ЦСКА — явный фаворит столичного дерби
Центральным матчем очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге станет московское дерби — классическое противостояние ЦСКА и «Спартака». Изучаем шансы двух непримиримых соперников.
Центральным матчем очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге станет московское дерби — классическое противостояние ЦСКА и «Спартака». Изучаем шансы двух непримиримых соперников.
Обе команды провели в нынешнем сезоне КХЛ по десять матчей и находятся в зоне
Даже несмотря на то, что в стартовавшем меньше месяца назад сезоне ЦСКА потерпел два поражения в трёх домашних матчах, а «Спартак» идёт на третьем месте в Западной конференции по набранным очкам в гостях, именно армейцы являются фаворитами предстоящей встречи.
Коэффициент на победу армейцев в основное время БК «Лига Ставок» составляет 1,40. На то, что по истечении 60 минут будет зафиксирована ничья, коэффициент равняется 5,00, на победу «Спартака» в основное время — 6,50. Букмекеры ожидают победы ЦСКА с разницей в две шайбы. Так коэффициент на фору армейцев -1,5 составляет 1,80, а на фору -2 — уже 2,20.
Также аналитики БК «Лига Ставок» не ждут слишком результативного матча. В играх ЦСКА в этом сезоне в среднем забрасывается 3,6 шайб за игру, в играх «Спартака» — 5 шайб. Не удивительно, что коэффициент на тотал больше 4,5 шайб составляет 2,05.