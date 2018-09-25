Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.09
АвангардОТ4
Амур3
Хоккей. КХЛ
24.09
Ак Барс3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
24.09
ХК ДинамоОТ2
Барыс3
Хоккей. КХЛ
24.09
Нефтехимик0
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
24.09
Трактор0
Салават Юлаев5
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
00:15 (мск), источник: ТАСС

Президент ХК «Барыс»: Клуб не имеет проблем внутри коллектива и спокойно двигается вперед

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Астанинский «Барыс» не имеет проблем внутри клуба, команде ничего не мешает прогрессировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент астанинцев Борис Иванищев.

Наверх

В понедельник «Барыс» на выезде в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2. Благодаря этой победе команда набрала 11 очков после девяти матчей и расположились на шестом месте Восточной конференции КХЛ.

«Пока результаты удовлетворяют, мы идем в зоне плей- офф, все нормально, — отметил Иванищев. — Конечно, был провал в Уфе (поражение со счетом 3:7 — прим. ТАСС), но ничего, сделали работу над ошибками и сегодня уже играли по- другому. Сейчас в команде все стабильно и спокойно, никаких конфликтов, проблем и задолженностей нет. По сравнению с прошлым годом ничего не мешает, надо просто играть».

Президент «Барыса» рассказал о кадровой ситуации внутри команды и влиянии на ротацию состава предстоящего мирового первенства в Казахстане. Весной следующего года страна примет чемпионат мира среди мужских сборных в группе А первого дивизиона. Турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене».

«Лавка у нас короткая, но мы надеемся на своих воспитанников. Из-за чемпионата мира, который будет у нас проходить, в команде все равно будет играть больше наших хоккеистов. Конечно, хотелось бы еще укрепиться, но пока нет конкретики», — сказал Иванищев.

Отдельно собеседник агентства прокомментировал интерес «Барыса» к бывшему нападающему клуба Дастину Бойду. Казахстанский игрок канадского происхождения перестал попадать в состав московского «Динамо» и может быть выставлен на драфт отказов. «Конечно, он бы нам помог, но у него все еще действующий контракт с “Динамо”, поэтому пока мы ничего не можем сделать и сказать. Непонятно, поставят его на драфт [отказов] или не поставят, пока это вопрос преждевременный», — подчеркнул Иванищев.

«Боченски — капитан, его слушают в команде»

Капитаном «Барыса» в нынешнем сезоне является казахстанский нападающий американского происхождения Брэндон Боченски. Игрок выступал за астанинский клуб с 2010 по 2017 год, после чего сделал паузу в карьере. Перед началом текущего сезона 36-летний форвард вернулся в «Барыс» и в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил три шайбы, отдав пять результативных передачах.

«Видно, что Боченски прибавляет от игры к игре, набирает свои баллы. В команде его слушают, он капитан, думаю, пользу он явно приносит», — сказал Иванищев.

«Что касается Андре Петерссона (другой новичок “Барыса” — прим. ТАСС), то он мастер своего дела, опытный игрок. Пока только начало чемпионата, думаю, он дальше еще больше проявит себя», — добавил президент клуба. Пока на счету 28-летнего шведского нападающего девять очков (4 шайбы + 5 передач) в восьми матчах.

Следующую игру КХЛ «Барыс» проведет в среду против подольского «Витязя» на выезде.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
ФИФА: Отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь