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20:00 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

ТАСС, 27 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Иван Вишневский (23-я минута), Найджел Доус (39, 46) и Стефан да Коста (41). Для «Автомобилиста» эта победа стала 11-й подряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем сезоне КХЛ. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА, в прошлом сезоне команда одержала 20 побед кряду, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 22 очка, «Северсталь» на Западе с девятью очками идет восьмой.

«Автомобилист» в следующем матче примет московское «Динамо», «Северсталь» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 29 сентября.

В других матчах магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл в овертайме московское «Динамо» со счетом 6:5, «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Трактора» — 2:1.

Автомобилист 4:0
(0:0, 2:0, 2:0)
Северсталь
27.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Александр Гулявцев
Вратари
Якуб Коварж Доминик Фурх 45:48 (С. Магарилов 45:48)
1-й период
19:43 Ефим Гуркин
2-й период
22:25 Иван Вишневский (Н. Доус, А. Голышев)
Артур Кулда 33:26
Иван Лекомцев 37:14
38:50 Найджел Доус (Ф. Паре, С. Да Коста)
3-й период
40:30 Стефан Да Коста (Н. Доус, А.А. Василевский)
Иван Захарчук 45:00
Картер Эштон 45:22
45:48 Найджел Доус (А. Голышев, С. Да Коста)
49:03 Виталий Попов
54:59 Иван Вишневский
57:58 Анатолий Голышев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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