Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь1
Барыс2
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс3
Куньлунь3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик2
Амур0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН1
Адмирал1
Все события
Фоторепортажи
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
19:26 (мск), источник: Советский спорт

Топ-5 тренеров КХЛ, которые приятно удивили

«Советский спорт» представляет рейтинг пяти тренеров, чьи команды выстрелили на старте чемпионата.

Наверх

Андрей Мартемьянов, «Автомобилист»

Источник: РИА

Десять стартовых побед подряд его команды говорят сами за себя. Ему удалось связать неплохих исполнителей одной целью. В его творческой лаборатории вновь расцвел некогда кандидат в сборную Голышев, который теперь борется за лидерство в гонке снайперов лиги. Штампуют шайбы канадцы Секстон, Паре и капризный Да Коста. Кто ожидал такой прыти от француза, который в ЦСКА чаще лечился и жаловался на тренеров, чем играл? Мартемьянов умело сочетает кнут и пряник. Никогда публично не критикует игроков. Но лишил же капитанской нашивки защитника-гренадера Трямкина, отдав ее новичку Доусу. Сажал ведь на лавку того же Голышева.

Дмитрий Квартальнов, «Локомотив»

Источник: РИА

Тренер, сделавший себе имя в ЦСКА, делает ремонт команды на ходу. Смело внедряя в состав молодежь. Без потери качества. Защитник Елесин из забияки превратился в столпа обороны, рвутся к звездам вчерашние честолюбивые дублеры — Коваленко, Иванов, Алексеев, Каюмов, Юртайкин. Травма основного вратаря Салака помогла засветиться в серьезных матчах Коновалову. Тот сыграл не безошибочно, но и не провалился.

Не роняют планку опытные Козун, Контиола, Аверин, Накладал. А чемпион мира-2014 Локтионов вполне способен снова выломать двери в сборную. У Квартальнова он из технаря превратился в универсала, способного успешно сыграть в центре и на фланге, в большинстве и меньшинстве.

Николай Цулыгин, «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

Его начали отправлять в отставку еще по ходу стартового матча чемпионата в Москве с «Динамо», когда уфимцы горели 0:2. А после камбэка (3:2 от) те же самые эксперты расхваливали. Красивая победа в Питере над СКА (4:1) добавила тренеру уверенности и укрепила кредит доверия. Теперь в Уфе свободно дышится не только бомбардирам-легионерам Умарку и Хартикайнену, но и Бурдасову. Даже списанный со счетов Кугрышев вспомнил науку забивать и отдавать. Высоченный центр Кадейкин теперь вовсю использует центнер живого веса и таранит оборону в стиле знаменитого Валерия Каменского. А вратари Метсола и подменяющий его Кареев служат гарантами надежности тыла.

Вадим Епанчинцев, «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Когда красно-белые потерпели три поражения подряд, многие подумали, что это начало конца тренера. Его-то и оставили после раздумий. Уж слишком робко спартаковцы сопротивлялись в плей-офф московским армейцам, уступив им в серии 0−4 с общим счетом 1:11. Однако команда сплотилась и подарила три победы подряд, две из которых в гостях. Разыгрался вратарь-новичок Гудачек. После домашнего разгрома «Трактора» (6:1) словак вспомнил о своем «Гуда-шоу», ставившим на уши болельщиков в Череповце.

Взлет «Спартака» совпал с появлением в клубе телеведущей Сони Гудим, переехавшей из Челябинска. Чтобы окончательно стать своим у фанатов, Епанчинцеву не хватает победы в дерби с ЦСКА. «Динамо» же он обыгрывает постоянно.

Дэвид Немировски, «Торпедо»

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом над ним откровенно хихикали. Над его стремлением отвечать на вопросы на великом могучем правдивом и свободном. «Торпедо» вдвое урезали бюджет. Состав на бумаге казался неубедительным. А новую ударную тройку Паршин — Галузин — Варнаков называли не иначе, как ледовым анахронизмом. Говорили даже, что у автозаводцев рулит вовсе не Немировски, а его шведский помощник Фредрик Стилльман.

Собаки лают, а «Торпедо» уверенно идет по турнирной дистанции. С позиции силы побеждает СКА и «Магнтику», едва не спасает безнадежно проигранный матч в Уфе.

Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Головин – это просто Месси. Что говорят об игре россиянина в «Монако»?
Монополия для Императора: как Федор Емельяненко заставил всех бойцов ММА платить
Гол Кокорина помог «Зениту» выйти в 1/8 финала Кубка России
В США Емельяненко признали величайшим тяжеловесом в истории
Карпин на пути к трофею: как «Ростов» разгромил «Сызрань-2003»
Пятикратная чемпионка ОИ обвиняется в применении допинга
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Балтикой»
ESPN: Лидеры «Манчестер Юнайтед» разозлены поведением Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь