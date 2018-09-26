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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в домашнем матче «Салавату Юлаеву»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на старте домашней серии «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Одной из основных причин поражения стали частые удаления минчан. Стартовые минуты матча на «Минск-Арене» остались за динамовцами. Хозяева площадки, несмотря на лидерский статус гостей в КХЛ, активно начали играть в нападении. Уфимцы заработали два удаления подряд в первые десять минут встречи. Однако «зубры» не сумели реализовать большинство.

Как использовать численное преимущество, хоккеисты «Салавата Юлаева» продемонстрировали во втором периоде. На 22-й минуте Филип Ларсен точно бросил по воротам Юнаса Энрота после удаления Артема Артемова. Не лучший игровой отрезок провел и нападающий динамовцев Иван Дроздов, заработавший пятиминутное удаление и матч-штраф. Гости такой благоприятной ситуацией смогли воспользоваться. Филип Ларсен во второй раз отправил шайбу в сетку ворот. Автором третьего гола стал Павел Коледов.

В третьем периоде подопечные Горди Дуайера активнее действовали в нападении, пытались прессинговать в зоне уфимцев. В итоге на 50-й минуте Денис Осипов сумел переиграть голкипера гостей Юху Метсолу и сократить отставание в счете.

Второй матч домашней серии минское «Динамо» проведет 28 сентября против аутсайдера Восточной конференции новосибирской «Сибири».

Динамо Мн 1:3
(0:0, 0:3, 1:0)
Салават Юлаев
26.09.2018, 19:30 Зрители: 9192 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Николай Цулыгин
Вратари
Юнас Энрот Юха Метсола
1-й период
Вячеслав Основин 00:55
Владимир Жарков 06:22
10:38 Дмитрий Знахаренко
Вячеслав Солодухин 16:26
Алексей II Семенов 17:05
2-й период
20:00 Артем Артемов
Филип Ларсен (Д. Кугрышев, Л. Умарк) 21:22
Линус Умарк 24:38
27:30 Иван Дроздов
27:30 Иван Дроздов
Филип Ларсен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен) 30:35
Павел Коледов (А. Федоров, А. Бурдасов) 32:23
35:34 Юнас Энрот
39:18 Дмитрий Буйницкий
3-й период
41:50 Евгений Лисовец
Артем Сергеев 44:20
Юха Метсола 49:14
49:59 Денис Осипов (А. Костицын)
Григорий Панин 50:59
51:50 Евгений Ковыршин
57:34 Евгений Лисовец
Статистика
39 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 10
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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