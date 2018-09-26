«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с отмененной шайбой и одержал вторую подряд победу в КХЛ

Основное и дополнительное время игры в Подольске завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее были гости.

Вперед «Барыс» вышел уже на исходе первой минуты — автором шайбы стал канадский нападающий Патрис Кормье. На перерыв команды уходили уже при ничейном счете — на 13-й минуте у «Витязя» забил Алексей Макеев.

В начале второго периода у «Барыса» не был засчитана шайба Алихана Асетова — судьи усмотрели блокировку вратаря. Зато все чисто было на 26-й минуте, когда забил канадский форвард Мэтт Фрэттин. Не ушел без гола и Асетов — он отличился без нарушения правил уже на 32-й минуте.

В третьем периоде «Витязь» сумел отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм. У российского клуба на 45-й минуте в большинстве забил Геннадий Столяров, а за 20 секунд до финальной сирены отличился чешский защитник Войтех Мозик.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов победу «Барысу» принес точный бросок Фрэттина.