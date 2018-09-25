Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Спартак
Хоккей. КХЛ
24.09
ХК ДинамоОТ2
Барыс3
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник после «самого дерьмового сезона» в «Барысе» проиграл с новой командой 10 матч подряд и повторил антирекорд КХЛ

Новосибирская «Сибирь», в составе которой выступает бывший игрок астанинского «Барыса» Роман Савченко, потерпела десятое подряд поражение на старте сезона и повторили антирекорд КХЛ.

Наверх

«Сибирь» в Казани со счетом 2:3 проиграла «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Читайте также
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу»

Ранее десять матчей подряд на старте чемпионата проигрывал «Витязь» в сезоне-2010/11. Однако подмосковный клуб три из десяти поражений потерпел не в основное время, тогда как «Сибирь» не набрала ни одного очка в первых десяти матчах сезона.

В «Сибирь» Савченко перешел в августе этого года. Предыдущие десять сезонов КХЛ выступал за «Барыс» и набрал 136 (49+87) очков в 489 матчах лиги. Также на счету воспитанника Усть-Каменогорска 27 официальных игр и 14 (7+7) баллов за сборную Казахстана, с которой он выступал на девяти чемпионатах мира.

В это межсезонье Савченко не сумел договориться о новом соглашении с астанинским клубом. В пресс-службе «Барыса» заявили, что перед чемпионатом мира игрок не захотел выступать за сборную Казахстана и запросил контракт подороже. Однако сам хоккеист опроверг эту информацию, добавив, что минувший сезон «стал самым дерьмовым за десять лет карьеры».

Для Савченко «Сибирь» стала третьим клубом в карьере. До «Барыса» он провел три сезона в родном «Торпедо».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Бывший король среднего веса возобновил карьеру ради реванша с Чавесом-младшим
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Месси впервые включил Роналду в топ-3 при голосовании ФИФА
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Черчесов стал девятым по итогам голосования за тренера года ФИФА
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь