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22:23 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» установила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв СКА

ТАСС, 26 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал крупную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (12-я минута), Сергей Плотников (30), Максим Карпов (41), Николай Прохоркин (50) и Динар Хафизуллин (55). «Сибирь», не одержавшая в текущем сезоне КХЛ ни одной победы, потерпела 11-е поражение подряд, установив антирекорд по числу проигранных матчей со старта сезона лиги. Предыдущий антирекорд принадлежал подольскому «Витязю», который в начале сезона-2010/11 потерпел 10 поражений кряду.

В турнирной таблице Западной конференции СКА вышел на первое место, набрав 16 очков, «Сибирь», не имеющая в активе ни одного очка, замыкает таблицу Восточной конференции.

В следующем матче СКА примет омский «Авангард», «Сибирь» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 28 сентября.

СКА 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Сибирь
26.09.2018, 19:30 Зрители: 10281 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Александр Андриевский
Вратари
Магнус Хелльберг Алексей Красиков
1-й период
Олег Пиганович 09:52
11:22 Алексей Кручинин (А. Барабанов)
2-й период
25:22 Артем Зуб
29:34 Сергей Плотников (Арт. Зуб, А. Барабанов)
36:30
Владимир Первушин 38:37
3-й период
40:42 Максим Карпов (П. Дацюк, Н. Гусев)
Константин Алексеев 41:10
Егор Дугин 47:34
49:41 Николай Прохоркин
Никита Шашков 52:19
54:37 Динар Хафизуллин (Д. Рундблад, А. Барабанов)
56:03 Владислав Семин
58:23 Артем Зуб
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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