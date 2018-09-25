Шикарный гол Рыбина возглавил топ лучших шайб недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила десять самых красивых шайб игровой недели.
Континентальная хоккейная лига определила десять самых красивых шайб игровой недели.
«Открывает подборку лучших шайб третьей недели чемпионата побег сочинца Эрика О’Делла от игроков магнитогорского «Металлурга». На восьмой строчке расположился форвард «Витязя» Артём
Открывает первую пятёрку Антон Слепышев из ЦСКА — проход через полплощадки и точный бросок в верхний угол! Далее — многоходовка «Йокерита», в которой Джеффу Плэтту оставалось только попасть в ворота. На третьем месте расположился невероятный дриблинг Кирилла Капризова — нападающий армейцев отыгрался с Михаилом Григоренко и поразил ворота. Продолжает