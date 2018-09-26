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22:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с отмененной шайбой и одержал вторую подряд победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное и дополнительное время игры в Подольске завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее были гости.

Вперед «Барыс» вышел уже на исходе первой минуты — автором шайбы стал канадский нападающий Патрис Кормье. На перерыв команды уходили уже при ничейном счете — на 13-й минуте у «Витязя» забил Алексей Макеев.

В начале второго периода у «Барыса» не был засчитана шайба Алихана Асетова — судьи усмотрели блокировку вратаря. Зато все чисто было на 26-й минуте, когда забил канадский форвард Мэтт Фрэттин. Не ушел без гола и Асетов — он отличился без нарушения правил уже на 32-й минуте.

В третьем периоде «Витязь» сумел отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм. У российского клуба на 45-й минуте в большинстве забил Геннадий Столяров, а за 20 секунд до финальной сирены отличился чешский защитник Войтех Мозик.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов победу «Барысу» принес точный бросок Фрэттина.

Следующий матч «Барыс» проведет 29 сентября в Риге против местного «Динамо» — играет начнется в 20:00 по времени Астаны. Затем казахстанский клуб ждет домашняя серия из трех игр.

Витязь 3:4 Б
(1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Барыс
26.09.2018, 19:30 Зрители: 2223 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Скабелка
Вратари
Йони Ортио 58:35 (Й. Ортио 59:40) Хенрик Карлссон
1-й период
Патрис Кормье (Р. Старченко, А. Петерссон) 01:00
01:30
12:19 Алексей Макеев (Г. Столяров, А. Никулин)
2-й период
Константин Климонтов 21:49
Мэтт Фраттин 25:38
26:13 Артем Швец-Роговой
Кертис Валк 28:11
29:18 Никита I Комаров
Джесси Блэкер (Р. Старченко, А. Петерссон) 31:02
32:33
36:33 Игорь Головков
3-й период
Алихан Асетов 42:51
44:49 Геннадий Столяров (А. Евсеенков, П. Чернов)
59:40 Войтех Мозик
Серия буллитов - победный бросок
М. Фраттин
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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