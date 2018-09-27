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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

СКА установил клубный рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

СКА в среду дома победил «Сибирь» со счетом 5:0. Голкиперы петербургского клуба Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг не пропускают уже 297 минут и 34 секунды.

Предыдущий рекорд КХЛ принадлежал вратарям московского ЦСКА Илье Сорокину и Ларсу Юханссону, которые в прошлом сезоне оставляли свои ворота «сухими» 280 минут 32 секунды.

Рекорд чемпионата России по продолжительности «сухой» серии принадлежит «Ладе», голкипер которой Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд.

СКА 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Сибирь
26.09.2018, 19:30 Зрители: 10281 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Александр Андриевский
Вратари
Магнус Хелльберг Алексей Красиков
1-й период
Олег Пиганович 09:52
11:22 Алексей Кручинин (А. Барабанов)
2-й период
25:22 Артем Зуб
29:34 Сергей Плотников (Арт. Зуб, А. Барабанов)
36:30
Владимир Первушин 38:37
3-й период
40:42 Максим Карпов (П. Дацюк, Н. Гусев)
Константин Алексеев 41:10
Егор Дугин 47:34
49:41 Николай Прохоркин
Никита Шашков 52:19
54:37 Динар Хафизуллин (Д. Рундблад, А. Барабанов)
56:03 Владислав Семин
58:23 Артем Зуб
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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