ЦСКА — явный фаворит столичного дерби

Источник: РИА "Новости"

Обе команды провели в нынешнем сезоне КХЛ по десять матчей и находятся в зоне плей-офф. Армейцы после не слишком удачного старта выдали серию из четырёх побед подряд. Правда, две из них были добыты в овертайме и в серии послематчевых буллитов. Победная серия «Спартака» сейчас насчитывает всего три матча, но разница заброшенных и пропущенных в этих матчах шайб впечатляет — 13:3.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 19:30 ЦСКА - Спартак -

Даже несмотря на то, что в стартовавшем меньше месяца назад сезоне ЦСКА потерпел два поражения в трёх домашних матчах, а «Спартак» идёт на третьем месте в Западной конференции по набранным очкам в гостях, именно армейцы являются фаворитами предстоящей встречи. Во-первых, они обладают более качественным подбором исполнителей. Во-вторых, последний раз армейцы уступали «Спартаку» более пяти лет назад (в сентябре 2013 года) и с тех пор выиграли у «красно-белых» 11 матчей подряд. В-третьих, в нынешнем сезоне домашний и гостевой статус во встречах этих команд несколько размыт, так как ЦСКА и «Спартак» «квартируют» на одной и той же арене.

Коэффициент на победу армейцев в основное время БК «Лига Ставок» составляет 1,40. На то, что по истечении 60 минут будет зафиксирована ничья, коэффициент равняется 5,00, на победу «Спартака» в основное время — 6,50. Букмекеры ожидают победы ЦСКА с разницей в две шайбы. Так коэффициент на фору армейцев -1,5 составляет 1,80, а на фору -2 — уже 2,20.