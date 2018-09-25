Российский клуб объявил об уходе хоккеиста из легендарной тройки «Барыса»
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд покинул московское «Динамо». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд покинул московское «Динамо». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракт 32-летнего Бойда с «Динамо» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее клуб заявлял о планах выставить игрока на драфт отказов, где в течение 48 часов любая команда могла бы забрать его без компенсации.
В «Динамо» Бойд перешел летом 2017 года. В прошлом сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 48 матчах, но в трех играх нового чемпионата не смог отметиться результативными действиями.
До «Динамо» Бойд провел шесть сезонов в «Барысе». За астанинский клуб форвард провел 332 матча в КХЛ и набрал 237 (111+126) очков. Также канадец играл за сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2016 и 2017 году: в элите на его счету пять (2+3) баллов в семи играх, а в первом дивизионе — три (0+3) балла в семи встречах.
В «Барысе» и сборной партнерами Бойда по тройке были Брэндон Боченски и Найджел Доус. Их связка ББД считается одной из лучших в истории КХЛ. Перед началом этого сезона Боченски после однолетней паузы возобновил карьеру и вернулся в «Барыс», а Доус после семи сезонов в Астане перешел в «Автомобилист».
Накануне главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка заявил, что клуб интересуется Бойдом.