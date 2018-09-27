«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Заброшенными шайбами отметились Иван Вишневский (23-я минута), Найджел Доус (39, 46) и Стефан да Коста (41). Для «Автомобилиста» эта победа стала 11-й подряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем сезоне КХЛ. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА, в прошлом сезоне команда одержала 20 побед кряду, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).