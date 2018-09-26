Чемпион КХЛ подшутил над своей смертельной болезнью

Источник: РИА "Новости"

68-летний специалист борется с раком предстательной железы.

Заболевание было диагностировано на ранней стадии: тренеру уже была сделана брахитерапия (источник излучения был введен внутрь — прим. «Ленты.ру»).

«Теперь меня точно можно называть “Железным Майком”: радиация будет во мне всю оставшуюся жизнь», — отметил Кинэн.

В марте 2017 года Кинэн был назначен главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стар», также выступающего в КХЛ. Однако, из-за неудачного начала сезона канадец потерял место на тренерском мостике уже в декабре.