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22:42 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.

ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. «Сочи», потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.

В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский «Спартак». «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо».

Результаты других матчей дня:

  • «Автомобилист» — «Локомотив» — 5:4 ОТ.
  • «Металлург» — «Северсталь» — 2:1.
  • «Динамо» (Рига) — «Йокерит» — 2:1 ОТ.
  • «Слован» — «Спартак» — 1:4.
ЦСКА 2:1 Б
(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Сочи
25.09.2018, 19:30 Зрители: 5350 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Зубов
Вратари
Илья Сорокин Константин Барулин
1-й период
14:50 Константин Окулов (М. Пашнин, М. Шалунов)
Денис Александров 15:48
2-й период
21:57 Александр Попов
31:38
32:20 Грег Скотт
32:20 Грег Скотт
Дмитрий Архипов (Ш. Коллинс, Р. Росен) 34:15
36:54 Иван Телегин
3-й период
49:06 Михаил Пашнин
49:06 Михаил Пашнин
56:20 Янник Хансен
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
43 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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