. А победу в овертайме вырвали все же гости. «Барыс» верен себе — не меньше трех шайб в матче!
|Владимир Воробьев
|Андрей Скабелка
|Иван Бочаров
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|13:51
|Илья Никулин
|Павел Акользин
|13:51
|Андре Петерссон
|19:45
|2-й период
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, А. Петерссон)
|22:44
|24:39
|Максим Афиногенов
|Алихан Асетов
|34:24
|35:43
|Илья Никулин (П. Закриссон, Е. Мозер)
|Даррен Дитц
|36:26
|3-й период
|Андре Петерссон
|43:36
|Патрис Кормье
|45:43
|46:30
|Юусо Хиетанен (М. Койвисто)
|50:56
|Евгений Мозер
|Кевин Даллмэн (Б. Боченски, М. Фраттин)
|52:51
|Овертайм
|62:37
|Илья Никулин
|63:31
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис)
|63:31
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)