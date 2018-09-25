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21:48 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб объявил об уходе хоккеиста из легендарной тройки «Барыса»

Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд покинул московское «Динамо». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Контракт 32-летнего Бойда с «Динамо» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее клуб заявлял о планах выставить игрока на драфт отказов, где в течение 48 часов любая команда могла бы забрать его без компенсации.

В «Динамо» Бойд перешел летом 2017 года. В прошлом сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 48 матчах, но в трех играх нового чемпионата не смог отметиться результативными действиями.

До «Динамо» Бойд провел шесть сезонов в «Барысе». За астанинский клуб форвард провел 332 матча в КХЛ и набрал 237 (111+126) очков. Также канадец играл за сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2016 и 2017 году: в элите на его счету пять (2+3) баллов в семи играх, а в первом дивизионе — три (0+3) балла в семи встречах.

В «Барысе» и сборной партнерами Бойда по тройке были Брэндон Боченски и Найджел Доус. Их связка ББД считается одной из лучших в истории КХЛ. Перед началом этого сезона Боченски после однолетней паузы возобновил карьеру и вернулся в «Барыс», а Доус после семи сезонов в Астане перешел в «Автомобилист».

Накануне главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка заявил, что клуб интересуется Бойдом.

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