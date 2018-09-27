«Спартаку» пора выиграть в дерби у ЦСКА, шансы отличные. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» — «Северсталь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 17:00 Автомобилист - Северсталь -

Интрига: череповчане приедут в гости к абсолютному лидеру турнирной таблицы, который, к тому же, недавно установил рекорд по продолжительности победной серии на старте чемпионата. Команда Андрея Мартемьянова выиграла десять матчей из десяти. Каждая победа давалась по-разному. Например, прошлую игру с «Локомотивом» уральцы вытащили на характере со счёта 1:4. Тем не менее, стоит признать, что коллектив из Екатеринбурга прочно вошёл в число клубов, которые должны достичь серьёзных целей в текущем сезоне. У него есть прекрасная легионерская тройка Доус-Да Коста-Секстон, а временами заменяющий американца Анатолий Голышев так и вовсе, выдал лучший старт в своей карьере, набрав 9 (8+1) очков в десяти встречах. К слову, именно он сейчас — лучший бомбардир команды.

Череповчане же продолжают свою поездку по Уралу. В первой игре на выезде они уступили «Металлургу» со счётом 1:2, и сейчас подопечные Гулявцева постараются остановить «Автомобилист». Засчёт чего они могут это сделать? Помочь им может разве что организованная игра в обороне. В атаке дела «Северстали» пока что не ладятся: в среднем команда забрасывает меньше двух шайб за игру, и это пятый с конца показатель в лиге.

Прогноз: гости окажут серьёзное сопротивление, но не сумеют остановить разогнавшуюся уральскую машину. Поставим на победу «Автомобилиста» в основное время.

«Металлург» — «Динамо» (Москва)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 17:00 Металлург Мг - ХК Динамо -

Интрига: вокруг наставников обеих команд в самом начале сезона ходили слухи об отставке, но сейчас эти разговоры поутихли. Йозеф Яндач, похоже, нашёл общий язык с Павлом Варфоломеевым. Форвард начал стабильно получать свои 11−12 минут за матч, и иногда ассистирует партнёрам. Сейчас на его счету пять результативных передач, вот только забить ему по-прежнему никак не удаётся. А москвичи красиво разобрались со своими минскими одноклубниками, и были в шаге от победы над «Барысом». Команда Владимира Воробьёва выглядит далеко не так безвольно, как это было в начале сезона. Неплохо проявляют себя лидеры: например, Максим Афиногенов в игре с минчанами оформил первый для себя хет-трик в КХЛ, а Дмитрий Кагарлицкий сейчас — один из лучших ассистентов лиги с 8 результативными передачами.

Прогноз: тем не менее, хозяева сейчас смотрятся чуть более целостно, поэтому они и победят. Но вполне вероятно, что в основное время они не уложатся.

«Трактор» — «Локомотив»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 17:00 Трактор - Локомотив -

Интрига: что объединяет эти две команды? Каждая из них потерпела по эпическому поражению в прошлых матчах. Правда, у этих неудач разная природа. Если «Локомотив» имел всё, но остался только лишь с одним очков в матче с «Автомобилистом», то «Трактор» разгромно уступил «Салавату». В безволии челябинцев не упрекнёшь: они честно старались, но все их потуги были перечёркнуты ошибками в защите. Что касается ярославцев, то в последнее время в их стане на первые роли выходит молодёжь. Впрочем, для одной из самых молодых команд лиги, чей средний возраст равен 24 годам, это неудивительно. Например, титул лучшего новичка прошлой недели получил Николай Коваленко, оформивший дубль в матче с «Витязем». Повторит ли он это достижение в Челябинске?

Прогноз: обе команды выйдут на площадку разозлёнными и полными желания реабилитироваться за прошлые неудачи. Но «Локомотив» сейчас выглядит более солидно, поэтому он и увезёт из Челябинска заветные два очка.

ЦСКА — «Спартак»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 19:30 ЦСКА - Спартак -

Интрига: пожалуй, давно эти принципиальные соперники не подходили к дерби в настолько равных кондициях. ЦСКА удачно съездил на Дальний Восток, взяв шесть очков из шести, а в последней встрече он обыграл «Сочи». Казалось бы, всё выглядит благополучно, но если копнуть чуть глубже, то станет видно, что даже в этой победной серии «армейцы» не всегда выглядели убедительно.

Во Владивостоке подопечные Никитина с трудом унесли ноги от «Адмирала», не избежали они проблем и в игре с «Сочи», доведя выяснение отношений до серии буллитов. Встречу с «Куньлунем» в расчёт не берём — китайцы в этом году ни на что не претендуют, и команда уровня ЦСКА должна с ними разбираться без проблем.

«Спартак» в последнее время радует своих поклонников. Разгромив у себя дома «Трактор», красно-белые привезли две победы из Риги и Братиславы, где местные команды в этом сезоне ведут себя неуступчиво. Конечно, в памяти у болельщиков до сих пор жива серия в прошлогоднем плей-офф между этими соперниками, но что-то подсказывает, что сегодня команды схлестнутся в более упорной схватке, чем это было весной.

Прогноз: если ЦСКА не найдёт свою игру, то нынешний «Спартак» при максимальном напряжении энергии и сил способен обыграть красно-синих. Поставим на команду Вадима Епанчинцева, победа может быть добыта как в основное время, так и вне его. Впервые с 2013 года «Спартак» победит в дерби.

«Динамо» (Рига) — «Сочи»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 19:30 Динамо Р - Сочи -

Интрига: исходя из последних результатов, можно заключить, что сейчас команда Сергея Зубова находится не в лучшей форме. Правда, в двух предыдущих играх с «Трактором» и ЦСКА для победы не хватило всего ничего, так что, в стане «леопардов» далеко не всё так плохо. Они приехали в гости к достаточно крепкому в нынешнем сезоне рижскому «Динамо», на днях обыгравшему у себя дома не кого-нибудь, а «Йокерит. В стане рижан раззабивались Линус Виделль и Мэтью Майоне, эти парни набирают очки уже несколько матчей подряд. Наверное, именно от них будет исходить основная опасность.

Прогноз: рижане в этом году сильны, и обыграть сочинцев им вполне по силам. Так что, в этой игре они добьются победы с перевесом в 1−2 шайбы.

«Слован» — «Йокерит»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 27.09.2018, 19:30 Слован - Йокерит -

Интрига: обладая далеко не самым сильным составом, «Слован», в меру своих сил и возможностей, пытается цепляться за очка. Получается это пока не так плохо: в 11 играх братиславцы набрали восемь зачётных баллов, а две из своих трёх побед они одержали дома. «Йокерит» же в последних играх не слишком впечатляет — команда Лаури Марьямяки уступила у себя дома «Автомолилисту», а затем не смогла справиться с рижскими динамовцами.