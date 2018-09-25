«Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (16-я минута), Илья Зубов (30), Бен Максвелл (44) и Александр Хохлачев (59). У проигравших отличился Марио Грман (40).
«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб занимает четвертое место, набрав 12 очков, «Слован» с 8 очками идет 10-м.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Слован» примет хельсинкский «Йокерит». Обе встречи пройдут 27 сентября.
|Владимир Орсаг
|Вадим Епанчинцев
|Марек Чильяк 57:06 (М. Чильяк 58:27)
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|10:42
|Иван Шварни
|Ярослав Косов (И. Талалуев, Г. Шашков)
|15:23
|2-й период
|27:54
|Адам Яношик
|Илья Зубов (А. Кутейкин)
|29:04
|Андрей Кутейкин
|36:16
|39:01
|Марио Грман (П. Вирта, М. Сукель)
|3-й период
|Бен Максвелл (В. Лещенко, А. Хохлачев)
|43:48
|Вячеслав Лещенко
|46:33
|48:39
|Александр Хохлачев
|55:40
|Александр Хохлачев (К. Даугавиньш, В. Провольнев)
|п.в.
|58:27
|Анатолий Никонцев
|59:12
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)