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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Китайский клуб из КХЛ подписал контракт с натурализованным нападающим сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер подписал контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Об этом объявил официальный твиттер КХЛ.

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Контракт Сен-Пьера носит двусторонний характер, то есть он может играть за главную команду «Куньлуня» в КХЛ и за фарм-клуб в ВХЛ.

Прошлый сезон Сен-Пьер начинал в «Барысе» и в 30 матчах набрал 24 (6+18) очков, после чего перешел в «Адмирал». За владивостокский клуб он отметился четырями ассистами в 10 играх, после чего получил травму.

За «Барыс» Сен-Пьер также играл в сезонах 2015/16 и 2016/17. В 2017 году канадец прошел процесс натурализации и стал выступать за сборную Казахстана, в составе которой набрал три (1+2) очка в пяти матчах чемпионата мира в первом дивизионе.

В карьере 35-летнего Сен-Пьера значатся «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс» из НХЛ, за которые в общей сложности провел 39 матчей и набрал восемь (3+5) очков. В КХЛ он также выступал за «Нефтехимик» и «Медвешчак», а российской суперлиге — за «Химик».

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