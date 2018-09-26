«Сибирь» установила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв СКА

Заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (12-я минута), Сергей Плотников (30), Максим Карпов (41), Николай Прохоркин (50) и Динар Хафизуллин (55). «Сибирь», не одержавшая в текущем сезоне КХЛ ни одной победы, потерпела 11-е поражение подряд, установив антирекорд по числу проигранных матчей со старта сезона лиги. Предыдущий антирекорд принадлежал подольскому «Витязю», который в начале сезона-2010/11 потерпел 10 поражений кряду.