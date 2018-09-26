«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с отмененной шайбой и одержал вторую подряд победу в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное и дополнительное время игры в Подольске завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее были гости.
Вперед «Барыс» вышел уже на исходе первой минуты — автором шайбы стал канадский нападающий Патрис Кормье. На перерыв команды уходили уже при ничейном счете — на 13-й минуте у «Витязя» забил Алексей Макеев.
В начале второго периода у «Барыса» не был засчитана шайба Алихана Асетова — судьи усмотрели блокировку вратаря. Зато все чисто было на 26-й минуте, когда забил канадский форвард Мэтт Фрэттин. Не ушел без гола и Асетов — он отличился без нарушения правил уже на 32-й минуте.
В третьем периоде «Витязь» сумел отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм. У российского клуба на 45-й минуте в большинстве забил Геннадий Столяров, а за 20 секунд до финальной сирены отличился чешский защитник Войтех Мозик.
В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов победу «Барысу» принес точный бросок Фрэттина.
Следующий матч «Барыс» проведет 29 сентября в Риге против местного «Динамо» — играет начнется в 20:00 по времени Астаны. Затем казахстанский клуб ждет домашняя серия из трех игр.
|Валерий Белов
|Андрей Скабелка
|Йони Ортио 58:35 (Й. Ортио 59:40)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Патрис Кормье (Р. Старченко, А. Петерссон)
|01:00
|01:30
|12:19
|Алексей Макеев (Г. Столяров, А. Никулин)
|2-й период
|Константин Климонтов
|21:49
|Мэтт Фраттин
|25:38
|26:13
|Артем Швец-Роговой
|Кертис Валк
|28:11
|29:18
|Никита I Комаров
|Джесси Блэкер (Р. Старченко, А. Петерссон)
|31:02
|32:33
|36:33
|Игорь Головков
|3-й период
|Алихан Асетов
|42:51
|44:49
|Геннадий Столяров (А. Евсеенков, П. Чернов)
|59:40
|Войтех Мозик
|М. Фраттин
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)