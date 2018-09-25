«Автомобилист» одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (8-я минута), Франсис Паре (45, 50), Анатолий Голышев (55) и Дэн Секстон (63). У проигравших отличились Степан Санников (13, 40), Андрей Локтионов (16) и Денис Алексеев (31). Для «Автомобилиста» эта победа стала 10-й побряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем розыгрыше КХЛ.