ХК «Салават Юлаев» сыграет в Минске с местным «Динамо»
Для уфимцев это будет второй матч во второй выездной серии.
Для уфимцев это будет второй матч во второй выездной серии.
Сегодня, 26 сентября, ХК «Салават Юлаев» в рамках выездного тура сыграет в Минске с местным «Динамо».
В двух предыдущих играх нового сезона «юлаевцы» одержали две разгромные победы: над «Барысом» и «Трактором». За минчанами в двух последних матчах одна победа и одно поражение.
В рамках КХЛ соперники сыграли между собой 21 матча. В пяти встречах победили динамовцы, а в 16 сильнее оказался «Салават».
По мнению хоккейных экспертов в предстоящей встрече в предстоящем матче «Салават Юлаев» — явный фаворит.
Начало игры в 21:30 по уфимскому времени. Прямая трансляция на каналах БСТ и Курай ТВ.