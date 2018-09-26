Топ-5 тренеров КХЛ, которые приятно удивили
«Советский спорт» представляет рейтинг пяти тренеров, чьи команды выстрелили на старте чемпионата.
«Советский спорт» представляет рейтинг пяти тренеров, чьи команды выстрелили на старте чемпионата.
Десять стартовых побед подряд его команды говорят сами за себя. Ему удалось связать неплохих исполнителей одной целью. В его творческой лаборатории вновь расцвел некогда кандидат в сборную Голышев, который теперь борется за лидерство в гонке снайперов лиги. Штампуют шайбы канадцы Секстон, Паре и капризный Да Коста. Кто ожидал такой прыти от француза, который в ЦСКА чаще лечился и жаловался на тренеров, чем играл? Мартемьянов умело сочетает кнут и пряник. Никогда публично не критикует игроков. Но лишил же капитанской нашивки
Тренер, сделавший себе имя в ЦСКА, делает ремонт команды на ходу. Смело внедряя в состав молодежь. Без потери качества. Защитник Елесин из забияки превратился в столпа обороны, рвутся к звездам вчерашние честолюбивые дублеры — Коваленко, Иванов, Алексеев, Каюмов, Юртайкин. Травма основного вратаря Салака помогла засветиться в серьезных матчах Коновалову. Тот сыграл не безошибочно, но и не провалился.
Не роняют планку опытные Козун, Контиола, Аверин, Накладал. А чемпион мира-2014 Локтионов вполне способен снова выломать двери в сборную. У Квартальнова он из технаря превратился в универсала, способного успешно сыграть в центре и на фланге, в большинстве и меньшинстве.
Его начали отправлять в отставку еще по ходу стартового матча чемпионата в Москве с «Динамо», когда уфимцы горели 0:2. А после камбэка (3:2 от) те же самые эксперты расхваливали. Красивая победа в Питере над СКА (4:1) добавила тренеру уверенности и укрепила кредит доверия. Теперь в Уфе свободно дышится не только
Когда
Взлет «Спартака» совпал с появлением в клубе телеведущей Сони Гудим, переехавшей из Челябинска. Чтобы окончательно стать своим у фанатов, Епанчинцеву не хватает победы в дерби с ЦСКА. «Динамо» же он обыгрывает постоянно.
Летом над ним откровенно хихикали. Над его стремлением отвечать на вопросы на великом могучем правдивом и свободном. «Торпедо» вдвое урезали бюджет. Состав на бумаге казался неубедительным. А новую ударную тройку Паршин — Галузин — Варнаков называли не иначе, как ледовым анахронизмом. Говорили даже, что у автозаводцев рулит вовсе не Немировски, а его шведский помощник Фредрик Стилльман.
Собаки лают, а «Торпедо» уверенно идет по турнирной дистанции. С позиции силы побеждает СКА и «Магнтику», едва не спасает безнадежно проигранный матч в Уфе.