«Автомобилист» одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (8-я минута), Франсис Паре (45, 50), Анатолий Голышев (55) и Дэн Секстон (63). У проигравших отличились Степан Санников (13, 40), Андрей Локтионов (16) и Денис Алексеев (31). Для «Автомобилиста» эта победа стала 10-й побряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем розыгрыше КХЛ.
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 20 очков, «Локомотив» на Западе с 13 очками идет вторым.
«Автомобилист» в следующем матче примет череповецкую «Северсталь», «Локомотив» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 27 сентября.
В параллельном матче магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл «Северсталь» со счетом 2:1.