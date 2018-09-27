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21:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о возвращении Дастина Бойда

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о подписании контракта с нападающим Дастином Бойдом, передают Vesti.kz.

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Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне Бойд выступал за московское «Динамо», набрав 19 очков в 48 играх. После пяти матчей текущего регулярного чемпионата московский клуб расторг контракт с Бойдом.

Напомним, что с 2011 по 2017 годы хоккеист уже защищал цвета «Барыса». Всего в КХЛ на его счету 385 игр и 256 (119+137) очков. Кроме того, Бойд регулярно вызывается в сборную Казахстана.

Бойд входил в известную тройку «Барыса» под названием ББД. Вместе с Брэндоном Боченски и Найджелом Доусом они составляли тандем одних из самых результативных нападающих КХЛ.

Напомним, в этом сезоне Боченски, ранее завершивший карьеру, вернулся в «Барыс». А вот Доус перешел в екатеринбургский «Автомобилист».

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