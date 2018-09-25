ЦСКА по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.

ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. «Сочи», потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.

В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский «Спартак». «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо».

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