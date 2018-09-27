СКА установил клубный рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
СКА в среду дома победил «Сибирь» со счетом 5:0. Голкиперы петербургского клуба Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг не пропускают уже 297 минут и 34 секунды.
Предыдущий рекорд КХЛ принадлежал вратарям московского ЦСКА Илье Сорокину и Ларсу Юханссону, которые в прошлом сезоне оставляли свои ворота «сухими» 280 минут 32 секунды.
Рекорд чемпионата России по продолжительности «сухой» серии принадлежит «Ладе», голкипер которой Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд.
|Илья Воробьев
|Александр Андриевский
|Магнус Хелльберг
|Алексей Красиков
|1-й период
|Олег Пиганович
|09:52
|11:22
|Алексей Кручинин (А. Барабанов)
|2-й период
|25:22
|Артем Зуб
|29:34
|Сергей Плотников (Арт. Зуб, А. Барабанов)
|36:30
|Владимир Первушин
|38:37
|3-й период
|40:42
|Максим Карпов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|Константин Алексеев
|41:10
|Егор Дугин
|47:34
|49:41
|Николай Прохоркин
|Никита Шашков
|52:19
|54:37
|Динар Хафизуллин (Д. Рундблад, А. Барабанов)
|56:03
|Владислав Семин
|58:23
|Артем Зуб
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)