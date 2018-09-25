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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший хоккеист «Барыса» подпишет контракт с клубом КХЛ

Российский защитник Михаил Григорьев переходит в московский «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

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Контракт 27-летнего Григорьева будет рассчитан на один год. В июле его признали неограниченно свободным агентом. Ранее агент Григорьева сообщал, что хоккеист может продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошлом сезоне Григорьев набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+13» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо». До этого он выступал за «Авангард», «Адмирал», «Локомотив», «Барыс» и «Салават Юлаев». За астанинский клуб Григорьев выступал в сезоне 2012/13 и в 56 матчах набрал восемь (1+7) очков.

В КХЛ Григорьев выступает с 2009 года. В этой лиге он набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности «+37».

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