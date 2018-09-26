Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в домашнем матче «Салавату Юлаеву»
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на старте домашней серии «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на старте домашней серии «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Одной из основных причин поражения стали частые удаления минчан. Стартовые минуты матча на «Минск-Арене» остались за динамовцами. Хозяева площадки, несмотря на лидерский статус гостей в КХЛ, активно начали играть в нападении. Уфимцы заработали два удаления подряд в первые десять минут встречи. Однако «зубры» не сумели реализовать большинство.
Как использовать численное преимущество, хоккеисты «Салавата Юлаева» продемонстрировали во втором периоде. На 22-й минуте Филип Ларсен точно бросил по воротам Юнаса Энрота после удаления Артема Артемова. Не лучший игровой отрезок провел и нападающий динамовцев Иван Дроздов, заработавший пятиминутное удаление и
В третьем периоде подопечные Горди Дуайера активнее действовали в нападении, пытались прессинговать в зоне уфимцев. В итоге на 50-й минуте Денис Осипов сумел переиграть голкипера гостей Юху Метсолу и сократить отставание в счете.
Второй матч домашней серии минское «Динамо» проведет 28 сентября против аутсайдера Восточной конференции новосибирской «Сибири».
|Динамо Мн
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1:3
(0:0, 0:3, 1:0)
|Салават Юлаев
|Горди Дуайер
|Николай Цулыгин
|Юнас Энрот
|Юха Метсола
|1-й период
|Вячеслав Основин
|00:55
|Владимир Жарков
|06:22
|10:38
|Дмитрий Знахаренко
|Вячеслав Солодухин
|16:26
|Алексей II Семенов
|17:05
|2-й период
|20:00
|Артем Артемов
|Филип Ларсен (Д. Кугрышев, Л. Умарк)
|21:22
|Линус Умарк
|24:38
|27:30
|Иван Дроздов
|27:30
|Иван Дроздов
|Филип Ларсен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
|30:35
|Павел Коледов (А. Федоров, А. Бурдасов)
|32:23
|35:34
|Юнас Энрот
|39:18
|Дмитрий Буйницкий
|3-й период
|41:50
|Евгений Лисовец
|Артем Сергеев
|44:20
|Юха Метсола
|49:14
|49:59
|Денис Осипов (А. Костицын)
|Григорий Панин
|50:59
|51:50
|Евгений Ковыршин
|57:34
|Евгений Лисовец
|39
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|10
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)