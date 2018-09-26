«Авангард» обнародовал экспертизу по «Арене-Омск»: что будет с ледовым дворцом?
На официальном сайте ХК «Авангард» были опубликованы результаты технической экспертизы состояния спорткомплекса «Арена-Омск».
На официальном сайте ХК «Авангард» были опубликованы результаты технической экспертизы состояния спорткомплекса «Арена-Омск».
Выводы специалистов первоначально должны были обнародовать еще в середине августа, однако процесс несколько подзатянулся. К работе привлекли ООО «ИЦ Стройэксперт» из Петербурга, которому содействовало омское ООО «Стройкон».
Вот в чем, по мнению экспертов, заключаются основные проблемы. Дефекты и повреждения обнаружились на большей части обследованных участков основных несущих строительных конструкций объекта (примерно 90% от общего числа), а именно:
Отмечается, что, пока проходила экспертиза, появились новые дефекты здания, хотя никакой нагрузки оно, по сути, не несло. Вердикт однозначен — здание является аварийным, есть признаки потери общей устойчивости постройки. Оказалось, что конструкции здания соответствуют проекту, однако не выдерживают эксплуатационных нагрузок.
Чтобы «Арена Омск» не обрушилась, ведется работа по противоаварийному усилению здания, состояние спорткомплекса отслеживается каждый день. Однако надежда еще есть — специалисты разработали программу, как привести здание в работоспособное состояние. Будет проводиться геотехнический, геологический и гидрологический мониторинги за фундаментом, которые покажут влияния окружающих внешних факторов в течение календарного года и смены сезонов.
Сейчас ХК «Авангард» проводит текущий сезон в Балашихе. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов в середине сентября заявил, что вариант возвращения команды СКК имени Блинова категорически невозможен.