«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Заброшенными шайбами отметились Иван Вишневский (23-я минута), Найджел Доус (39, 46) и Стефан да Коста (41). Для «Автомобилиста» эта победа стала 11-й подряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем сезоне КХЛ. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА, в прошлом сезоне команда одержала 20 побед кряду, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 22 очка, «Северсталь» на Западе с девятью очками идет восьмой.
«Автомобилист» в следующем матче примет московское «Динамо», «Северсталь» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 29 сентября.
В других матчах магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл в овертайме московское «Динамо» со счетом 6:5, «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Трактора» — 2:1.