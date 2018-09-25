Защитник после «самого дерьмового сезона» в «Барысе» проиграл с новой командой 10 матч подряд и повторил антирекорд КХЛ

«Сибирь» в Казани со счетом 2:3 проиграла «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее десять матчей подряд на старте чемпионата проигрывал «Витязь» в сезоне-2010/11. Однако подмосковный клуб три из десяти поражений потерпел не в основное время, тогда как «Сибирь» не набрала ни одного очка в первых десяти матчах сезона.

В «Сибирь» Савченко перешел в августе этого года. Предыдущие десять сезонов КХЛ выступал за «Барыс» и набрал 136 (49+87) очков в 489 матчах лиги. Также на счету воспитанника Усть-Каменогорска 27 официальных игр и 14 (7+7) баллов за сборную Казахстана, с которой он выступал на девяти чемпионатах мира.

В это межсезонье Савченко не сумел договориться о новом соглашении с астанинским клубом. В пресс-службе «Барыса» заявили, что перед чемпионатом мира игрок не захотел выступать за сборную Казахстана и запросил контракт подороже. Однако сам хоккеист опроверг эту информацию, добавив, что минувший сезон «стал самым дерьмовым за десять лет карьеры».