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22:46 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (16-я минута), Илья Зубов (30), Бен Максвелл (44) и Александр Хохлачев (59). У проигравших отличился Марио Грман (40).

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб занимает четвертое место, набрав 12 очков, «Слован» с 8 очками идет 10-м.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Слован» примет хельсинкский «Йокерит». Обе встречи пройдут 27 сентября.

Слован 1:4
(0:1, 1:1, 0:2)
Спартак
25.09.2018, 19:30 Зрители: 6746 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Вадим Епанчинцев
Вратари
Марек Чильяк 57:06 (М. Чильяк 58:27) Юлиус Гудачек
1-й период
10:42 Иван Шварни
Ярослав Косов (И. Талалуев, Г. Шашков) 15:23
2-й период
27:54 Адам Яношик
Илья Зубов (А. Кутейкин) 29:04
Андрей Кутейкин 36:16
39:01 Марио Грман (П. Вирта, М. Сукель)
3-й период
Бен Максвелл (В. Лещенко, А. Хохлачев) 43:48
Вячеслав Лещенко 46:33
48:39
Александр Хохлачев 55:40
Александр Хохлачев (К. Даугавиньш, В. Провольнев) п.в. 58:27
Анатолий Никонцев 59:12
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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