Бывший хоккеист «Барыса» подпишет контракт с клубом КХЛ

Контракт 27-летнего Григорьева будет рассчитан на один год. В июле его признали неограниченно свободным агентом. Ранее агент Григорьева сообщал, что хоккеист может продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошлом сезоне Григорьев набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+13» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо». До этого он выступал за «Авангард», «Адмирал», «Локомотив», «Барыс» и «Салават Юлаев». За астанинский клуб Григорьев выступал в сезоне 2012/13 и в 56 матчах набрал восемь (1+7) очков.