Китайский клуб из КХЛ подписал контракт с натурализованным нападающим сборной Казахстана

Контракт Сен-Пьера носит двусторонний характер, то есть он может играть за главную команду «Куньлуня» в КХЛ и за фарм-клуб в ВХЛ.

Прошлый сезон Сен-Пьер начинал в «Барысе» и в 30 матчах набрал 24 (6+18) очков, после чего перешел в «Адмирал». За владивостокский клуб он отметился четырями ассистами в 10 играх, после чего получил травму.

За «Барыс» Сен-Пьер также играл в сезонах 2015/16 и 2016/17. В 2017 году канадец прошел процесс натурализации и стал выступать за сборную Казахстана, в составе которой набрал три (1+2) очка в пяти матчах чемпионата мира в первом дивизионе.