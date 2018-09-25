Шикарный гол Рыбина возглавил топ лучших шайб недели в КХЛ

«Открывает подборку лучших шайб третьей недели чемпионата побег сочинца Эрика О’Делла от игроков магнитогорского «Металлурга». На восьмой строчке расположился форвард «Витязя» Артём Швец-Роговой — перехват в чужой зоне, пара финтов и невероятный бросок с колен! Сергей Мозякин с трудом добирался до 800-го очка в КХЛ, великолепный пас за спину на Денниса Расмуссена приблизил его к этой отметке.

Открывает первую пятёрку Антон Слепышев из ЦСКА — проход через полплощадки и точный бросок в верхний угол! Далее — многоходовка «Йокерита», в которой Джеффу Плэтту оставалось только попасть в ворота. На третьем месте расположился невероятный дриблинг Кирилла Капризова — нападающий армейцев отыгрался с Михаилом Григоренко и поразил ворота. Продолжает хит-парад сольный проход игрока «Автомобилиста» Дэна Секстона от своих ворот, завершившийся точнейшим броском. Победителем же становится нестареющий Максим Рыбин из «Северстали», который не побоялся пойти один на четверых игроков «Витязя» и был вознаграждён", — указано на официальном сайте клуба.