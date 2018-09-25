Президент ХК «Барыс»: Клуб не имеет проблем внутри коллектива и спокойно двигается вперед

В понедельник «Барыс» на выезде в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2. Благодаря этой победе команда набрала 11 очков после девяти матчей и расположились на шестом месте Восточной конференции КХЛ.

«Пока результаты удовлетворяют, мы идем в зоне плей- офф, все нормально, — отметил Иванищев. — Конечно, был провал в Уфе (поражение со счетом 3:7 — прим. ТАСС), но ничего, сделали работу над ошибками и сегодня уже играли по- другому. Сейчас в команде все стабильно и спокойно, никаких конфликтов, проблем и задолженностей нет. По сравнению с прошлым годом ничего не мешает, надо просто играть».

Президент «Барыса» рассказал о кадровой ситуации внутри команды и влиянии на ротацию состава предстоящего мирового первенства в Казахстане. Весной следующего года страна примет чемпионат мира среди мужских сборных в группе А первого дивизиона. Турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене».

«Лавка у нас короткая, но мы надеемся на своих воспитанников. Из-за чемпионата мира, который будет у нас проходить, в команде все равно будет играть больше наших хоккеистов. Конечно, хотелось бы еще укрепиться, но пока нет конкретики», — сказал Иванищев.

Отдельно собеседник агентства прокомментировал интерес «Барыса» к бывшему нападающему клуба Дастину Бойду. Казахстанский игрок канадского происхождения перестал попадать в состав московского «Динамо» и может быть выставлен на драфт отказов. «Конечно, он бы нам помог, но у него все еще действующий контракт с “Динамо”, поэтому пока мы ничего не можем сделать и сказать. Непонятно, поставят его на драфт [отказов] или не поставят, пока это вопрос преждевременный», — подчеркнул Иванищев.

«Боченски — капитан, его слушают в команде»

Капитаном «Барыса» в нынешнем сезоне является казахстанский нападающий американского происхождения Брэндон Боченски. Игрок выступал за астанинский клуб с 2010 по 2017 год, после чего сделал паузу в карьере. Перед началом текущего сезона 36-летний форвард вернулся в «Барыс» и в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил три шайбы, отдав пять результативных передачах.

«Видно, что Боченски прибавляет от игры к игре, набирает свои баллы. В команде его слушают, он капитан, думаю, пользу он явно приносит», — сказал Иванищев.

«Что касается Андре Петерссона (другой новичок “Барыса” — прим. ТАСС), то он мастер своего дела, опытный игрок. Пока только начало чемпионата, думаю, он дальше еще больше проявит себя», — добавил президент клуба. Пока на счету 28-летнего шведского нападающего девять очков (4 шайбы + 5 передач) в восьми матчах.