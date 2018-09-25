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20:10 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

ТАСС, 25 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (8-я минута), Франсис Паре (45, 50), Анатолий Голышев (55) и Дэн Секстон (63). У проигравших отличились Степан Санников (13, 40), Андрей Локтионов (16) и Денис Алексеев (31). Для «Автомобилиста» эта победа стала 10-й побряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем розыгрыше КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 20 очков, «Локомотив» на Западе с 13 очками идет вторым.

«Автомобилист» в следующем матче примет череповецкую «Северсталь», «Локомотив» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 27 сентября.

В параллельном матче магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл «Северсталь» со счетом 2:1.

Автомобилист 5:4 ОТ
(1:2, 0:2, 3:0)
Локомотив
25.09.2018, 17:00 Зрители: 5570 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Якуб Коварж Илья Коновалов
1-й период
Александр Елесин 06:13
07:33 Егор Миловзоров (Д. Секстон)
Степан Санников (Е. Аверин) 12:07
15:14 Никита Трямкин
Андрей Локтионов (Я. Накладал, П. Контиола) 15:20
2-й период
Александр Елесин 21:32
Денис Алексеев (Д. Юртайкин) 30:19
Степан Санников (А. Елесин, Е. Аверин) 39:47
3-й период
44:29 Франсис Паре
49:32 Франсис Паре (Н. Доус, Д. Секстон)
Максим Афанасьев 53:04
54:40 Анатолий Голышев (Ф. Паре, С. Да Коста)
Овертайм
62:45 Дэн Секстон (И. Вишневский)
62:45
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
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КХЛ
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