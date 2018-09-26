ХК «Салават Юлаев» сыграет в Минске с местным «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 сентября, ХК «Салават Юлаев» в рамках выездного тура сыграет в Минске с местным «Динамо».

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 26.09.2018, 19:30 Динамо Мн - Салават Юлаев -

В двух предыдущих играх нового сезона «юлаевцы» одержали две разгромные победы: над «Барысом» и «Трактором». За минчанами в двух последних матчах одна победа и одно поражение.

В рамках КХЛ соперники сыграли между собой 21 матча. В пяти встречах победили динамовцы, а в 16 сильнее оказался «Салават».

По мнению хоккейных экспертов в предстоящей встрече в предстоящем матче «Салават Юлаев» — явный фаворит.