КХЛ проверили на востребованность и доходность

Источник: РИА "Новости"

Компания EY подготовила отчет, посвященный маркетинговой и коммерческой деятельности Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в прошлом сезоне, который был первым в рамках новой стратегии развития лиги, призванной повысить ее эффективность. Аналитики отметили ряд несомненных достижений КХЛ — таких, как рост ее присутствия в соцсетях, востребованность хоккейных телеканалов и общих доходов лиги. Но при этом они были вынуждены зафиксировать и несколько негативных или, по крайней мере, тревожных моментов. Посещаемость матчей КХЛ по-прежнему остается относительно невысокой, а клубы, как и раньше, испытывают проблемы с реализацией коммерческого потенциала.

В распоряжении «Ъ» оказался аналитический отчет, подготовленный компанией EY. Он посвящен результатам деятельности Континентальной хоккейной лиги в предыдущем сезоне и основным трендам в ее развитии. Этот сезон был примечателен не только тем, что стал юбилейным — десятым — для созданной в 2008 году КХЛ. Прошлый чемпионат еще был первым, проведенным после принятия лигой новой стратегии развития. Она рассчитана на срок до 2023 года и предполагает повышение спортивной и коммерческой эффективности турнира при экономии средств. В нее заложено сразу несколько новых или, по крайней мере, «модернизированных» механизмов. Это, например, постепенно снижающийся потолок зарплат, а также появление рейтинга клубов. Рейтинг с критериями в виде как спортивных, так и маркетинговых успехов был, пожалуй, наиболее обсуждаемым инструментом, поскольку именно его избрали в качестве базы для «уплотнения» КХЛ и отсева из нее «отстающих» команд. Весной этой процедуре подверглись ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада». После завершения нынешнего сезона число участников чемпионата снова сократится — с 25 до 24 клубов. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объяснял, что классификация должна, помимо всего прочего, послужить стимулом для клубов улучшать различные показатели.



Значительная часть отчета EY посвящена как раз методике вычисления рейтинга и «расшифровке» его компонентов. Но практический интерес представляют скорее другие его части — те, которые описывают особенности экономики лиги и ее членов.



Эксперты отметили ряд достижений. Например, блок отчета отдан статистике по присутствию КХЛ и ее клубов в социальных сетях. С 2014 года — с того момента, как лигу возглавил Дмитрий Чернышенко, заменивший на президентском посту Александра Медведева, — присутствие неуклонно повышается, а аналитики, описывая его, даже употребляют термин «опережающий рост». Наиболее активно лига и клубы наращивали его в Instagram. В прошлом сезоне количество подписчиков аккаунта КХЛ здесь выросло на 31%. «Стабилен», как сформулировано в документе, и рост просмотров на официальном сайте КХЛ: 166,6 млн в сезоне-2017/18 против 155,5 млн в сезоне-2016/17.



Также в документе как в целом положительная оценивается динамика, связанная с востребованностью хоккейных телетрансляций. Правда, если вычислять ее в человеко-часах, то в сезоне-2017/18 по сравнению с сезоном-2016/17 на федеральных каналах она увеличилась незначительно: с 62 млн до 65 млн. А средняя аудитория одного матча и вовсе снизилась с 228 тыс. до 226 тыс. зрителей. Но EY находит для этого оправдание. В прошлом сезоне под Олимпиаду в Пхёнчхане, важнейшее событие в его рамках, КХЛ сделала в регулярном чемпионате длинную паузу, сократившую общее число встреч на 114. Кроме того, Олимпийские игры, по мнению аналитиков, отвлекли аудиторию от внутренних матчей, а серьезную конкуренцию телевидению уже составляют интернет-трансляции. Принимая во внимание эти факторы, EY заявляет о том, что приведенные ею данные все-таки «свидетельствуют о высокой привлекательности трансляций и лояльности телезрителей».



Отмечают авторы исследования и рост аудитории телеканала КХЛ ТВ. В 2018 году по сравнению с 2016-м он составил 9% (с 19,7 млн подписчиков до 23,5 млн). При этом еще более позитивную динамику за аналогичный период показал канал КХЛ HD — 18% (с 7,6 млн до 10,6 млн).



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Однако, фиксируя телевизионные достижения, EY выделяет один нюанс. КХЛ в прошлом сезоне разделила клубы на три группы в зависимости от их статуса и популярности. Так вот, как следует из отчета, львиная доля телевизионной востребованности лиги — это заслуга матчей внутри группы из девяти грандов (в нее включены СКА, ЦСКА, «Йокерит», «Металлург», «Ак Барс», «Локомотив», московское «Динамо», «Авангард» и «Салават Юлаев»). Их средняя аудитория на федеральных каналах составила 322 тыс. человек. Даже у матчей в формате «элита против “второго дивизиона”» она почти вдвое ниже — 170 тыс. Матчи же, скажем, между клубами из второй и третьей группы фактически игнорируются публикой: их средняя аудитория — 25 тыс. зрителей.



Разумеется, анализирует EY и динамику посещаемости встреч КХЛ. Вернее, отсутствие динамики, потому что, невзирая на меры по «раскрутке» лиги, она держится примерно на одном уровне. За десять лет средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата выросла с 5117 до 6232 человек, матчей play-off — с 7348 до 7777 человек (см. график). Сами по себе эти показатели весьма скромные. Даже в Европе, не имея в спортивном плане конкурентов, КХЛ не лидер: в минувшем сезоне ее чуточку опередила Швейцария.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»





«Международный опыт показывает, что для успешного развития и повышения доходов клуб должен иметь арену вместимостью 12 тыс. зрителей. Большинство клубов пока не располагают достаточно вместительными аренами, что по мере роста популярности матчей лиги будет сдерживать рост посещаемости КХЛ», — констатируют авторы отчета, добавляя, что «домашние арены лидеров имеют среднюю вместимость 8−9 тыс. человек». В этом смысле в ближайшее время ничего, судя по всему, принципиально не изменится, но на самом деле резерв у лиги все равно есть. Это следует из таблицы, в которой указана доля матчей клубов с загрузкой домашней арены более 90%, то есть близких к аншлаговым. За 75% их число зашкалило лишь у четырех команд — СКА, «Трактора», «Торпедо» и «Сибири». При этом у половины — 13 — таких матчей было 20% и меньше. А «Барыс» и, как ни удивительно, знаменитое московское «Динамо» вообще ни разу не играли при полных трибунах.



Главным блоком исследования — по крайней мере, с формальной точки зрения — нужно считать блок, описывающий финансовое положение КХЛ и ее клубов. Тут тоже все неоднозначно. Точнее, экономическую деятельность самой лиги EY уверенно признает чрезвычайно успешной. В прошлом сезоне она получила доходы на общую сумму 3,05 млрд руб. (см. графики). EY замечает, что они «выросли больше, чем за предыдущие сезоны (27% против 7% среднегодового роста доходов в 2013—2017 годах)». Ключевыми источниками роста стали коммерческие спонсоры и рекламодатели (+20% по сравнению с предшествующим сезоном), а также доходы от продажи прав на видео- и аудиотрансляции матчей (+17%).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»





С клубами немножко другая история. Их совокупные доходы (53 млрд руб.) увеличились за сезон лишь на 6%. Причем увеличение произошло во многом как за счет роста коммерческих доходов (+14%), так и «поступлений от компаний с государственным участием» (+11%).



Между тем в списке главных задач новой стратегии развития КХЛ значится снижение госучастия в финансировании клубного хоккея. В прошлом же сезоне оно, как следует из исследования, составило более половины от общих поступлений.