«Сибирь» установила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв СКА
ТАСС, 26 сентября.
ТАСС, 26 сентября.
Заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (12-я минута), Сергей Плотников (30), Максим Карпов (41), Николай Прохоркин (50) и Динар Хафизуллин (55). «Сибирь», не одержавшая в текущем сезоне КХЛ ни одной победы, потерпела 11-е поражение подряд, установив антирекорд по числу проигранных матчей со старта сезона лиги. Предыдущий антирекорд принадлежал подольскому «Витязю», который в начале сезона-2010/11 потерпел 10 поражений кряду.
В турнирной таблице Западной конференции СКА вышел на первое место, набрав 16 очков, «Сибирь», не имеющая в активе ни одного очка, замыкает таблицу Восточной конференции.
В следующем матче СКА примет омский «Авангард», «Сибирь» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 28 сентября.
|Илья Воробьев
|Александр Андриевский
|Магнус Хелльберг
|Алексей Красиков
|1-й период
|Олег Пиганович
|09:52
|11:22
|Алексей Кручинин (А. Барабанов)
|2-й период
|25:22
|Артем Зуб
|29:34
|Сергей Плотников (Арт. Зуб, А. Барабанов)
|36:30
|Владимир Первушин
|38:37
|3-й период
|40:42
|Максим Карпов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|Константин Алексеев
|41:10
|Егор Дугин
|47:34
|49:41
|Николай Прохоркин
|Никита Шашков
|52:19
|54:37
|Динар Хафизуллин (Д. Рундблад, А. Барабанов)
|56:03
|Владислав Семин
|58:23
|Артем Зуб
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)