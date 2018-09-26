«Авангард» обнародовал экспертизу по «Арене-Омск»: что будет с ледовым дворцом?

Источник: РИА "Новости"

Выводы специалистов первоначально должны были обнародовать еще в середине августа, однако процесс несколько подзатянулся. К работе привлекли ООО «ИЦ Стройэксперт» из Петербурга, которому содействовало омское ООО «Стройкон».

Вот в чем, по мнению экспертов, заключаются основные проблемы. Дефекты и повреждения обнаружились на большей части обследованных участков основных несущих строительных конструкций объекта (примерно 90% от общего числа), а именно:

трещины силового характера в консолях железобетонных колонн каркаса здания

поперечные трещины в железобетонных подтрибунных балках

смещения подтрибунных балок в местах опирания на консоли и оголовки колонн

поперечные трещины в Г-образных подтрибунных плитах

подтрибунных плитах отрыв закладных деталей из тел железобетонных балок и колонн

трещины по холодным швам бетонирования монолитной ребристой плиты.

Отмечается, что, пока проходила экспертиза, появились новые дефекты здания, хотя никакой нагрузки оно, по сути, не несло. Вердикт однозначен — здание является аварийным, есть признаки потери общей устойчивости постройки. Оказалось, что конструкции здания соответствуют проекту, однако не выдерживают эксплуатационных нагрузок.

Чтобы «Арена Омск» не обрушилась, ведется работа по противоаварийному усилению здания, состояние спорткомплекса отслеживается каждый день. Однако надежда еще есть — специалисты разработали программу, как привести здание в работоспособное состояние. Будет проводиться геотехнический, геологический и гидрологический мониторинги за фундаментом, которые покажут влияния окружающих внешних факторов в течение календарного года и смены сезонов.