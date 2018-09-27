СКА установил клубный рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

Источник: РИА "Новости"

СКА в среду дома победил «Сибирь» со счетом 5:0. Голкиперы петербургского клуба Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг не пропускают уже 297 минут и 34 секунды.

Предыдущий рекорд КХЛ принадлежал вратарям московского ЦСКА Илье Сорокину и Ларсу Юханссону, которые в прошлом сезоне оставляли свои ворота «сухими» 280 минут 32 секунды.