Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в домашнем матче «Салавату Юлаеву»

Источник: РИА "Новости"

Одной из основных причин поражения стали частые удаления минчан. Стартовые минуты матча на «Минск-Арене» остались за динамовцами. Хозяева площадки, несмотря на лидерский статус гостей в КХЛ, активно начали играть в нападении. Уфимцы заработали два удаления подряд в первые десять минут встречи. Однако «зубры» не сумели реализовать большинство.

Как использовать численное преимущество, хоккеисты «Салавата Юлаева» продемонстрировали во втором периоде. На 22-й минуте Филип Ларсен точно бросил по воротам Юнаса Энрота после удаления Артема Артемова. Не лучший игровой отрезок провел и нападающий динамовцев Иван Дроздов, заработавший пятиминутное удаление и матч-штраф. Гости такой благоприятной ситуацией смогли воспользоваться. Филип Ларсен во второй раз отправил шайбу в сетку ворот. Автором третьего гола стал Павел Коледов.

В третьем периоде подопечные Горди Дуайера активнее действовали в нападении, пытались прессинговать в зоне уфимцев. В итоге на 50-й минуте Денис Осипов сумел переиграть голкипера гостей Юху Метсолу и сократить отставание в счете.