ЦСКА по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.
ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. «Сочи», потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.
В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский «Спартак». «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо».
Результаты других матчей дня:
|Игорь Никитин
|Сергей Зубов
|Илья Сорокин
|Константин Барулин
|1-й период
|14:50
|Константин Окулов (М. Пашнин, М. Шалунов)
|Денис Александров
|15:48
|2-й период
|21:57
|Александр Попов
|31:38
|32:20
|Грег Скотт
|32:20
|Грег Скотт
|Дмитрий Архипов (Ш. Коллинс, Р. Росен)
|34:15
|36:54
|Иван Телегин
|3-й период
|49:06
|Михаил Пашнин
|49:06
|Михаил Пашнин
|56:20
|Янник Хансен
|М. Шалунов
|43
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)